Esquerra Republicana ha escenificat aquest dimarts un distanciament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, arran de l’avançament electoral de Pedro Sánchez que, de moment, fa descarrilar acords d’investidura com, per exemple, el del nou sistema de finançament i li ha retret la submissió al president espanyol i líder del PSOE. “Els incompliments dels pactes els deixen en una molt mala situació”, han advertit els republicans al cap de l’executiu.
Durant la sessió de control al Parlament de Catalunya, el president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, ha obert el foc recordant un tuit institucional publicat un mes enrere pel compte oficial del president, qualificant-lo de “lamentable” tant per l’ús del castellà com pel contingut: “Propaganda electoral i una nova mostra de llepolia i de submissió del president de la Generalitat cap al líder del PSOE”.
El diputat republicà ha afirmat que Pedro Sánchez va deixar Illa “en l’estacada” amb un avançament electoral que certifica “la impossibilitat de complir amb els pactes que van permetre les seves investidures”. Jové ha interpel·lat directament el cap de l’Executiu amb un advertiment clar: “Incomplir amb allò que va signar el fa incomplir amb Catalunya i la seva gent”. Així mateix, li ha retret que, en la tria entre Catalunya i el PSOE, “sempre acaba escollint el PSOE” i que, arronsant-se davant dels seus, perd tota credibilitat com a garant de la sobirania del país davant d’una eventual regressió.
Illa justifica el 29-N i defensa la vigència dels pactes
Per la seva banda, Illa ha justificat el pas endavant electoral com una necessitat imperiosa per donar resposta a situacions urgents de la ciutadania –com ara la crisi de l’habitatge, les pensions i la garantia dels serveis públics– i fer front al “bloc involucionista de PP i Vox”, El president ha subratllat que la seva acció política fuig de la confrontació per centrar-se en la col·laboració institucional, i ha reblat: “Els compromisos que jo he assumit davant d’aquesta cambra es mantenen intactes”.
L’encreuament de retrets s’ha estès a altres grups de la cambra. Amb la presidenta de Junts, Mònica Sales –qui ha acusat Illa d’anteposar Espanya a Catalunya–, el president ha replicat qüestionant la posició de la formació de Carles Puigdemont davant dels comicis: “Vostès on són? Enmig de la involució del PP i Vox? Enmig de seguir avançant i progressant, com defensem la majoria de progressistes?”. Illa ho ha dit després que Sales ha insistit en el cessament de la consellera Paneque arran de la dimissió d’Óscar Puente com a ministre de Transports. “Té dues peticions per cessar-la damunt la taula, és un mandat d’aquest Parlament”, ha assegurat.
Enfrontament pels pactes al Senat i la defensa de la legalitat
El debat parlamentari també ha mantingut un cara a cara amb el líder del PP català, Alejandro Fernández, a qui Illa ha recriminat els acords segellats entre populars i Vox per al Senat en circumscripcions com Tarragona i Girona. “Ha quedat eclipsat el seu partit, a Tarragona i a Girona. Vostè a Tarragona, al Senat, votarà Vox. Curiós, no?”, ha llançat el president, en una intervenció que ha obtingut la rèplica irònica de Fernández: “El que sí que puc dir-li és que abans que votar-lo a vostè, votaria el Partit del Cannabis si calgués”.
Finalment, en resposta a la diputada de la CUP Laure Vega sobre quin seria el seu paper davant un hipotètic marc legal imposat per la dreta a l’Estat després que Illa reiteri la seva negativa a un referèndum d’autodeterminació per a Catalunya: “Quan guanyin PP i Vox, si passa, vostè defensarà aquesta legalitat? Perquè aquesta és també la pregunta d’un referèndum”. Illa ha respost que si no hi ha estat de dret hi ha caos, i que les coses s’han de fer dins de la legalitat: “Un marc de la legalitat que es pot canviar, si els ciutadans així els ho expressen, a les urnes recolzant aquelles formacions que ho defensin”.