Ciutadans de muntanya

Es van conjurar del tot el 7 de juny de 2005. Pasqual Maragall havia format govern amb Esquerra Republicana i ells van considerar l’acord com una “traïció”. Maragall nacionalistejava i, per tant, “res de substanciós ha canviat”. Tant se valia Jordi o Pasqual, doncs. La modernor de l’alcalde de Barcelona va mutar en “crosta”. Quina decepció! Hi havia Ferran Toutain, Félix Pérez Romera, Francesc de Carreras, José Vicente Rodríguez, Arcadi Espada, Teresa Giménez Barbat, Ponç Puigdevall, Ana Nuño, Albert Boadella, Xavier Pericay, Félix de Azúa, Félix Ovejero, Iván Tubau, Horacio Vázquez Rial i Carlos Trías. Feien tertúlia al bar El Taxidermista de Barcelona. I aquell cau va ser també llavor d’un partit polític en el qual finalment no van ficar cullerada. Tots se sentien massa importants per a embrutar-se les mans amb afers trivials.

A part de l’ego, un gran orgull de casta -en la majoria dels casos- i una decepció perquè els seus mèrits no els havien estat recompensats com es mereixien, què els lligava? L’“antinacionalisme”, proclamaven. No hi havia cap discrepància ideològica amb Maragall. Tampoc és que Maragall destacara exactament per un esquerranisme massa revoltós o excessivament incòmode. La mare dels ous i de la discrepància dels taxidermistes era la nació, “el nacionalisme”, la pàtria. Això els sublevava. Maragall havia passat d’un barcelonisme -o un metropolitanisme- candorós al catalanisme, sempre ofensiu per a segons qui. Glups!

Hi ha comptadíssimes excepcions en què l’”antinacionalisme” català no s’explique per un nacionalisme espanyol més o menys intens. Sovint és molt intens. No ho han acceptat mai, cap d’ells, els “antinacionalistes”, que el darrer ressort que els mou és l’altra nació, la seua, però la marca del bastó és ben evident. Com es pot ser anticatalanista sense ser espanyolista? Algú sentidament virginal o profundament hàbil ho podria aconseguir. No és el cas. Aquests noms -els dels taxidermistes- formen la nòmina més descarada i aparentment provocativa de l’espanyolisme a Catalunya. Amb alguna excepció, repetesc. Se’m fa difícil pensar en un espanyolisme sentit en el cas de Ferran Toutain. Però l’excepció justifica la regla.

Ciutadans, doncs, va covar-se des d’una variada gamma de patologies lligades per l’odi al pujolisme, per l’antinacionalisme -català- i per la decepció pel gir o el menysteniment que els perpetrava Pasqual Maragall. Pel ressentiment. Allò va ser-ne l’embrió. A l’hora de pencar, però, totes aquestes primeres espases tenien altres feines i poca vocació de màrtir precursor. Qui s’hi va posar al davant va ser un xicot no tan maragallista, gens socialista, igualment espanyolista i, a més, espavilat, que va aconseguir donar coherència al somni dels dissecadors.

La història, breu i convulsa, de Ciutadans és prosaica. No hi ha res que pague la pena de dedicar-li una atenció excessiva. A Catalunya van traure cresta perquè el Partit Popular en aquest país sempre ha cabut en un balneari de l’Imserso i perquè Vox encara ni s’insinuava. Si José María Aznar no s’haguera decantat per Josep Piqué i haguera mantingut el neofalangista Alejo Vidal-Quadras com a martell d’heretges catalanistes, l’espai de Ciutadans ja hauria estat ocupat. Però Aznar va sacrificar Vidal-Quadras, que va passar públicament d’Aleix a Alejo, perquè necessitava el suport de Convergència. Ciutadans va trobar el camí desbrossat i es va apoderar de la prosa nacional-vidalquadrista dels punys i les pistoles. El “nacionalisme” -català- era l’enemic. I l’objectiu prioritari i més concret, la immersió lingüística.

A mesura que anava guanyant espai a Catalunya, Albert Rivera -amb el suport de l’establishment espanyol i del establihsmentet català habitual- va fer el salt de perxa necessari per projectar-se a Espanya. Allò semblava que funcionava i ràpidament una plèiade d’arribistes i exclosos es van apuntar a una opció que podia semblar determinant per trencar el bipartidisme, el model vigent des de la denominada Transició, que també es qüestionava des de l’esquerra amb un nou partit universitari.

Però quan va arribar el moment de la veritat -l’hora de definir-se ideològicament-, tot va ser fum de borumballa. A Ciutadans, més enllà de l’anticatalanisme i l’espanyolisme, no hi havia res. El sector “liberal” es va imposar al “socialdemòcrata”, van dir. Quin riure, senyor marquès. Els “lliberals” eren fum i els “socialdemòcrates”, pet de bou. La victòria dels “liberals” -quin riure, senyora marquesa- va decantar Ciutadans cap al PP -cap al patriotisme més bèstia- i contra el PSOE.

Al final, l’original -el PP- va fer absurda la còpia -Ciutadans- i l’aparició de VOX va rematar la fera desdentegada. Ciutadans no tenia ideologia, només pàtria. I la pàtria a Espanya té molts nòvios. Fins i tot els de la mort. Per a patriotes, el PP. I per a brams patriòtics, els de VOX. La C de Ciutadans ha resultat ser la C de Criatures. La pàtria a Espanya es diu de debò PSOE. La pàtria amb pretensions d’una certa modernitat. L’altra té molts pretendents. Ciutadans no entrava ni en matisos. Pàtria a seques i prou. Res. El temps l’ha reclosa en la inutilitat. Les pròximes cites electorals en marcaran l’acta de defunció.

A Catalunya el temps i la tebior aparent de Mariano Rajoy contra “el desafío separatista” van aventar l’aire necessari perquè Ciutadans acabara sent el partit més votat en unes eleccions al Parlament. Hi havia una excitació general en la grada antiindependentista que va vinclar l’hegemonia del PSC, malgrat l’entusiasme amb què Miquel Iceta va abraçar la causa de la sagrada constitució. Però allò, per a Ciutadans, va ser una traca. El cant de l’ànec lleig. Una ranera. La falta de consistència de l’opció es constatava en les eleccions municipals, on l’arrelament a la realitat en denota la consistència. No res.

Disgregada a trompades la tropa independentista, que ara es dessagna en absurdes guerres fratricides, no cal un referent únic. El vot espanyol a Catalunya es dissol alegrement, confiadament de nou, en el PSC, el PP, VOX. I fins i tot en els Comuns. La lògica extraordinària de Ciutadans s’ha dissolt encara més. I si cal combatre la immersió lingüística o debilitar el català, els partidaris de l’hegemonia del castellà ja tenen els tribunals. Un bastió de veritat. Ni “liberal” ni “socialdemòcrata”. Espanyol. Com era Ciutadans, però amb poder de veres. RIP. I que dure, senyors ciutadans de muntanya.