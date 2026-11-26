S’atribueix a José María Gil-Robles, i també a José Calvo Sotelo, l’autoria de la frase, pronunciada el 1935: “M’estimo més una Espanya roja que una Espanya trencada”. Es va pronunciar, en tot cas, en plena polèmica sobre els nacionalismes perifèrics i sobre l’organització territorial de l’Estat. Tant Gil-Robles com Calvo Sotelo, polítics de la pura dreta, es referien al fet que preferien una hipotètica victòria de les esquerres, que seria temporal i passatgera, abans que una ruptura de la unitat nacional, que consideraven irreversible.
Per descomptat, no soc pas jo qui diu que hàgim tornat als temps de la República; seria absurd i desenfocat afirmar una cosa així. Però sí que em va bé aquesta frase del 1935 per dir el que avanço en el títol d’aquest comentari: d’aquesta campanya boja, d’aquesta era política en què han passat coses increïbles, el país no en sortirà més roig —encara que Sánchez continuï governant, per difícil que sembli—, però sí que en sortirà més trencat.
És clar que no ho dic en un sentit secessionista, sinó en la versió machadiana, la d’”una de les dues Espanyes t’ha de gelar el cor”. Tant acusar els “separatismes” de “voler trencar Espanya” i, tanmateix, els dos principals candidats, els líders dels partits nacionals, el PSOE i el PP, s’han dedicat a separar els espanyols tant com han pogut, de la manera més irreversible possible, construint tota mena de murs i sense permetre’s el més mínim diàleg.
No hi ha hagut ni un sol tema en què les dues parts, màximes representants de la nació, s’hagin mostrat mínimament d’acord. Ha estat l’era de les ruptures anímiques. “No calia Puigdemont per esvalotar tant el galliner”, em va dir ahir un destacat polític aragonès, molt “hostil a qualsevol independentisme” però alhora molt crític amb la trajectòria seguida per Feijóo i, sobretot, per Sánchez i Abascal en aquesta “campanya desbocada, a cops de garrot”.
Per descomptat, Espanya en surt afeblida i, en certa manera, derrotada d’aquesta etapa que es tanca diumenge vinent. Però no pas, evidentment, derrotada per Puigdemont, com va dir l’expresident fa uns dies en una entrevista periodística. Més aviat, en surt derrotada per ella mateixa, per les querelles i les baralles intestines, per la manca de respecte dels qui pensen d’una manera envers els qui pensen d’una altra. Per la degradació moral de la nostra democràcia.
Si se’m permet, jo diria que la influència enorme de l’expresident de la Generalitat durant aquesta legislatura, que ara torna després de nou anys d’absència, ha estat —i això també ho va suggerir ell— un símptoma de la feblesa de l’Estat. Una feblesa propiciada, sobretot, per un Govern nacional a qui no li ha importat res més que continuar al poder.
Aquest és el meu últim comentari preelectoral en aquest diari. Quan escric aquestes línies conec trackings de partits que, a causa d’una legislació absurda, no se’m permet divulgar. Però sí que diré que tinc una sensació clara sobre qui governarà a partir del 2027. I també tinc la seguretat que, governi qui governi, haurà d’ajustar-se a unes normes de canvi i de canvis: res no tornarà a ser igual. Crec que queda enrere una etapa que es va obrir amb l’abdicació del rei Joan Carles i que inclou des del referèndum a Catalunya fins al nou esclat dels “indignats”, passant per tantes altres coses inèdites en la política de la nació.
M’atreveixo a pensar que el retorn de Puigdemont, ara en una situació “normalitzada”, és molt més que un “ja soc aquí”: és el símbol de tot allò que s’ha acabat i de tot allò que, en circumstàncies ben diferents, està començant. Un altre dia direm si és per a millor o per a pitjor, qui ho podria saber avui. En tot cas, serà diferent. Molt diferent.