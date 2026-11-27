Per als qui hem votat des que teníem l’edat per fer-ho –en el meu cas, des de 1984–, no seria agosarat dir que aquesta ha estat la campanya electoral més depriment de la història de la segona restauració borbònica. Ja sabem –i aquest és un problema transversal a uns sistemes polítics occidentals en crisi– que el desembarcament en massa de politòlegs i analistes de dades ha convertit, fent bones les profecies de Guy Débord, la política en un espectacle permanentment efímer. No serem innocents. Les campanyes sempre han tingut aquest tarannà teatral i litúrgic, on el que es tracta és més de seduir a partir dels focs d’artifici que d’arguments sòlids. Tanmateix, en una era on el món digital i les disrupcions tecnològiques de la darrera dècada han transformat radicalment la comunicació, tot plegat ha arribat a un nivell que no fa altra cosa que deprimir l’electorat.
No, no es tracta de cap metàfora. L’escàndol, del qual se’n parla poc, de Cambridge Analytica de 2016 resulta molt instructiu al respecte. Aquell mateix any, aquesta empresa va recopilar sense consentiment les dades de fins a 87 milions de nord-americans a partir de les seves interaccions a Facebook per crear perfils de votants. A partir d’aquí es va bombardejar amb missatges manipulats els hipotètics votants de les presidencials nord-americanes –que, per cert, van donar la victòria a Trump–. En funció del perfil, es feia una doble estratègia comunicativa: mobilitzar els potencials votants favorables, i desmoralitzar i desmobilitzar els contraris. No es feia a l’engròs, com tradicionalment havien fet els partits en les campanyes anteriors a l’era digital, sinó discretament, en aquells districtes estratègics on es jugaven, per pocs vots, les majories que podien inclinar la balança. En qualsevol cas, es tractava de manipular les emocions, mentre s’anestesiava el raonament.
No sé fins a quin punt s’ha imitat la fórmula aquí. Difícilment, tenint en compte que el nord-americà és un sistema de districtes unipersonals on “el guanyador s’ho enduu tot”, mentre que el sistema espanyol és proporcional condicionat per la Llei D’Hont (en un disseny de 1976 per potenciar el bipartidisme imperfecte i l’estabilitat del règim). Tanmateix, la lògica de mobilitzar els teus i desmoralitzar els contraris sí que s’ha seguit fil per randa. Això explica els elements que han caracteritzat l’actual campanya: visceralitat, superficialitat, emotivitat, i sobretot, molts silencis sobre les polítiques concretes. Poques promeses i massa desqualificacions. Un ambient crispat i irracional, i nul·la reflexió.
Més enllà del leitmotiv de la campanya (Sánchez sí, Sánchez no) m’agradaria destacar les grans absències de la campanya i les agències polítiques:
No s’ha parlat d’emigració. Se n’ha abusat molt de la immigració (en la seva defensa acrítica o en l’acusació de tots els mals), amb major emotivitat que arguments, i, per contra, no se’n parla del gran nombre de persones de nacionalitat espanyola que s’han traslladat a viure a un altre país. Per al cas dels catalans, sembla que la xifra de 130.000 persones nascudes a Catalunya, afecta sobretot persones joves, molt qualificades que, en bona part van a petar al Regne Unit, Estats Units, Alemanya o Suïssa fastiguejades que aquí no tinguin pràcticament oportunitats, atesa l’addicció de l’empresariat local als salaris baixos i les condicions laborals pèssimes. Més enllà de qüestions materials, això resulta un drama perquè evita la creació d’elits pròpies, i per al cas espanyol –861.000–, aquesta fuga de talent serveix per eliminar potencial competència en un sistema de poder fonamentat en les velles oligarquies parasitàries, beneficiàries del règim i de vocació extractiva.
No se n’ha parlat de famílies. Hi ha hagut cert soroll sobre “nous models familiars” des de l’esquerra, i d’una defensa més retòrica que pràctica de la “família tradicional” des de la dreta. Tanmateix, s’ignora que les transformacions econòmiques, l’especulació immobiliària, la precarietat en la feina està dinamitant allò que sempre ha estat l’estat del benestar subsidiari. La pressió brutal contra els treballadors, la mobilitat forçada per l’expulsió del mercat de l’habitatge, determinades creences inoculades des de la cultura “Netflix”, el nomadisme laboral, que està dinamitant la institució, amb conseqüències que ens acosten al model nord-americà de família dispersa, encara que també de trencament excessiu de matrimonis, extinció de criatures (entre les dones autòctones urbanes ja hi ha una taxa de fertilitat inferior a un fill), i una creixent epidèmia de solitud, amb conseqüències perdurables pel que fa al deteriorament de la salut mental col·lectiva.
