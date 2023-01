Aragonès porta la reivindicació de l’Acord de Claredat a la premsa francesa

Una entrevista a Le Figaro i un article a Le Monde. La premsa de referència de l’Estat francès recull aquest dijous les reivindicacions de l’independentisme des de l’òptica del president de la Generalitat, Pere Aragonès, l’equip del qual ha aconseguit que els dos grans diaris del país publiquin els seus arguments sobre la situació nacional de Catalunya amb motiu de la cimera hispano-francesa que s’ha fet a Barcelona. Aprofita l’ocasió per reivindicar la seva proposta d’Acord de Claredat per un referèndum pactat.

En l’entrevista a Le Figaro, Aragonès assegura que la “lluita democràtica i pacífica” per la independència de Catalunya “no s’ha acabat”, un missatge destinat a contradir directament la frase de membres del govern espanyol segons la qual “el Procés s’ha acabat”. L’executiu espanyol volia aprofitar la cimera d’avui de Pedro Sánchez i el president de la República francesa, Emmanuel Macron, per subratllar aquest suposat final, i l’independentisme s’ha organitzat per desmentir-lo, amb la protesta al carrer i amb el posicionament de la Generalitat, malgrat la presència d’Aragonès en el comitè de rebuda dels dos presidents. “Hi ha una part sòlida de la societat catalana que defensa que la independència és el projecte polític capaç d’alliberar el nostre país. S’està duent a terme un procés de diàleg i negociació amb el govern espanyol”, ha argumentat el president del Govern en l’entrevista al diari francès.

També ha criticat la utilització que el govern espanyol ha fet de la trobada i ha intentat matisar la posició d’ERC, que participava en la protesta –amb el president de la formació, Oriol Junqueras– al capdavant assegurant que el seu partit no participava “contra la cimera en sí, sinó contra la retòrica del govern espanyol”. Al llarg de la conversa, Aragonès ha defensat l’Acord de Claredat que fa mesos que defensa, des que va llançar aquesta proposta al setembre, en el debat de política general.

Malgrat totes aquestes observacions, Le Figaro –que indica que ERC és un “partit d’esquera independentista” però subratlla que està “en el poder”–, tria com a títol de l’entrevista una frase d’Aragonès que no parla de la qüestió nacional, sinó de la vocació europeista de Catalunya: “Som en una societat europeista”. El mateix missatge que el president de la Generalitat ha triat per fer arribar a Macron en els breus segons en què s’ha pogut adreçar a ell en la salutació, que ha fet situat entre la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Segons ha explicat el mateix Aragonès posteriorment en una compareixença davant la premsa, ha remarcat al president de la República francesa que Catalunya vol contribuir a la creació dels Estats Units d’Europa “d’igual a igual” amb els altres.

Una tribuna per reclamar el referèndum a ‘Le Monde’

I en l’article publicat a Le Monde, Aragonès reclama també el referèndum acordat a través de l’Acord de Claredat. “Un acord transparent ha d’establir les bases i les condicions per poder organitzar un referèndum”, diu en el mateix títol de l’escrit. També arrenca el seu discurs posant l’accent en l’europeisme de Catalunya. “Històricament, per convicció i sobretot per vocació de futur, Catalunya és una nació europea oberta al món. Per amor a la llibertat –com la va descriure Voltaire– i sobretot, pels ideals compartits i inalienables de pau, democràcia i drets humans”, comença l’article, fent una picada d’ull a França amb la referència a un dels seus grans pensadors, abans d’introduir la seva reclamació del referèndum.