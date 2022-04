Núria Marín, sobre un possible pacte PSC-Junts: “Per què no?”

L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha assegurat que no veu amb mals ulls un pacte PSC-Junts per governar la Generalitat després de les pròximes eleccions. “Per què no?”, ha dit Marín en un esmorzar informatiu del Fòrum Europa-Tribuna Catalunya. Fa uns dies la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró (Junts), ja va obrir la porta a un pacte amb els socialistes, tot i que el partit la va desautoritzar poc després per les crítiques van despertar les seves paraules.

Marín ha explicat que el “pacte d’èxit” que el PSC i Junts ja tenen per governar la Diputació de Barcelona va com la seda i que si funciona és perquè treballen per tirar endavant tot allò que els uneix i deixen de banda el que els separa. Tots dos partits han estat uns ferms defensors de projectes polèmics com l’ampliació de l’Aeroport del Prat o la candidatura catalana als Jocs Olímpics d’Hivern, dos esdeveniments que ERC també defensa, però amb menys entusiasme que socialistes i junters.

L’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicat aquest mateix dijous, pronostica un empat tècnic entre el PSC (34-39 escons) i ERC (33-38) si ara hi hagués eleccions, mentre que Junts (23-28) perd pistonada i tornaria a ser el soci minoritari d’un hipotètic govern de coalició, tant si fos amb els socialistes com amb els republicans. Sembla que els dos partits treuen rèdit de la seva visibilitat com a partits de govern a Barcelona i Madrid i deixen Junts, que està en plena renovació, en un paper secundari.

No hi ha cas Consell Esportiu

L’alcaldessa de l’Hospitalet s’ha mostrat “convençuda” que no anirà a judici per una presumpta apropiació indeguda en el cas Consell Esportiu i que es podrà tornar a presentar a les eleccions municipals del 2023. “No hi haurà judici oral, estic convençuda”, ha insistit. “Per això estic convençuda que seré la candidata. Em presentaré, ho tinc claríssim”. La defensa de Marín ha demanat l’arxivament de la causa contra ella. “El tempo de la justícia és més lent del que m’agradaria. Confio plenament que es resoldrà”.