No s’ha parlat d’educació, almenys seriosament. I això sorprèn en un moment en què hi ha una evidència que les polítiques educatives dels darrers anys a dreta i esquerra han empès a una reculada pel que fa a resultats com no s’havia vist mai des de l’ensorrament de la República. Que això no es debati mentre hi ha una revolta educativa local i global ens pot dur a pensar que, al final, aquest era l’efecte buscat a partir de les polítiques dictades des de Davos i organitzada per l’OCDE, en nom de la modernitat –i d’un model econòmic desregulat–. S’han tractat de temes irrellevants i ningú, ni dreta ni esquerra n’ha fet autocrítica.
No s’ha parlat de cultura, tret de qüestions relatives a les guerres culturals, entre una dreta que reivindica una tradició inventada, i una esquerra amb certa voluntat de fer servir la cultura per a la seva peculiar enginyeria social i antropològica. En qualsevol cas, detecto en ambdós àmbits certes dèries totalitàries, quan, potser hauríem de parlar de conservatoris, escoles d’art, orquestres, teatres, professionalització, infraestructures, vinculació al món educatiu.
No s’ha parlat de model d’Estat. Bé, hi trobem la mateixa cantarella de sempre, una competició entre dreta i esquerra a veure qui és més espanyol que ningú (i sospito que Rufián parteix amb cert avantatge, amb rojigualda o tricolor). En altres termes, ningú, a Espanya, s’ha plantejat seriosament, de quina manera administrar la diversitat nacional i buscar un encaix que permeti certa conllevancia en un Estat artificial, on les nacions presents es detesten les unes a les altres. És clar, hi ha aquesta mentalitat jacobina a esquerra i borbònica a dreta que sembla condemnar Espanya a la fragilitat i la vulnerabilitat. Potser evitar aquest tema incòmode pot tranquil·litzar certes consciències al·lèrgiques a la complexitat. El meu consell és que s’ho facin mirar. L’actual fase d’inestabilitat internacional i de canvis d’aliances diplomàtiques ofereix grans oportunitats a catalans i bascos. Perquè els adversaris geopolítics detecten fàcilment els punts febles d’uns europeus massa negligents.
No s’ha parlat de model econòmic. S’ha abusat excessivament de tòpics i idees genèriques, especialment per part d’una dreta addicta a un neoliberalisme que ha demostrat al llarg de mig segle els fracassos i el declivi que comporta el binomi precarietat laboral + baixos impostos als rics. Tanmateix, ningú no gosa parlar de l’elefant a l’habitació: el model industrial. Espanya s’ha desindustrialitzat a partir de l’hegemonia del paradigma neoliberal, i des de l’ordre tàcita d’una Europa que va decidir una especialització geogràfica, on en aquestes latituds ens ha tocat turisme i serveis de baixa qualificació i productivitat. La qüestió és que el declivi europeu, la seva creixent irrellevància econòmica internacional té a veure amb això, amb les externalitzacions industrials a l’Àsia, que ens han convertit en societats dependents en tot: des de l’agricultura fins a l’alta tecnologia. L’expansió econòmica de la Xina, la supervivència econòmica dels Estats Units té a veure amb elements com la planificació a llarg termini i la intervenció estatal en l’economia, tabú inscrit en les taules de la llei de l’acord de Maastricht de 1991, i que ens han empès vers el malestar i la dependència.
En qualsevol cas, que a la campanya electoral no es parli de res important revela una veritat essencial i incòmoda. Que la mateixa Espanya ha perdut la seva independència. Començant per Maastricht (o abans), continuant pels tractats europeus, i molt especialment, des de 2010, amb la intervenció de la troica. Qualsevol que manegui diners públics sap perfectament que no pot anar a pixar sense ser fiscalitzat per Brussel·les. La cosa és tan greu que els principals mitjans eviten que això surti al debat públic, i que ni tan sols es parli a cap campanya electoral. O que les campanyes electorals girin al voltant de banalitats envoltades d’una fressa desagradable per ocultar incòmodes veritats. Bona part del malestar europeu, encara que també espanyol té a veure amb aquesta pèrdua de sobirania. En aquestes circumstàncies, els catalans tenim l’avantatge que això ja ho sabem de fa temps. I que, en l’actualitat, el sobiranisme és la principal causa revolucionària dels nostres temps.