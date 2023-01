Secessionistes arters?

El 1887 –dins la col·lecció España, Sus monumentos y arte – Su naturaleza e historia– Teodor Llorente escrivia el seu Valencia, obra en dos volums que recollia la visió particular del patriarca de la Renaixença sobre el passat i el present de l’antic regne. La guia –i la reflexió paral·lela– van marcar un cert punt de referència que, si bé no es pot comparar en influència i efectivitat posteriors amb Nosaltres, els valencians i El País Valenciano, de Joan Fuster, va resultar important en aquell moment. Un moment en què la Renaixença ja havia pres un cert cos i una certa volada en terres valencianes.

Llorente dedicava l’obra a Víctor Balaguer i concretava, una vegada més, els llaços fraternals i filials –històrics, culturals i lingüístics– que unien Catalunya i el País Valencià: “Perdió usted, querido Balaguer, a su gran amigo valenciano [en referència a l’escriptor i historiador Vicent Boix], pero proseguiremos su obra los que recibimos de él las inspiraciones del amor patrio. En nombre de todos ellos, en memoria del maestro cariñoso, en representación de Valencia agradecida, envio al Trobador de Montserrat mis plácemes para Cataluña, que erige en honor de España este monumento literario”.

S’ha escrit molt sobre què va significar la Renaixença en els dos territoris, sobre les diferències en la intenció i la pretensió –literàries i extraliteràries– que la van definir entre valencians i catalans. El mateix Fuster, per exemple, es lamentava per l’escassa ambició que va definir els primers en contrast amb els segons. Els catalans van “polititzar” el moviment, que va desembocar en el catalanisme. Els valencians s’hi van negar explícitament. Lluny de la intenció d’aquells poetes representar cap perill per a la remoguda Espanya de la Restauració. Fuster concloïa: “Els homes de la Renaixença valenciana havien de pensar que llur abstencionisme era suïcida. No ho pensaren. Els espantava la política: exactament qualsevol política que no fos la sucursalista”.

Posteriorment, algun estudiós ha matisat la sentència i ha afirmat que Teodor Llorente no podia anar més lluny d’on va arribar pel context i per la mateixa definició de la societat en què escrivia i treballava, i que el llorejava.

Siga com siga, ningú pot negar que els renaixentistes valencians, encapçalats pel príncep dels seus poetes, proclamaven i reivindicaven els llaços que unien el País Valencià i Catalunya, i reconeixien, a més i explícitament, l’origen i la unitat de la pròpia llengua. Almenys, això, que ara com ara per a alguns és infame i anatema. Els escriptors conservadors i monàrquics –“de guant”– coincidien amb els progressistes i republicans –“d’espardenya”– en l’acceptació d’unes bases mínimes –la unitat de la llengua catalana– que van definir tota la Renaixença al País Valencià. Sense cap excepció digna de considerar.

Al mateix llibre Valencia Llorente escriu sobre la fundació del regne, de la mà règia i segura de Jaume I: “En el repartimiento de la ciudad de Valencia tuvieron porción todas las clases, nobles y plebeyos, clérigos y seglares, pero muy principal el elemento popular. Industriales y artesanos que habían formado parte de las milicias de las ciudades, o vinieron luego a buscar fortuna, ocuparon las casitas y los talleres de los moros. Los industriosos catalanes constituyeron el núcleo de la población, y dieron su idioma a la capital y a la mayor parte del nuevo reino”.

Cap erudit valencià significatiu, cap escriptor de rellevància –de la Renaixença, del Modernisme, de la Generació dels 30– va reivindicar mai una “llengua valenciana” diferent de la catalana. Amb una única i insignificant excepció: la del poeta Josep Maria Bayarri, que, per donar cos a l’estrafolària i singular teoria, va perpetrar una ortografia pròpia en la qual només va escriure ell.

El valencianisme polític que comença a quallar, de manera insuficient al començament i més ambiciosa gradualment fins que la guerra del 36 el va desarborar, podia eludir la qüestió de noms, podia referir-se al “valencià” o a “la llengua valenciana”, per evitar un conflicte més o menys sentit popularment, però mai va proposar o reivindicar un secessionisme que li semblava aberrant. La “diferenciació”, escassíssima, es va perpetrar, en tot cas, des de posicions descaradament espanyolistes. Des del nacionalisme espanyol més desbocat de l’època. Els valencians que parlaven o que escrivien en valencià no sentien la temptació secessionista. Ni tan sols l’entenien.

