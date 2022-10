Dur cara a cara de Jordi Sànchez i Cuevillas per la consulta de Junts

El “sí” i el “no” a la continuïtat de Junts per Catalunya al Govern s’han confrontat aquest dijous en un cara a cara organitzat per Rac1 amb Jordi Basté. Una trobada de companys de partit que, tot i que defensen el debat intern com una mostra de pluralitat, ha sigut força tensa. En una cadira, l’exsecretari general de Junts Jordi Sànchez, que rebutja que la formació surti de l’executiu i passi a l’oposició; i a l’altra, el diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, partidari de marxar del Govern. Cuevillas ha obert la porta a una ruptura del partit si surt que Junts s’ha de mantenir a l’executiu.

Seguint la mateixa línia dels dirigents, consellers i diputats junters que s’han mostrat a favor de mantenir-se al Govern, Sànchez remarca que “renunciar no ens apropa a la independència”, sinó al contrari, “ens allunya”.

Cuevillas, per la seva banda, remarca que el principal objectiu del partit és la independència, però que s’ha constatat que “des del 2017 no ens hi hem apropat”. Després d’aquests anys i d’una escalada de la tensió entre els socis de la coalició -fins al punt que el Govern pengi d’un fil- Cuevillas està convençut que “cal una gran sacsejada a l’espai independentista” i això, afirma, només es pot fer sortint del Govern. Sànchez ha retret que hi hagi partidaris del “no” que hagin afirmat que sortir del Govern “és una cosa de dignitat”, “com si els que es volen quedar fossin indignes”.

Cuevillas, el primer a parlar d’un “risc d’escissió” a Junts

El diputat de Junts ha assegurat que no es pot descartar un “risc d’escissió” i afegeix que si es decideix que el partit continuï al Govern, hi haurà “una crisi d’aquí a dos o tres mesos”. Remarca que “els últims 10 anys el panorama de partits ha canviat tant que és imprevisible”. Cuevillas no ha aclarit què farà ell, partidari d’abandonar l’executiu, si la militància es decideix per l’opció contrària: “Estaré atent al que faci el president”, referint-se al president a l’exili, Carles Puigdemont.

Per la seva banda, Sànchez confirma que ell es quedarà a Junts passi el que passi. Afirma que el partit es debilitarà si surt del Govern, però remarca que també es debilitarà “el compliment del programa electoral” en què es plasma que l’objectiu és “treballar des del Govern”. Sànchez també ha dit que no s’imagina que Junts sigui “la nova CUP” i assumeixi el paper de fer “una política ‘antitot'”.

ERC no ha complert: el punt comú entre Sànchez i Cuevillas

Si hi ha una cosa amb la qual sí que estan d’acord, és en què ERC no ha complert l’acord de Govern. Cuevillas recorda que Junts “els hi ha demanat que compleixin” l’acord d’investidura i Esquerra ha contestat que “no pensen complir”. “No seré jo qui defensi a ERC”, contesta Sànchez, perquè “l’actitud del nostre soci de Govern no ha sigut la que vam acordar”.

El diputat de Junts assegura que sortint del Govern serà l’únic amanera d’aconseguir que Esquerra “es mogui” i subratlla que “amb l’actitud d’anar-los al darrere és evident que no els mourem”. La solució de Sànchez, evidentment, és diferent: “Si marxem, segur que la direcció estratègica quedarà més lluny, la coordinació a Madrid serà impossible… Som els que no donem cap batalla per perduda”.