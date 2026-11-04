Esquerra Republicana ha escenificado este martes un distanciamiento con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a raíz del adelanto electoral de Pedro Sánchez que, de momento, hace descarrilar acuerdos de investidura como, por ejemplo, el del nuevo sistema de financiación, y le ha recriminado la sumisión al presidente español y líder del PSOE. «Los incumplimientos de los pactos los dejan en una muy mala situación», han advertido los republicanos al jefe del ejecutivo.

Durante la sesión de control en el Parlamento de Cataluña, el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, ha abierto el fuego recordando un tuit institucional publicado un mes atrás por la cuenta oficial del presidente, calificándolo de «lamentable» tanto por el uso del castellano como por el contenido: «Propaganda electoral y una nueva muestra de lisonja y de sumisión del presidente de la Generalitat hacia el líder del PSOE».

El diputado republicano ha afirmado que Pedro Sánchez dejó a Illa «en la estacada» con un adelanto electoral que certifica «la imposibilidad de cumplir con los pactos que permitieron sus investiduras». Jové ha interpelado directamente al jefe del Ejecutivo con una advertencia clara: «Incumplir con lo que firmó lo hace incumplir con Cataluña y su gente». Asimismo, le ha recriminado que, en la elección entre Cataluña y el PSOE, «siempre acaba eligiendo al PSOE» y que, agachándose ante los suyos, pierde toda credibilidad como garante de la soberanía del país ante una eventual regresión.

El presidente de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, entrega un papel al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el pleno del Parlamento / ACN

Illa justifica el 29-N y defiende la vigencia de los pactos

Por su parte, Illa ha justificado el paso adelante electoral como una necesidad imperiosa para dar respuesta a situaciones urgentes de la ciudadanía –como la crisis de la vivienda, las pensiones y la garantía de los servicios públicos– y hacer frente al «bloque involucionista de PP y Vox». El presidente ha subrayado que su acción política huye de la confrontación para centrarse en la colaboración institucional, y ha rematado: «Los compromisos que he asumido ante esta cámara se mantienen intactos».

El cruce de reproches se ha extendido a otros grupos de la cámara. Con la presidenta de Junts, Mònica Sales –quien ha acusado a Illa de anteponer España a Cataluña–, el presidente ha replicado cuestionando la posición de la formación de Carles Puigdemont ante los comicios: «¿Ustedes dónde están? ¿En medio de la involución del PP y Vox? ¿En medio de seguir avanzando y progresando, como defendemos la mayoría de progresistas?». Illa lo ha dicho después de que Sales haya insistido en el cese de la consejera Paneque tras la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes. «Tiene dos peticiones para cesarla sobre la mesa, es un mandato de este Parlamento», ha asegurado.

Enfrentamiento por los pactos en el Senado y la defensa de la legalidad

El debate parlamentario también ha mantenido un cara a cara con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, a quien Illa ha recriminado los acuerdos sellados entre populares y Vox para el Senado en circunscripciones como Tarragona y Girona. «Ha quedado eclipsado su partido, en Tarragona y en Girona. Usted en Tarragona, en el Senado, votará a Vox. Curioso, ¿no?», ha lanzado el presidente, en una intervención que ha obtenido la réplica irónica de Fernández: «Lo que sí puedo decirle es que antes que votarle a usted, votaría al Partido del Cannabis si fuera necesario».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de Junts en el Parlamento, Mònica Sales, en el hemiciclo / ACN

Finalmente, en respuesta a la diputada de la CUP Laure Vega sobre cuál sería su papel ante un hipotético marco legal impuesto por la derecha en el Estado después de que Illa reitere su negativa a un referéndum de autodeterminación para Cataluña: «Cuando ganen PP y Vox, si pasa, ¿usted defenderá esa legalidad? Porque esa es también la pregunta de un referéndum». Illa ha respondido que si no hay estado de derecho hay caos, y que las cosas deben hacerse dentro de la legalidad: «Un marco de la legalidad que se puede cambiar, si los ciudadanos así lo expresan, en las urnas apoyando a aquellas formaciones que lo defiendan».