Va ser al final del franquisme i durant la Transició que el secessionisme lingüístic es va expressar amb una certa arrogància. Són els dirigents franquistes o els de la UCD els primers que –de vegades en valencià, quasi sempre en castellà– fomenten un “fet diferencial” residual fins aquell moment. És a partir de la mort del dictador Franco que, per primera vegada, dos escriptors d’una importància relativa, Xavier Casp i Miquel Adlert –el primer més que el segon–, implanten les bases d’un secessionisme lingüístic que s’expressava en el català autòcton.

Com que la maniobra va desgastar electoralment, poc o molt, la timorata esquerra valenciana del moment; com que, a més diluïa la reivindicació unitarista, lingüística o clarament política amb Catalunya, i com que, també, en fragmentar-la i estigmatitzar-la, debilitava la llengua al País Valencià, la trampa va fructificar. El secessionisme lingüístic s’ha convertit en un ariet recurrent per a la dreta valenciana –al País Valencià dir dreta en les darreres dècades equival a dir extrema dreta–, sobretot des de l’oposició i molt més activament en període electoral.

Quan la dreta valenciana actual –el PP, perquè Ciutadans no passarà de ser una anècdota cronològicament efímera– governa redueix la “reivindicació singular”. Quan el Partit Popular governa al País Valencià mira d’acabar amb el català amb discreció eficaç. De manera silenciosament efectiva. Els seus dirigents saben que intentar portar a terme les teories secessionistes –imposant, per exemple, un model de llengua “no catalana” a les escoles– li genera un conflicte excessiu perquè l’enfronta amb la majoria dels mestres, que no acatarien una normativa aberrant. L’estratègia, doncs, en aquells moments no consisteix a imposar una gramàtica excèntrica, sinó a debilitar tot el sistema d’ensenyament i els mitjans de comunicació escassos que s’expressen en català. El PP, per exemple, no va alterar excessivament el model lingüístic de Canal 9. Es va limitar a tancar-lo quan ja l’havien arrasat a còpia d’errors i barbaritats.

Com a president de la Generalitat valenciana i del PP local, Eduardo Zaplana, obligat per una de les prestacions del pacte que Jordi Pujol va tancar amb José María Aznar, va començar a desactivar el conflicte lingüístic que tant havia atiat el Partit Popular. Zaplana, molt pragmàtic i gens delirant, va impulsar l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, una entitat que ell potser es pensava que podria controlar, però que, en tot cas, li resolia les exigències del govern de Pujol en aquell moment. Rebuda amb desconfiances pel valencianisme, l’Acadèmia –que consagra com a màxima autoritat lingüística el darrer estatut d’autonomia– havia acabat anestesiant el secessionisme fins fa quatre dies, però ara, a les envistes d’unes noves eleccions, el Partit Popular de Carlos Mazón ni la respecta ni la perdona.

En caiguda lliure i competitiva amb les deixalles de Ciutadans i, sobretot, amb VOX, el PP valencià ha tornat a manifassejar amb la llengua. Mazón i els seus adlàters –cada dia més estèticament castellans– tornen a enarborar el rebregat fantasma del pancatalanisme per mirar d’aconseguir algun vot més. Els dirigents populars homenatgen pòstumament ara Xavier Casp, quan és un poeta que mai llegiran –en el català de la major part de la seua vida o en “la llengua valenciana diferent de la catalana” dels seus crepuscles–, perquè ni els interessa ni tan sols entenen. Aquesta gent –cada dia més allunyada de la llengua que diuen defensar– reivindiquen de nou Lo Rat-Penat i el Reial Centre de Cultura Valenciana –dues entitats zombis que només boquegen quan el PP les subvenciona des dels poders– i afirmen que quan governen homologaran els seus títols amb els de la Universitat. Animetes. Ni ells s’ho creuen. Quants títols “de llengua valenciana” regalen cada any aquests dos cadàvers? Dotze? Vint?

L’estratègia del formol del Partit Popular valencià no porta enlloc. Els votants que aspiren a seduir no saben qui és Xavier Casp i se’n foten dels títols momificats del Centre i el Rat. Arribats en aquest tercer mil·leni, només exigeixen que el valencià, llengua residualment incòmoda, no siga una exigència per a treballar en l’administració pública i s’ensenye a les escoles voluntàriament.

La dreta valenciana és idiota, a més d’ultramuntana. Hauria de reivindicar la seua llengua –el castellà– sense tantes voltes ni revoltes. Ja no queda ningú que es vulga deixar enganyar per falses proclames ni amb mala consciència regnícola. Ja no cal apel·lar a cap llengua valenciana diferent per arrasar la vitalitat de la llengua catalana compartida. Que diguen que són espanyols i que el valencià és una molèstia absurda i prescindible. Que deixen el secessionisme arter i reivindiquen l’espanyolisme rampant. Els votaran els mateixos cudols.