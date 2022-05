L’Estat vigila què fa el Consell per la República a Torres de Segre

El govern espanyol, a través de la delegació que ara comanda Maria Eugènia Gay, mira de reüll els moviments que el Consell per la República de Carles Puigdemont està fent a Torres de Segre, on fa dues setmanes es va signar un conveni de col·laboració. Fonts de la Delegació del govern espanyol expliquen a EL MÓN que, tot i haver rebut una petició per part d’una entitat espanyolista –Impulso Ciudadano— per actuar contra el conveni no s’ha fet cap moviment més enllà dels “tràmits que pertoquen”. En aquest cas, apunten les mateixes fonts, seria el fet d’assegurar-se que una còpia de l’acta del ple on es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament i l’entitat republicana s’hagi fet arribar correctament a la Subdelegació del govern espanyol a Lleida, que és a qui pertocaria mirar amb lupa el conveni.

De moment, però, al Consell per la República respiren amb tranquil·litat perquè consideren que el conveni no pot ser atacat jurídicament per cap banda: “No hem detectat res a nivell jurídico-administratiu, quan ens vam assabentar per la premsa de la petició d’Impulso Ciudadano vam trucar a l’alcalde per saber com estava i ens va dir que estaven a l’espera, però molt tranquils i que seguirien endavant”. Al Consell per la República destaquen que l’entitat que els persegueix a Torres de Segre està vinculada a Societat Civil Catalana i apunten que “són els que estan darrere del 25% de castellà a les escoles, la crème de la crème”, sosté Guillem Fuster, responsable d’Acció Econòmica del Consell en conversa amb EL MÓN.

Maquinària preparada per un nou embat democràtic

Torres de Segre s’ha convertit en el banc de proves del Consell per començar a engreixar la maquinària davant un eventual embat democràtic amb l’estat i el seus promotors consideren que ara mateix tot està fet dins de la més estricta legalitat. Un dels aspectes més vistosos del conveni és l’ús que s’ha aprovat per part de l’ajuntament del carnet d’Identitat Republicana, el document d’identitat digital alternatiu al DNI espanyol. El consistori no obliga ningú a fer-lo servir, però sí que aprova que sigui una opció també presentar-lo com a element d’identificació per a l’ús d’infraestructures municipals. Això tomba els arguments d’Impulso Ciudadano que considera que la intenció de la iniciativa es substituir el DNI espanyol.

Una imatge d’un carnet d’identitat republicana del Consell per la República

En paraules de Fuster, aquest projecte mira de “començar a reforçar la identitat digital republicana i fer gimnàstica” permetent “una doble opció” a la ciutadania quan hagi d’identificar-se per a participar en activitats del municipi o accedir a equipaments municipals. De fet, a Torres de Segre —on aquest divendres es fa una assemblea ciutadana per explicar de què va el conveni— els equipaments reconeixeran la identitat republicana a partir del 24 de juny, avança Fuster. No es tracta d’una substitució del DNI espanyol, “perquè no el podem substituir”, reconeix, però sí que el Consell per la República amb el seu carnet s’hi pot posar “en paral·lel” amb l’objectiu de seguir replicant un marc “de desconnexió”.

Desconnectar de l’Íbex 35 i treballar pel km 0

A més de la identitat digital republicana, el conveni contempla també tasques d’assessorament per tal de guiar la “contractació pública” amb criteris que reforcin els “valors republicans i l’economia catalana facilitant contractacions menors i majors i tot el que sigui la desconnexió de les empreses de l’Íbex a partir d’un criteri de quilòmetre 0”. Això, en paraules de Fuster, el Consell per la República considera que “forma part del que se’n diu controlar el territori”. Aquest esquema, que està en fase de proves a Torres de Segre, hi ha la voluntat d’exportar-lo a tots els ajuntaments del país on els independentistes tinguin majoria absoluta.

El que encara no ha anunciat el Consell i avança Fuster a EL MÓN és que aquests convenis es multiplicaran per tot el Principat. El pla és que abans de l’estiu “hi aquí com a mínim un ajuntament per vegueria que portin a ple el conveni i una moció similar a la de Torres de Segre”. De moment es treballa amb ajuntaments petits, pobles de fins a 3.000 habitants. La prova pilot s’anirà estenent fins a assolir altres municipis amb més població. A Torres de Segre el conveni ha comptat amb el suport de l’alcalde de Junts i el seu grup al consistori i també del grup d’ERC, a l’oposició. S’han manifestat en contra els regidors del PSC.

Convenis amb ajuntaments que atorguen “legitimitat” al Consell

El Consell també posa en relleu que el fet que el conveni hagi estat validat en un ple atorga “legitimitat” a l’organisme com a “institució republicana”. Fuster ressalta que no s’està “imposant res a la ciutadania” i tampoc hi ha cap implicació econòmica per part dels consistoris. Abans de signar el conveni hi ha hagut informes jurídics del propi consell, de l’ajuntament i del grup d’ERC per tal d’assegurar la legalitat de l’operació. “No imposem res a la ciutadania, només diem que té una altra opció més enllà, es tracta de començar a crear estructures paral·leles de caràcter republicà i independentista, mostrar que hi ha una altra manera de fer i que hi ha una institucionalitat que s’ha posat a treballar per seguir els principis que emanen de l’1-O”.

La identitat digital republicana és també un as a la màniga que el Consell per la República creu que pot ser útil a l’independentisme en el futur en cas que es decideixi tirar endavant “un nou embat democràtic” contra l’Estat. “Davant la possibilitat de desbordament democràtic de l’estat en un altre embat, si va boig buscant urnes perquè fem un altre referèndum, la ID es posa a disposició per facilitar votacions democràtiques que no puguin ser prohibides per l’estat espanyol”, sosté Fuster. Precisament, el Consell per la República ja fa proves de consultes a tot el territori i a tots els majors de 16 anys amb la que ha anunciat que farà sobre els Jocs Olímpics d’Hivern. L’entitat farà servir la tecnologia block chain per impedir cap tipus de censura.

L’Assemblea de Representants del Consell per la República celebra el seu tercer ple

D’altra banda, aquest dissabte se celebra el tercer ple de l’Assemblea de Representants del Consell per la República en format telemàtic. En l’ordre del dia previst, el Govern del Consell farà públic el seu pla de Govern i, posteriorment, hi haurà un torn de preguntes orals per part dels representants als membres del Govern i al president. Aquest serà el primer ple que se celebri després que Carles Puigdemont hagi comunicat que deixa la presidència de JxCat per centrar-se en el Consell per la República i la seva tasca com a europarlamentari.