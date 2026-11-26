La febre per Gabriel Rufián, cap de Llista d’Esquerra Republicana a les eleccions espanyoles del 29-N, ha donat lloc a un autèntic moviment rufianer: gent fent cua per fer-se un selfie, tenir un cartell electoral signat o, fins i tot, aconseguir una samarreta amb la cara del candidat republicà. En aquest tram decisiu de la cursa electoral, Rufián ha aconseguit captar la mirada de potencials votants amb un relat que va molt més enllà de la litúrgia habitual d’un partit. Parlar avui de rufianers no és només referir-se a una estètica de campanya o a un ganxo visual per captar atenció; és assenyalar una manera molt específica de fer política i d’ocupar l’espai mediàtic. Rufián ha aconseguit connectar amb un sector de població desconnectat del dia a dia de la política, i que, segurament, ni tan sols hi té gens d’interès, però que té dret a vot –un segment de la població complex i esquiu per a la majoria de les formacions polítiques.
Esquerra Republicana no ha volgut deixar passar aquesta febre pel seu “predicador” –com l’anomenen alguns rivals a les urnes– i està aprofitant d’aquesta capacitat d’interpel·lació per fer el màxim forat possible en l’electorat d’esquerres del país, però sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona. En un territori clau per al pes electoral de cara a les eleccions del 29-N –s’escullen 32 dels 48 d’arreu del territori–, l’efecte rufianer actua com una palanca per trencar inèrcies i obrir una bretxa on abans als republicans els costava penetrar. El canvi de rumb també es nota blanc que tria per a les seves crítiques. La confrontació directa se centra en Junts per Catalunya amb l’objectiu d’evidenciar que no té res a veure amb els de Carles Puigdemont. Aquest cos a cos no busca rèdit en l’independentisme, sinó que vol aconseguir un efecte indirecte en la pugna pel vot de les esquerres. Rufián ha centrat aquestes eleccions en un pols amb els socialistes –el fallit cara a cara amb Hereu, que ha demanat fins a l’avorriment, n’és un exemple. L’objectiu d’ERC és disputar l’hegemonia i la centralitat al PSC. I per fer-ho, els republicans han prioritzat l’eix ideològic sobre l’eix nacional en una campanya on de Catalunya se n’ha parlat entre poc i res. El 29-N veurem l’efecte que ha tingut aquesta campanya tan personalista i popular.
Però, més enllà dels resultats immediats, és una aposta d’alt voltatge de cara als pròxims comicis que Esquerra Republicana haurà d’afrontar sense Gabriel Rufián com a candidat. Aquests rufianers que votaran ERC aquest 29-N seguiran votant la formació d’Oriol Junqueras en les pròximes eleccions, les municipals i al Parlament? De fet, el mateix Rufián no es cansa de dir als seus fidels que facin el favor de votar també Junqueras quan toqui, però el mateix candidat d’ERC per aquest 29-N ha posat sobre la taula que en un moment o altre està disposat a fer política al Parlament de Catalunya, i que la seva aspiració és ser president de la Generalitat “després de Junqueras”. Caldrà estar atents a com ERC reenfoca en el futur el seu discurs, o si, per contra, continua picant pedra per disputar l’hegemonia del PSC després d’haver lliurat la batalla per l’hegemonia del sobiranisme. I, enmig de tot això, caldrà veure si el fill es vol menjar el pare des de dins del partit, o des de fora.