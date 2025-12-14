La Moncloa ataca els bisbes espanyols per haver reclamat avançar eleccions

El govern espanyol, en guerra oberta amb els bisbes per la defensa de les tesis del Partit Popular que ha fet el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello. El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha enviat una carta esmenant el posicionament d’Argüello, que considera que ha “trencat una vegada més la neutralitat política de l’Església”. Ho ha fet després que el líder de la cúria espanyola reclamés un avançament electoral en una entrevista aquesta mateixa setmana a La Vanguardia.
En la missiva que ha fet arribar a l’arquebisbe de Valladolid, Bolaños l’ha retret que hagi reclamat “la fi de l’actual govern espanyol”; un pronunciament que, a parer de la mà dreta del cap de l’executiu Pedro Sánchez, és “incompatible amb un estat aconfessional”. “Prefereix relacionar-se amb el PP i Vox”, ha lamentat; tot instant-lo a “actuar amb respecte envers la democràcia”. El mateix Sánchez, val a dir, també ha passat a l’atac contra l’alineament d’Argüello amb la dreta espanyola. En un míting en plena campanya electoral per les eleccions a Extremadura, el president espanyol s’ha enfrontat a les declaracions del líder de la Conferència Episcopal; tot reblant que “els temps de l’Església intervenint en la política es van acabar amb el retorn de la democràcia”, referint-se a la connivència i cooperació de les elits eclesiàstiques de l’Estat amb la dictadura franquista.
“Em remeto a la Constitució”
En la seva entrevista a La Vanguardia, Argüello va negar qualsevol biaix polític contra el govern de Sánchez. Segons plantejava, la situació parlamentària “està més bloquejada que el juliol, amb una legislatura sense pressupostos”. Amb aquest atzucac, sostenia que seria necessària “una qüestió de confiança, una moció de censura o anar a eleccions”. Una crida que no veu políticament carregada, atès que “s’ha remès a la Constitució i als mecanismes que preveu”. Val a dir que la relació entre Argüello i l’executiu ja era dolenta pel posicionament del president respecte de Cuelgamuros, malgrat que s’hi han mantingut els símbols franquistes i les celebracions religioses.
Val a dir que les demandes del president de la Conferència Episcopal també li han valgut crítiques des de dins de la mateixa cúria. L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha alertat que Argüello ha anat “més enllà d’allò que pot afirmar un arquebisbe”. “Jo seria molt prudent a l’hora de fer afirmacions com aquestes, perquè l’Església no es pot identificar amb una opció política concreta”. També ha reclamat que hi hagi distincions entre la paraula de la institució i el posicionament “dels diversos pastors”.