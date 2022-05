ERC critica la monarquia al Congrés i Batet avisa que ho retirarà del diari de sessions

La portaveu adjunta d’ERC al Congrés, Carolina Telechea, ha carregat amb duresa contra l’actitud del govern espanyol durant la visita de Joan Carles I a Espanya i la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, ha decidit retirar del diari de sessions algunes de les expressions que ha fet servir Telechea perquè “afecten” la “institucionalitat democràtica” i, en concret, la monarquia espanyola. La diputada republicana ha acusat l’executiu de Pedro Sánchez d’haver-se conxorxat amb la Casa Reial i iniciar “una operació d’estat” per “blanquejar al rei emèrit”.

“El rey emérito Juan Carlos I ha sido detenido al llegar a España y puesto a disposición judicial para responder por los delitos de soborno, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales”. Aquesta seria la notícia si el propi Estat Espanyol no fos la claveguera. pic.twitter.com/PqVAqiUCo0 — Carolina Telechea Lozano 💜 🏳️‍🌈 (@caroltelechea) May 25, 2022

Durant la seva intervenció a la sessió de control al govern al Congrés dels Diputats, Telechea ha criticat la “frivolitat” del viatge de Joan Carles I a Espanya i ha assegurat que l’emèrit “s’ha rigut a la cara” de Felip VI. “S’ha saltat totes les normes”, ha criticat la diputada abans d’etzibar que la “corrupció està en l’ADN dels Borbons”. Les paraules de Telechea no han agradat al ministre de Presidència, Félix Bolaños, que ha acusat la republicana de parlar amb “extremisme” i ha reclamat “diferenciar entre la institució i els comportaments personals”.

Joan Carles, content o trist durant la visita a Espanya? – Europa Press

“Defensar la monarquia no hauria de significar defensar la corrupció”, ha afirmat Telechea, que ha acusat el PSOE de deixar-se segrestar per les dretes espanyoles”. La diputada republicana, igual que va fer Turull fa uns dies, que el “problema no són les clavegueres de l’Estat, sinó que l’Estat és la claveguera”.

Malestar a la Casa Reial i a la Moncloa

Tant la Casa Reial com la Moncloa han expressat en privat el seu malestar per la visita de Joan Carles I a Espanya. Després de dos anys amagat a Abu Dhabi per esquivar les preguntes incòmodes de la fiscalia sobre els seus negocis irregulars mentre era rei, tant la Zarzuela com el govern espanyol esperaven un viatge discret, però s’han trobat amb un rei emèrit amb moltes ganes de deixar-se veure, arribant en un avió de privat de preu prohibitiu i amb una actitud festiva permanent. Tampoc ha agradat les paraules de Joan Carles I quan la premsa li va preguntar si tenia intenció de donar explicacions a Felip VI sobre les investigacions de la fiscalia. “Explicacions de què?”, va dir amb actitud burlesca.