Marín defensa la immersió lingüística a l’Hospitalet: “No cal patir pel castellà”

L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, ha defensat la utilitat de la immersió lingüística a la ciutat perquè el castellà és majoritari a totes les esferes de la vida pública. “No cal patir pel castellà”, ha dit en un esmorzar informatiu del Fòrum Europa-Tribuna Catalunya. “A l’Hospitalet jo faria la màxima immersió que es pugui fer. El castellà ja es parla a l’escola, al pati, al carrer i es parla entre els alumnes fora en les seves activitats”.

Marín considera necessari que el català continuï sent majoritari a l’ensenyament perquè al carrer pràcticament no té presència. “Hem de patir perquè els nens de l’Hospitalet aprenguin català a l’escola perquè tinguin les mateixes oportunitats que altres nens i nenes d’altres indrets”. L’alcaldessa de l’Hospitalet ha lamentat que la llengua s’hagi “polititzat” a Catalunya durant el Procés i creu que ha estat un error vincular posicions polítiques amb una determinada llengua.

Immersió en perill

Les declaracions de Marín arriben després que ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem s’hagin donat fins a finals d’abril per introduir millores a la polèmica modificació de la llei de Política Lingüística que consolida el castellà com a llengua d’aprenentatge a l’escola catalana. La CUP i entitats com l’ANC o Plataforma per la Llengua han criticat l’acord –treballat durant mesos pels quatre partits– perquè consideren que suposa “sentenciar” la immersió.

Hores després de signar l’acord, Junts es va desmarcar del pacte per les crítiques rebudes i va reclamar més consens amb la societat civil abans d’aprovar el text, que la resta de partits defensen com un pedaç d’urgència per intentar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no pugui imposar un 25% de castellà a totes les escoles del país.

La norma, defensen els seus partidaris, permet a cada centre establir un projecte lingüístic en funció de la seva realitat social, però en cap cas es permetrà incrementar les hores de castellà en aquells centres on hi hagi un domini suficient de la llengua i, en canvi, obligarà moltes escoles a reforçar el català perquè ara mateix és l’idioma dèbil.