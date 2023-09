Amnistia i autodeterminació

Les caramboles de la vida electoral han donat un avantatge, més poc que molt esperat, a Junts i al seu líder a l’exili Carles Puigdemont. També n’han donat a Esquerra, però els republicans van rebre la notícia de l’avançament de les eleccions amb un excés de zel que després han mirat de rectificar, però que els ha passat factura. Només fer-ne l’anunci Pedro Sánchez, Pere Aragonès el va entomar proclamant que calia parar el triomf de la dreta i l’extrema dreta [valga la redundància] espanyoles. Error. Si presentes la teua opció com la garantia que no hi haurà govern del PP i Vox a Espanya, és ben lògic deduir-ne que els teus vots serviran per a apuntalar la majoria “progressista” al Congrés. Els dirigents d’Esquerra han intentat esmenar-se la plana després posant preu als seus set diputats, com ha fet Junts, però sense la mateixa credibilitat.

Després d’haver permès que la majoria “progressista” —el progrés a Espanya és un concepte molt opinable— s’haja imposat a la mesa del Congrés, ara el PSOE, Sumar, Junts i Esquerra han enfilat l’aspre camí de la negociació perquè Sánchez siga investit president del govern espanyol. La posició de partida més exigent és la de Junts, que una vegada i una altra han proclamat que ningú compte amb els seus vots sense amnistia i referèndum. Les converses van amunt i avall. Només Jaume Asens, que ha rebut l’encàrrec de Sumar perquè els represente en aquest vesper, es deixa entrevistar per comentar que l’acord és possible. Unes declaracions en coherència amb el comboi habitual del personatge.

Pel que se’n filtra, d’aquestes converses, sembla que el gran objectiu que podria evitar la mudança de Sánchez de la Moncloa consisteix a trobar una fórmula viable que permeta l’amnistia. L’“autodeterminació” és un mos massa gros per a l’actual líder del PSOE i per a qui siga a Espanya. Si els catalans volen votar quan tinguen l’esma de tornar-ho a fer, haurà de ser sense pactes ni permisos. “Referèndum bilateral” en el cas espanyol és un oxímoron digne d’aparèixer en totes les antologies burletes a l’ús. L’“amnistia” no serà explícitament una amnistia, sinó una llei que recorrerà a l’eufemisme “desjudicialització”, que tant agrada a tiris i a troians.

Vulguen dir-ne com en diguen, l’“amnistia” —la “desjudicialització”— no serà gens fàcil. La dreta i l’extrema dreta espanyoles —valga la redundància—, les seues cornetes i els seus tabals, convertiran el tràmit parlamentari en un calvari per als socialistes. La hipocresia del PP no coneix fronteres. Endut per la desesperació, Alberto Núñez Feijóo encara no ha passat el Rubicó de José María Aznar i el seu “Moviment d’Alliberament Basc”, però ha inclòs Esquerra i Junts en l’intent de ser investit ell president. Els “delinqüents”, els “colpistes” i els “pròfugs” deixen de ser-ho si convé. Les excuses dels portaveus populars a l’hora de buscar el suport de Junts són de confessionari de guàrdia. Ni els seus déus els perdonaran. Ningú sap fins on podria arribar Feijóo en cessions davant Carles Puigdemont per compensar la seua investidura. En tot cas, sí que se sap on podrà arribar si és Sánchez el beneficiari de l’acord. La campanya contra la “traïció” a la seua pàtria serà hòrrida. Però això el líder socialista ja ho sap. Queda per veure si també ho sap el seu partit i fins on l’acompanyaran alguns dels seus díscols territorials.

Les traves s’enramaran quan la llei de desjudicialització —o llei del no no és necessàriament no— siga aprovada al Congrés. El Senat, amb majoria absoluta del PP, la rebutjarà, i passarà de la cambra baixa a l’alta, on serà confirmada enmig de tota mena de bombes de raïm i de saliva. Una vegada l’anatema siga aprovat en ferm, el Partit Popular i Vox —juntament amb una salva d’entitats defensores de l’article 8— la recorreran davant el Tribunal Constitucional. Llavors se sabrà si la “majoria progressista” de tan alta i determinant instància és majoria i progressista. O una bufa de bou.

Això, d’un costat. De l’altre, caldrà parar atenció també al sector independentista més decebut i més activat. Aquells que consideren que els partits independentistes parlamentaris i els seus dirigents es van arronsar i els van trair. Més que un sector, es tracta d’uns sectors —enmig dels quals despunten alguns energúmens indignes d’estudi, irregulars en la definició però regulars en l’insult i les obsessions conspiranoides.

La majoria d’aquests independentistes escaldats, que van aconseguir fer una abstenció notable, però indestriable en les darreres eleccions municipals i espanyoles, no rebran de grat la notícia d’un acord que se sustente en una “amnistia” i que deixe de costat l’“autodeterminació”. Mantindran l’alteració o s’alteraran encara més. Consideraran un nou desengany —fins i tot, una nova “traïció”— un acord que deixe de costat un nou referèndum acceptat per Espanya. Això, en el millor dels casos. En el pitjor, encara s’alteraran més perquè un pacte entre Junts i el PSOE arxivarà definitivament “el manat de l’1 d’octubre”. Aquests independentistes no han acceptat la derrota. No s’hi resignen. Hi tenen tot el dret. Però l’independentisme parlamentari, fragmentat i enfrontat, ha triat un altre camí. Més pragmàtic, Esquerra. Més exigent, però no desafiant, Junts. Els discrepants no la poden pair, aquesta conformació davant una derrota evident et mires la realitat per on la mires. Ells seran els més crítics amb l’acord final, des d’aquesta part de l’espill, en l’improbable cas que arribe.

En tot cas, si al remat hi ha “amnistia” o “desjudicialització” o com en vulguen dir, Esquerra i Junts hauran de parar compte. Pedro Sánchez és el gran especialista en fum sense safrà. El preu que els dos partits poden acabar pagant per una nova envescada serà enorme. I encara més Junts, que fins ara ha aconseguit mantenir les expectatives més altes. També cal acceptar que per a Espanya —per a la mentalitat espanyola habitual— acceptar el perdó als “colpistes” serà un mos de mal pair. Una rebregada important que marcarà un abans i un després. Tant se val si això inclou uns quants policies que al final a tot estirar haurien estat castigats al racó de pensar o a penes de dos quinzets.

Acceptar el perdó als sublevats no té gaires precedents en aquella cultura. Potser no en té cap. Perquè l’amnistia del 77 a Espanya va ser un intercanvi de presoners. Els que omplien les presons de l’oposició i els que hi podien haver estat per part del règim com a resultat d’una ruptura com manen els déus. L’amnistia del 77 a Espanya va ser, en el fons, una victòria dels hereus del franquisme perquè ningú els demanara mai comptes de tants crims.