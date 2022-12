Bon any (neoautonòmic)

Un repàs mínimament sincer dels dos anys que portem de legislatura aboquen de manera inapel·lable a l’escepticisme o al fatalisme. Des del punt de vista independentista no hi ha una altra manera d’interpretar la crua realitat si no és escèpticament i fatalment. En aquelles darreres eleccions el 52 per cent del l’electorat va triar a la carta aquestes opcions, les independentistes, que van resultar-ne guanyadores en percentatge de vots i en escons. I aquestes -tres- opcions va pactar la investidura del president de la Generalitat -amb tants matisos com es vulga- per recuperar el compromís que va fer possible el referèndum de l’1 d’octubre. Això deien.

De llavors ençà tot ha estat confusió i desencert. El primer partit que se’n va desenganxar va ser la CUP, que no havia subscrit el pacte de govern i que aviat va greixar i engreixar les files de l’oposició. A parer de la CUP, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya no tenien cap intenció d’aplicar “el mandat de l’1 d’octubre”. La sentència no era exagerada. Però la CUP es va desdibuixar des d’aquell mateix moment. Què ha fet l’autodenominada esquerra independentista des de l’oposició per accelerar el procés cap a la independència? Res.

Obtinguda la presidència del govern, Esquerra se’n va desdir gradualment i veloç. Els republicans van proclamar que la lliçó del passat immediat convidava a ajornar un nou embat contra l’Estat quan les circumstàncies foren unes altres. Poc suport i poca base desaconsellaven un nou intent. En calia més. Més suport de sindicats, d’empresariat i de mitjans de comunicació. Més base social, també. “Eixamplar la base” havia estat el primer article del catecisme independentista deu anys abans. “Ampliar la base” va ser la divisa republicana una vegada s’havia assegurat la presidència de la Generalitat. Què ha fet Esquerra per “eixamplar la base”? Res.

Desenganyats en aparença, la gent de Junts va mamprendre a fer d’oposició quan encara eren al govern i finalment se’n va despenjar també. Ara l’oposició que pretenen fer és total. A part de parlar i més parlar, què ha fet Junts des de la trinxera crítica que va adoptar dins el govern i ara des de l’oposició per avançar cap a la independència? Res.

Cap d’aquests partits ha estat lleial a aquell compromís inicial? Amb fets i no paraules, cap. Esquerra, ni amb les paraules. El partit que lidera Oriol Junqueras aviat va explicitar la voluntat de no actuar al marge o contra la llei espanyola. Els republicans van arxivar la intenció de desobeir des del primer moment. Ells mateixos se’n van descartar sense escrúpols ni mala consciència. La CUP i Junts se n’han descartat amb els fets.

Tot plegat porta a la conclusió fàcil que a aquestes alçades de la pel·lícula -a aquestes alçades del drama- Catalunya és tan lluny de la independència com el 14 de febrer de 2021. No s’hi ha avançat gens. Més aviat es pot haver retrocedit perquè la unitat d’estratègia independentista s’ha trencat com un espill i resulta del tot improbable que es refaça després de les pròximes eleccions. Esquerra, Junts i la CUP han desconfiat sempre els uns dels altres. Ara la desconfiança s’ha transformat quasi en odi irreconciliable. Algú es pot arribar a creure que, després de les pròximes eleccions i amb un resultat favorable de cara, les tres opcions polítiques refaran un discurs unitari que els permeta tornar a cavalcar plegats?

Fora d’aquestes sigles la situació és encara més galdosa. L’independentisme discrepant, feroçment agressiu i corrosiu, s’acontenta amb la desqualificació més grollera. Amb l’exabrupte i l’insult. Fa fila de secta rabiüda. És incapaç, des de la crítica serena, d’articular una proposta creïble. Es limita a conjugar el verb botiflejar. Com pretén aconseguir un mínim suport electoral, com vol traçar una alternativa a la resignació, acceptada o negada, si no és capaç de generar més adhesions que les aportacions al llistat d’insults?

L’any 2022 ha estat un any més neoautonòmic que el 2021. Res no sembla indicar que la tendència es capgirarà el 2023. Neoautonomisme a Catalunya vol dir mantenir el centripestisme que s’ha fet més i més bèstia en els darrers anys. Qualsevol negociació de pressuposts de l’Estat és una presa de pèl. Les molles ixen molt cares. Les inversions a Catalunya són ínfimes i, a més, mai es compleixen. La cançó de l’enfadós es fa insuportable. La infàmia fiscal es manté. I els gestos de l’Estat són ganyotes.

La darrera broma macabra de l’Estat es diu corredor mediterrani. Vella broma. El govern de Pedro Sánchez va contractar com a coordinador d’una pomposa oficina de seguiment de la pretesa inversió mediterrània Josep Vicent Boira. Aquest economista havia destacat durant anys per ser un defensor entusiasta de l’eix mediterrani, revisió postfusteriana adaptada a una realitat poc amable amb l’escriptor de Sueca. Des del càrrec, Boira ha justificat el gran engany. El corredor mediterrani no seguirà l’esquema d’alta velocitat que els successius governs espanyols han desplegat per al traçat radial que pretén unir Madrid amb totes les capitals provincials i provincianes. L’actual executiu vol limitar-se a adaptar el traçat mediterrani -amb un bucle enorme i innecessari que distancia Alacant de València- a l’ample europeu. I això voldrà dir velocitats ajustades al trànsit actual de rodalies, mitjana i gran distància. Josep Vicent Boirà, a més, ven els avanços en la xarxa de l’AVE que unirà Múrcia o castelló amb Madrid com “trams mediterranis” quan la intenció i les declaracions del govern de l’Estat es mantenen fermament radials.

El neoautonomisme és infame. L’independentisme ha de superar la pallola i buscar alternatives creïbles i poc o molt unitàries. No ho farà aquest 2023. Bon any perdut!