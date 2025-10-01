El Parlament de Catalunya ha validat el decret llei del Govern que dota l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) de “plena autonomia” en matèria de personal i llibertat per dissenyar la seva estructura interna. Així, les mesures per adaptar l’agència tributària catalana al nou finançament s’han aprovat per 72 vots a favor (PSC, Esquerra Republicana, Comuns i CUP), 27 en contra (Vox, PP i AC) i 34 abstencions (Junts per Catalunya). Entre les mesures que contempla el decret llei de l’executiu de Salvador Illa hi ha la creació de dues noves figures com són els Agents Tributaris i els Informàtics Tributaris, que es creen per poder donar resposta a les necessitats del nou finançament i la introducció i la introducció del contracte programa com a eina de governança.
Durant la presentació del decret, aprovat en el primer Consell Executiu després de l’aturada de l’estiu, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha defensat la necessària “adequació” de l’ATC, però ha remarcat que aquesta feina “no es fa en un dia” i que “necessita temps” per implementar-la. “Fem tot un seguit de canvis i transformacions que ens han de permetre modernitzar l’Agència, fer-la créixer, posar-la al servei de la voluntat del país, que sempre és de més autogovern, poder desplegar la hisenda catalana de manera paral·lela al nou model de finançament, que esperem que arribi ben aviat”, ha remarcat.
Gestionar l’IRPF i molts altres impostos”
Així, Romero ha refermat el compromís del Govern amb el finançament singular, un model que està pendent de les negociacions entre la Generalitat i el govern espanyol. Amb tot, la titular d’Economia ha instat el Congrés dels Diputats a fer els canvis legislatius necessaris “com més aviat, millor” perquè Catalunya pugui gestionar l’IRPF i “molts altres impostos”, perquè, segons ha dit, “és la nostra voluntat”. L’adaptació de la normativa de l’Agència Tributària de Catalunya és un dels passos previs a la hisenda catalana, i es busca que l’ATC pugui disposar de “les eines jurídiques i organitzatives necessàries per exercir amb plenes garanties, de manera eficaç i eficient, les noves competències resultants de l’aplicació del nou sistema” de finançament.
ERC lamenta la “renegociació a la baixa” entre PSC i el PSOE
Malgrat que es debatia el decret llei sobre l’ATC, el finançament singular ha estat el protagonista en les intervencions dels grups parlamentaris. El diputat d’ERC Albert Salvadó ha criticat que la iniciativa arriba més tard del que els agradaria “per voluntat dels socialistes”. En aquest sentit, ha lamentat la “renegociació a la baixa entre el PSC i el PSOE del que ja hi havia acordat”. “Ni concreció de l’IRPF, ni transparència, ni límits de la solidaritat territorial”, ha exposat, i ha recordat que els republicans han presentat una proposició de llei al Congrés dels Diputats per a la recaptació de l’IRPF.