L’ANC aixecarà un mur d’urnes a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per l’1-O

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) aixecarà un “mur d’urnes” a la plaça Sant Jaume de Barcelona en un acte de protesta dissabte que ve 1 d’octubre, en el cinquè aniversari del referèndum del Primer d’Octubre i la repressió que van patir els votants catalans.

Aquesta acció vol visibilitzar “l’allunyament” de les institucions del resultat del 1-O i es durà a terme a les 15.30 hores a la plaça, davant el Palau de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, ha informat l’entitat en un comunicat. L’ANC ha animat a participar en tots els actes que commemorin el Primer d’Octubre, “l’exercici polític i del dret a l’autodeterminació més important de la història de Catalunya”.

Bombers a la plaça del Vi de Girona el dos d’octubre del 2017 / ACN

Manifestació unitària

A més, insta a assistir a “l’acte unitari” a les 17.00 hora en Arc de Triomf organitzat pel Consell per la República, amb el suport de la ANC, Òmnium, la Assemblea de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC i la Cambra de Barcelona. A Brussel·les (Bèlgica), hi haurà una manifestació a la plaça Luxemburg “per a denunciar la repressió internacionalment” i que arrencarà a les 16.00 hores.

Recorda les 4.000 persones represaliades per l’Estat espanyol

L’ANC ha animat a les seves assemblees territorials a organitzar “tants actes com tinguin prevists per a recordar” el Primer d’Octubre i, a la tarda, participar en l’acte de la plaça Sant Jaume.

“Hem de posar en valor de nou la fita aconseguida aquest Primer d’Octubre de 2017. Des de l’ANC volem recordar aquesta gesta i reafirmar la nostra voluntat de complir amb el mandat del referèndum i recordar les víctimes de la violència i les més de 4.000 persones represaliades per l’Estat espanyol”, han sostingut.

L’ANC ja va protagonitzar una manifestació multitudinària per la Diada de l’Onze de Setembre, que va aplegar més de 200.000 persones als carrers de Barcelona. Per l’1 d’octubre, s’espera repetir la gesta, en un context en el qual l’independentisme està dividit i l’ANC exigeix a Aragonès que convoqui eleccions.