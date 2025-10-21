El govern de Pedro Sánchez afronta una nova crisi interna. Aquest dimarts, la portaveu de Sumar al Congrés dels Diputats, Verónica Barbero, ha demanat la dimissió de la ministra d’Habitatge, la socialista Isabel Rodríguez, perquè consideren que no és capaç d’adoptar mesures “efectives” per garantir l’accés a aquest dret a la ciutadania, cosa que encara furga més en la persistent crisi habitacional. Unes declaracions a la cambra baixa espanyola que accentuen més les discrepàncies dins l’executiu espanyol. De fet, poc després de la suggerència de Barbero, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha tancat files amb la seva ministra i ha assegurat que “no comparteix” la petició de la portaveu de Sumar. Aquesta nova divisió d’opinions, però, obre una nova crisi dins el govern de Pedro Sánchez.
Per als socis de govern, cal prendre mesures “serioses, valentes i innovadores” en matèria d’habitatge per fer front a la crisi. Unes mesures que consideren que la ministra no està impulsant: “Isabel Rodríguez no ho acaba d’assumir i hauria de deixar pas a qui sí que està disposat a fer-ho”, ha dit en roda de premsa al Congrés la portaveu de Sumar, que alerta que “se li està acabant la paciència” amb la ministra per la manca d’efecte de les polítiques de l’executiu espanyol en aquesta matèria. “Després de dos anys de legislatura, no podem seguir ni un minut més amb un ministeri que es diu d’Habitatge esperant que s’adoptin mesures que tinguin algun efecte precisament als preus de l’habitatge”, ha exclamat. La portaveu del govern espanyol, però, no comparteix, ni de bon tros, aquesta visió.
El govern espanyol es defensa
Malgrat les acusacions dels socis preferents de Sánchez, amb els quals capitaneja la Moncloa, la portaveu del govern espanyol ha defensat en la roda de premsa posterior a la reunió d’aquest dimarts que l’executiu espanyol ha demostrat que “es pren molt seriosament el problema de l’habitatge”. De fet, per defensar la ministra, Alegría ha afirmat que la llei d’Habitatge “ha canviat el paradigma” a l’estat espanyol i ha obert un nou full de ruta en aquesta matèria, “multiplicant per vuit” les partides que s’hi destinen, amb més de 7.000 milions d’euros. Sigui com sigui, amb la ministra al capdavant o no, aquestes diferències públiques en matèria d’habitatge obren una nova crisi interna a la Moncloa, amb un PSOE i Sumar enfrontats en alguns aspectes claus per a la legislatura de Pedro Sánchez.