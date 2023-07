“En español!”

El diari -perquè ix cada dia, no per res més- El Mundo va dedicar aquest dijous la portada a tota vela a una de les conseqüències de les darreres i funestes eleccions dites “autonòmiques”. S’hi podia llegir: “El PP pone fin a la exclusión del español en Valencia y Baleares”. Ausades ma vida. El mateix dia es coneixien les conclusions de l’informe Ús de les llengües en els mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana 2023, encarregat per la Generalitat a l’empresa Investratègia.

En aquest informe, l’”exclusión” de l’espanyol és irrebatible: “El predomini del castellà als mitjans de comunicació tradicionals és inqüestionable. De fet, el valencià sols apareix en el 22,9% de les notícies, el 26,8% dels programes, el 13,5% de la publicitat que contracten els clients i en el 14,7% de la publicitat pròpia del suport. Les ràdios posen més música en altres idiomes (52,1%) que en els oficials de la Comunitat Valenciana, però a més el valencià queda relegat a una minúscula quota d’exposició del 3,3%. En les edicions i suports digitals la repercussió del valencià millora lleument en les notícies (26%) i la publicitat pròpia (20,3%), respecte a les versions tradicionals, però decau encara més en els programes, reportatges o entrevistes (21,1%) i la publicitat dels clients (13,2%). La probabilitat d’obrir la ràdio en la Comunitat Valenciana i escoltar el valencià es redueix a un esquàlid 6,1%, mentre que en el cas del castellà la xifra arriba al 71,9%. Fins i tot, altres llengües no oficials (22%), gràcies a la música, sobrepassen la repercussió del valencià.” T’ha tocat a t’ha fet aire?

S’ha de tenir una mala llet còsmica -una mala llet colonial- per titular i redactar com titula i redacta El Mundo. Cómo está el mundo, Facundo! Però això no és cap novetat. Ni se’n pot estranyar ningú. Com tampoc ningú es pot estranyar del fet que la situació del català al País Valencià no ha millorat gaire en els darrers set anys. I tampoc és arriscat predir que empitjorarà -i podria empitjorar molt- en els pròxims quatre anys.

La política del govern dit del Botànic al País Valencià no ha estat exactament propícia per al reviscolament de la llengua catalana. El mateix expresident de les Corts, Enric Morera, ho reconeixia en una entrevista recent quan es queixava que l’espai de comunicació valencià no té vida palpable, i això situa el país dins les coordenades genèriques espanyoles, sense especificitat ni interessos propis.

El govern del PSPV-PSOE i Compromís va ser incapaç d’aprovar el requisit lingüístic durant dues legislatures -malgrat les bestieses que proclama El Mundo-, va reduir fins al residu les ajudes a la premsa en l’idioma propi, va aprovar una nova articulació lingüística en l’ensenyament ben qüestionable i, en definitiva, no va servir ni per a recuperar la terra perduda durant dues dècades de govern del Partit Popular.

Al País Valencià, com a les Illes Balears, poc és massa per als partits que únicament fan bandera de la que abans assenyalava els estancs. Queda molt enrere aquell PP mallorquí -el de Gabriel Cañellas, Cristòfor Soler -ai!- o Jaume Matas- que, sense decantar-se per una política lingüística audaç, tolerava el català i en respectava la unitat. José Ramón Bauzà va aplicar un gir dràstic a aquella tolerància i va mamprendre una política intransigent, que, si no va anar més enllà, fins i tot en la secessió, és perquè va trobar al davant un mur de mestres que s’hi va oposar.

Els actuals Partit Popular del País Valencià i les Illes Balears són idèntics en molts fronts. Cagats, que en dirien a Alcoi. Sobretot, en l’espanyolització rampant de l’administració pública. Qui havia de dir que els valencians conscients de la importància del seu idioma trobarien a faltar la displicència amb què Eduardo Zaplana va acceptar la pax lingüística que li proposava Jordi Pujol perquè José María Aznar es garantira el suport de CiU en la investidura.

El pacte del Majestic tenia aquells colps amagats. Només temps més tard es va saber què va empènyer Zaplana a acceptar la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que al principi va despertar tot de recels entre els únics que es preocupen per la vitalitat del català en aquell territori, però que després ha acabant-ne sent pedra necessària per a la supervivència i la integritat.

Reforçar l’Acadèmia Valenciana de la Llengua -qui ho havia de dir-, blindar-la contra la intromissió previsible de l’analfabetisme ara majoritari i de la voluntat lingüística genocida que en penja, han de ser intencions prioritàries. Es pot fer si es considera que l’Estatut d’Autonomia valencià condiciona la renovació dels càrrecs de la institució a consensos parlamentaris amplis.

Ara no hi ha ni la tolerància interessada d’Eduardo Zaplana ni la militància relativa però estrambòtica de Cristòfor Soler, que li va costar el càrrec. Ara al PP valencià o al balear només hi ha salfumant. El mateix corrosiu amb què Vox desafia el català. D’entrada, els dirigents neofranquistes que el parlen en privat rebutgen parlar-lo en públic. Perquè en públic només es parla la llengua de Francisco Franco.

Aquesta és la situació. I ara la gent més sensata s’ha de preguntar què es pot fer a les Balears i al País Valencià almenys per parar el colp. Per evitar que el retrocés del català siga encara més irreversible en els pròxims anys. La resposta no és fàcil, perquè caldrà sumar molts factors i molts fronts per fer-ho possible. D’entrada, l’escola valenciana i la balear hauran de repetir l’estratègia que va frenar els intents liquidadors del president Bauzà. Només la mobilització contínua, persistent i contundent de sindicats, associacions de famílies d’alumnes i organitzacions en defensa de la llengua poden impedir el retrocés que busquen populars i voxeros. És dur -sempre ha estat dur en aquest país- que la vitalitat de la llengua acabe depenent en tots els moments durs de la militància, l’activisme i la mobilització. Però no hi ha més mans.

Igualment, totes les altres associacions amb un mínim de consciència cívica i nacional han de confluir i han d’unir esforços per ampliar aquesta estratègia a tots els àmbits. Amb l’espera no n’hi haurà prou. Amb la resignació, encara menys. Però tota aquesta resistència s’ha de fer des de l’habilitat. Des de la consideració que cal viure i reivindicar la llengua amb una militància que aspire a una certa normalitat. Una manera de viure la llengua equiparada a la manera com es viuen les altres llengües. Reivindicar la resistència que mirava de fer forats durant el franquisme és estúpid. La millor manera de defensar la llengua és entendre el món en què ha de pugnar per fer-se lloc.