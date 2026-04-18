Tarradellas és i serà seu

Una vegada més, Esquerra Republicana ha intentat que l’Estat –màxim accionista de l’empresa de gestió aeroportuària Aena– cedesca a la Generalitat una part imprecisa de la gestió de l’aeroport del Prat, altrament dit de Josep Tarradellas per decisió unilateral i com a graciosa concessió metropolitana.
Una vegada més, la resposta del principal accionista de l’hangar ha estat l’habitual. És a dir, no, que és l’adverbi més comprensible per a qualsevol idioma d’aquesta part del món. El no és fàcil, el sí s’ha de traduir. Contra les pretensions innocents recurrents procedents del catalanisme, el mur professional de contenció nacional habitual.
L’encarregat de la dissuasió rutinària ha estat aquesta vegada el president de la gestora parapública, Maurici Lucena, militant del PSC que es va enlairar pel món de les altes finances de la mà de José Montilla. Lucena és català i sap molt bé què vol dir gestió radial, viària o aeroportuària. Exactament, equival a dir que la gallina de dalt caga a la de baix. Quan un català ocupa un càrrec a Madrid es creu que puja de lloc al galliner. Molt bé.
L’aeroport del Prat no és Rodalies. No té la categoria de servei públic. I, per tant, funciona. Però funciona dins un engranatge que té com a nucli dur l’aeroport de Barajas i que li reserva el paperot d’auxiliar subsidiari de vol. Encara que els exemples fan pila i que cansen, vet ací el darrer: entre el 2027 i el 2031 Aena invertirà 4.477 milions a l’aeroport de Madrid i 1.765 al de Barcelona. Xifres que l’aplicació estricta i habitual del pressupost desmentirà, sempre a favor de Barajas.
És cert que l’exemple no és més apropiat, perquè ausades que els catalans es guanyen la subalternitat a força de braç. Cada vegada que algú insinua una inversió o una ampliació del Josep Tarradellas, per concessió graciosa colonial, tot el camp és un clam contra el turisme, l’economia creixent i el capitalisme cruel.
Per a Aena –per a l’Estat, sense eufemismes– la posició més còmoda per no invertir-hi un cèntim és deixar que els catalans s’acorden entre ells. Com que no hi haurà manera, diners de tornada cap al pot. Cap al pot de Barajas.
Siga com siga, Lucena, que per a més inri i per procedència coneix les debilitats de la colònia, ha rebutjat la proposta d’Esquerra Republicana perquè “qualsevol canvi del model vigent pot sembrar la inquietud entre els accionistes privats”. Aquests “accionistes privats” són fons d’inversió més atents al dividend anual que a l’aplicació d’alguna fórmula de cogestió local que no alce ni un gat per al cua.
Almenys aquesta vegada el president d’Aena no ha perpetrat el greuge comparatiu, perquè Aena també va rebutjar el pacte entre Pedro Sánchez i el govern basc per aplicar una mena de cogestió imprecisa als aeroports de Bilbao i de Sant Sebastià. Això fa pensar que Sánchez va vendre una burra coixa al PNB. Si Maurici Lucena s’atreveix a plantar-li cara després de la substitució del president de Telefónica, és perquè sap que no li passarà res.
Pedro Sánchez, més enllà d’una llei d’amnistia sense ales, no ha complert cap dels seus compromisos amb Junts ni Esquerra. Ni ho faria tampoc ara en el cas del Prat, encara que ho jurara sobre el llibre del progressista cosmopolita. Lucena farà de policia roín. I allà el pa i ací les molles. Tampoc ho hauria fet José Luis Rodríguez Zapatero si haguera pactat l’Estatut amb Esquerra Republicana en lloc de fer-ho amb Convergència. El nucli dur no es toca, senyors.
Maurici Lucena ni s’ha despentinat. El Prat continuarà sent un aeroport subaltern mentre Barajas, que rep només una mica més de visitants, continuarà sent la nineta dels ulls del règim. D’aquest i del que vindrà. I Aena podrà continuar convocant premis de narrativa hispanoamericana dotats amb un milió d’euros, al qual podran accedir les obres en “llengües cooficials” sempre que hagen estat “traduïdes a la llengua castellana”.
Josep Tarradellas sabia qui manava a Espanya i sabia com aquietar-lo. Posar-li al Prat el seu nom va ser una decisió per recordar com s’han de fer les coses. Però potser fins i tot Tarradellas va anar massa lluny per als que manen ara. El Prat hauria de dir-se Aeroport General Prim.