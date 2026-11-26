Encara hi haurà algú que ho recordi, tot i que amb els ritmes de la política ha passat un segle: durant els anys de debat sobre l’Estatut, es va parlar molt del preàmbul. Va ser l’apartat on es va acabar col·locant una extravagant referència a Catalunya com a “nació”, que es presentava com si fos l’opinió majoritària al Parlament i no pas com un fet. És tot el que es va poder arrencar al PSOE de Zapatero i el seu ribot, previ al ribot del TC, que es va ocupar de deixar clar que en cap cas aquella expressió podia tenir efectes jurídics. I la legislatura que s’acaba ara, amb el PSOE de Pedro Sánchez, va arrencar amb un acord amb Junts en què els apartats que feien de preàmbul parlaven de “conflicte històric sobre el futur polític de Catalunya”. De fet, en aquell text que seria la clau per investir Sánchez, es posaven les bases per a una taula de diàleg que es va arribar a reunir diverses vegades de manera més o menys discreta a Ginebra. I després, res.
Han estat dos preàmbuls que han estat cabdals perquè el sobiranisme català hagi acceptat pactes amb el PSOE al llarg dels últims vint anys. Dues referències directes a la qüestió nacional, a la relació entre Catalunya i Espanya, que és el fons de qualsevol debat polític en aquest país des de fa més d’un segle. I tot plegat per acabar en una campanya electoral en què les dues Espanyes han aconseguit colar la idea que els catalans, diumenge, només poden triar entre l’una o l’altra. S’ha vist en el debat d’aquest dimecres a la nit a TV3, en què les referències a Catalunya han servit només per posar un decorat de fons a discussions sobre habitatge, immigració o infraestructures, que no són menors però que han estat utilitzades per la majoria dels candidats com a eina per a la gran qüestió: quina Espanya manarà sobre l’altra després del 29-N. Qualsevol esforç per trencar aquesta dinàmica dominant és titànic, però és o hauria de ser la feina dels tres partits independentistes que es presenten als comicis, ERC, Junts i Alhora. Això és així siguin quines siguin les eleccions en les quals participen, atès que la seva base de treball és que l’emancipació nacional és condició indispensable per tenir instruments i recursos per millorar la vida dels ciutadans. Els votants independentistes, que no han desaparegut, ho avaluaran.