JENS (Junta Electoral Nacional Sindicalista)

Catalunya no té moltes coses perquè no pot, però no té llei electoral perquè no vol. L’afirmació és una sinècdoque. Òbviament, Catalunya s’expressa, políticament, a través dels seus electes. És a dir, a través del seu Parlament. I durant anys i més anys aquests representants han estat incapaços d’acordar una llei electoral pròpia que els evitarà en les eleccions pròpies haver-hi de sotmetre’s als condicionants que determina la Llei Orgànica del Règim Electoral General espanyola. Quan els partits independentistes, en un acte de fe i de coherència inaudites, afirmaven que volien anar cap a la independència sempre apareixia algun escèptic que els retrucava: “Com heu d’aconseguir-la si fins ara heu estat incapaços d’aprovar una llei electoral pròpia?”. Alguns consideraven la pregunta com una provocació o com una rendició. I no. Procedia fer-la. Perquè abans és Ibi que Tibi.

La febrada independentista s’ha enforfoguit i la LOREG encara és vigent i ens és d’aplicació obligada. I això vol dir que cada vegada que hi ha un conflicte que afecta la condició dels diputats catalans i un requeriment o un recurs de qualsevol partit amb representació parlamentària qui hi té la primera i la darrera paraula és la Junta Electoral. En primera instància, la provincial -tota la vida eludint les províncies i mira-te-les, que garrides-, i en darrera, la central. La central viu i treballa a Madrid. No cal dir quina visió perpetra del món i com es mira Catalunya. Ha estat aquesta junta qui ha decidit rescindir les actes de diputats del president Quim Torra i del diputat Pau Juvillà. I ho va fer abans que les sentències que els afectaven no van ser considerades fermes. Pot més, doncs, una decisió de la Junta que la voluntat majoritària expressada a les urnes.

Ara aquesta Junta Electoral Central y de las JONS haurà de definir-se respecte a la continuïtat com a diputada de Laura Borràs. Mentre que la presidenta suspesa ha demanat que el Parlament de restituir-la en el càrrec perquè considera que el Tribunal Superior de Justícia no l’ha condemnada per corrupció, Ciutadans i VOX ja s’han encomanat a la Junta Electoral perquè l’excomunique demà millor que despús-demà. Potser aquesta petició serà atesa en primera instància per la Junta Electoral de Barcelona. Tot s’ha de dir, allà encara hi ha algú que no es desperta cada matí a toc de cornetí i hissant la bandera. De poc servirà. Si la junteta provincial decideix mantenir-li l’acta de diputada mentre la sentència que la perjudica no siga ferma, Ciutadans i de les VOX recorreran a la mare superiora i a Madrid la decisió sempre és la mateixa.

Com que a Catalunya tots els electes estan disposats a obeir, ja es pot avançar que l’acta de diputada de Laura Borràs té menys recorregut que el camí del calvari. No cal ser gens agosarat per afirmar que la presidenta suspesa serà aviat suspesa del tot. També com a diputada.

Aquells que encara tenen una mica de memòria recent -que en aquest país són pocs- haurien de recordar totes les intervencions que han tingut en els darrers anys la Junta Electoral Central a instància de part. Concretament, a instància de part espanyola. Els senyors membres d’aquest suposat àrbitre sempre han sentenciat a favor de la demanda que els presentaven els seus germans de files. Patriotes, tots. Ni una vegada -atenció, ni una vegada- han acceptat les peticions o les queixes dels partits independentistes. Els seus recursos en segona instància s’han estavellat contra un mur encara més aspre a Madrid. I quan la protesta de la banda dels quatre -PSC, PP, Ciutadans o VOX- criticava, per exemple i per aclarir-ho encara més, la programació de Televisió de Catalunya la decisió de la Junta sempre -atenció, sempre- ha estat considerar-la. La protesta, no la programació.

Les decisions de la Junta Electoral Nacional Sindicalista sempre han donat la raó als mateixos. Per això no és estrany que el president Pujol o el president Maragall poguessen ser considerats presidents i Carles Puigdemont, no. O que la transmissió d’una manifestació de forces sobiranistes -que aplegava centenars de milers de persones i que omplia totes les portades i les pàgines de tots -atenció, de tots- els diaris de paper o digitals, haguera de ser compensada a la força amb hores de programació cedida insatisfactòriament als partits de la Junta Electoral.

Els amics de la Junta Electoral Nacional Sindicalista sempre són els mateixos. I els enemics, també. Es pot fer res contra l’àrbitre que quan el seu equip fa un gol alça els braços i fa els mateixos volantins que el davanter? Sí, en part. Els partits catalans sempre ha adduït com a gran raó per no acordar una llei electoral pròpia que caldria per aprovar-la una majoria qualificada. Perquè es tracta d’un canvi “estructural”. Molt bé. En una situació de normalitat, equitat i honestedat institucionals, això convindria, sí. En la situació que viu i pateix Catalunya, no. Perquè els àrbitres canvien les regles del joc en plena partida i sempre troben excuses o punyades que ho justifiquen. La Llei Orgànica del Règim Electoral General espanyola és, sobretot, espanyola, i està pensada -i sobretot, aplicada- per defensar els interessos dels partits d’obediència -i no de desobediència- espanyola. Sempre els beneficiarà. I sempre perjudicarà els de la desobediència. Encara que ja no la practiquen. És urgent, doncs, canviar d’àrbitre. Posar-ne un d’honest. O més honest almenys. La LOREG encara executarà el mando en plaza quan siga el cas. En les eleccions generals espanyoles o en les municipals. Però almenys el Parlament de Catalunya tindria un referent propi que desbudellarà sempre els mateixos. La llei electoral pròpia és d’una urgència inevitable.