Mor sobtadament el diputat d’ERC al Parlament Antoni Flores

El diputat d’ERC al Parlament de Catalunya Antoni Flores i Ardiaca ha mort de manera sobtada aquest dilluns a la tarda a 60 anys, com ha confirmat el partit a través del seu perfil de Twitter. Flores també era regidor de l’Ajuntament de Tremp. En el missatge, els republicans transmeten el seu suport i escalf a la família del diputat.

En l’escrit a Twitter, el partit d’Oriol Junqueras ha assegurat estar “colpits i tristos” per la mort del seu company de partit. Flores, nascut a Tremp el 7 de febrer de 1963, era enginyer tècnic industrial en l’especialitat de mecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Entre el 1991 i el 2003, el republicà va exercir com a professor de dibuix tècnic i tecnologia a l’Institut d’Educació Secundària de la Pobla de Segur.

Des d’Esquerra Republicana enviem tot el nostre suport i escalf a la família i amistats en aquest moment tan dur. — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) May 22, 2023

En un comunicat, ERC transmet el seu “profund agraïment i reconeixement” pel diputat republicà, a qui descriuen com una persona “compromesa amb el servei públic i els valors republicans, treballador incansable per la seva gent, la seva terra i el seu país, sempre des de la discreció, la constància i la perseverança”. “El trobarem a faltar”, conclou l’escrit.

Més de 30 anys com a militant d’ERC i set de regidor

Antoni Flores era militant d’Esquerra Republicana de Catalunya des del 1992, una data que es converteix en els seus inicis en la política. Actualment i des del 2012, era president de la Federació Comarcal del Pallars Jussà. També era regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tremp per ERC. Flores va ser vicepresident primer del Consell Comarcal del Pallars Jussà entre el 2019 i el 2021.

Missatges de condol

Twitter s’ha omplert de missatges de condol de companys de files i de polítics d’altres partits. El president del Govern, Pere Aragonès, ha estat una de les primeres persones a reaccionar a la notícia. “La mort sobtada de l’Antoni Flores, company diputat d’ERC al Parlament, ens deixa sense paraules i amb un gran buit. Marxa una bona persona, de pedra picada i compromès amb el Pirineu”, ha escrit.

La presidenta suspesa del Parlament i líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, també ha lamentat la pèrdua del diputat republicà. Amb un missatge de suport a la família i amics de Flores, Borràs ha apuntat que “el Parlament està de dol”.