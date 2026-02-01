Òmnium Cultural homenatjarà Muriel Casals el pròxim 3 de febrer amb un acte íntim a Barcelona pels 10 anys de la seva mort, segons ha pogut saber l’Agència Catalana de Notícies (ACN). L’entitat, que Casals va presidir entre el 2010 i el 2015, ha preparat un acte a l’Espai Francesca Bonnemaison, al centre de la ciutat, que comptarà amb la participació de familiars i de l’entorn més pròxim a l’activista. També està previst que hi assisteixin nombroses personalitats com l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el president del Parlament, Josep Rull; o els expresidents del Govern Artur Mas i Quim Torra.
La periodista Roser Sebastià serà l’encarregada de conduir l’acte, que arrencarà amb una peça audiovisual amb imatges de Casals i fragments dels seus discursos com a president d’Òmnium. L’actual president de l’entitat, Xavier Antich, i Laia Gasch, filla de Casals, desgranaran la seva figura al llarg de tot l’homenatge. L’acte estarà dividit en quatre blocs: el primer se centrarà en la part més personal de Casals; el segon reivindicarà el seu paper com a líder d’Òmnium; el tercer remarcarà el seu vessant com a activista; i l’últim servirà per destacar el seu llegat familiar i al país.
Una vida dedicada als altres
Casals, que va néixer a Avinyó (Bages), va viure la seva infantesa a Sabadell (Vallès Occidental), que també prepara un homenatge per recordar la seva figura. L’activista va militar al PSUC i a ICV, tot i que s’acabaria donant de baixa, i entre el 2003 i el 2007 va formar part de la junta de l’Ateneu Barcelonès. L’any següent, el 2008, ja va entrar a la junta d’Òmnium, que presidiria del 2010 al 2015, quan va deixar el càrrec per formar part de les llistes de Junts pel Sí juntament amb la seva amiga íntima Carme Forcadell, expresidenta del Parlament i de l’Assemblea.
Com a presidenta d’Òmnium, Casals va ser l’encarregada d’organitzar la manifestació del 2010 per donar resposta a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que retallava l’Estatut. També va impulsar la Declaració de Santa Coloma de l’any 2012, que demanava que aquella legislatura fos l’última d’un “Parlament autonòmic”. El full de ruta d’Òmnium reclamava als partits sobiranistes que incorporessin als seus programes electorals el compromís de celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya, cosa que es materialitzaria a les eleccions del 2015.
El “somriure de la revolta”
Casals va morir el 14 de febrer del 2016 als 70 anys a conseqüència de les ferides que va patir en un accident de bicicleta a Barcelona dues setmanes abans. Aquell mateix dia, milers de persones es van aplegar al parc de la Ciutadella per recordar una de les figures més rellevants del procés independentista en un acte on es va descriure Casals com “el somriure de la revolta”. Dos dies després de la seva mort, el Govern li va atorgar la Medalla d’Or de la Generalitat a títol pòstum i uns dies després el Parlament li va fer un homenatge institucional.