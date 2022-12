L’anècdota de la puta

La filtració que afecta un grup de soldats i algun comandament de baixa graduació de la caserna del Bruc ha remogut una bona polseguera entre els partits polítics. Aquesta colla festera pretenia celebrar el dia de la Puríssima -la seua Constitució no els desperta el comboi- amb el sorteig d’una prostituta. Al grup de whatsapp que promovia la iniciativa els senyors que l’integraven -no hi havia cap senyora- van amollar les barbaritats habituals que aquestes preteses heroïcitats solen motivar entre energúmens.

La filtració ha motivat també l’alarma entre els partits habituals -no hi ha cap constància que VOX s’haja alterat gens-, que han demanat que s’investigue el cas i, si cal, que es prenguen les mesures disciplinàries i legals oportunes. Portaveus de la caserna han assegurat que no en tenien cap constància, que, en tot cas, aquest xat no seria oficial i que demanaran a la fiscalia que ho investigue.

El temps dirà i proveirà. Sol que passar que aquestes històries, segons a qui afecten, es van diluint en el temps. Però, en tot cas, més enllà de l’anècdota, hi ha les dues categories que il·lustra. La primera afecta la prostitució en general. És un problema que la societat -aquesta i la majoria- no sap resoldre. O no pot resoldre. Hi ha la possibilitat de prohibir-la com a mercadeig de sexe -bàsicament, de dona- inacceptable en una societat que promou exactament els valors contraris. Quan Montserrat Tura ocupava la cartera d’Interior rebutjava aquesta possibilitat per les conseqüències que se’n podien derivar. Des de precarització, encara més, de les condicions laborals en què es produeix fins a la multiplicació d’alternatives tramposes que proliferen cada vegada que una prohibició no resol la demanda que motiva el delicte.

Hi ha la possibilitat, també, de legalitzar la prostitució i regular-la com un ofici més. Aquesta opció permetria exercir-la d’una manera molt més controlada i podria eliminar part de la sordidesa i la violència que l’acompanyen. Però seria tant com resignar-se a admetre que la societat no és capaç d’acabar amb una de les misèries més aspres que tolera. Davant el dilema, fins ara els legisladors, ací i allà, s’han decantat per no moure cap fitxa. Una decisió -perquè al capdavall no fer res també és una decisió- que equival igualment a la resignació trista i amarga.

La segona categoria que il·lustra l’anècdota de la puta de la caserna del Bruc afecta exactament aquest estament: el militar. Com en l’altra categoria, l’adequació de la mentalitat castrense als nous temps és una assignatura en suspens davant la qual els poders polítics sovint practiquen la tàctica de l’estruç resignat. Miren dins un forat, sota l’ala o a un altre costat, i qui dia passa conflicte evita.

N’hi ha que diuen que l’exèrcit espanyol s’ha professionalitzat, s’ha democratitzat i s’ha modernitzat com el que més. Angelets. Una cosa és eludir el problema i una altra de ben diferent és negar-lo en redó. Es fa difícil saber si aquestes candideses tenen algun punt de contacte amb la realitat perquè l’exèrcit continua sent una de les esferes públiques més difícils d’analitzar. La falta de transparència que afecta el funcionament de la institució és total. Quants reportatges es publiquen ací o allà que investiguen els engranatges, la mentalitat i el funcionament actuals dels tres exèrcits?

Més enllà dels fets africanistes del 23F de 1981, el temps ha anat encadenant una sèrie d’episodis que no donen peu a gaires il·lusions regeneracionistes. Mentre es debatia al Parlament l’Estatut de Catalunya del 2006, per exemple, el ministre de Defensa José Bono es va veure obligat a destituir el tinent general José Mena Aguado com a general en cap de la Força Terrestre per unes declaracions que infringien “el deure de neutralitat que ha d’observar la institució”. Mena Aguado va recordar durant el discurs de la Pasqua Militar la prerrogativa que la Constitució espanyola ofereix a l’exèrcit com a garant de la integritat territorial d’Espanya. Al seu parer, el text que es discutia al Parlament de Catalunya la descosia pel nord-est.

Qui es pense que els nous temps ja havien permès superar aquell episodi, aquella anècdota, pot recordar-ne, amb un exercici de memòria molt menys meritori, un altre de més recent. Ara fa només dos anys, quan Pedro Sánchez formava govern, 73 comandaments de l’exèrcit de terra retirats, pràcticament la meitat dels components encara vius de la XXIII promoció de l’Acadèmia Militar, van dirigir una carta a Felip VI en què l’alertaven del “perill d’un govern socialcomunista que obtindrà el suport de filoetarres i independentistes”.

És cert que aquesta és una de les divises que adornen la bandera de VOX, i -ai!-, sovint la del mateix Partit Popular, però fixada en un escrit que una part molt significativa d’oficials retirats dirigeixen al rei d’Espanya cobra una altra significació. I defineix molt clarament quina és la mentalitat de la majoria dels comandaments reservats o en actiu.

Davant cada anècdota encadenada, els responsables civils del ministeri i el mateix govern de l’Estat solen aplicar-hi sempre el mateix recurs: treure’n importància i apuntar cap a sectors “minoritaris”. És un consol com una altre qualsevol, però que no resol ni la pregunta sobre què hi ha darrere els murs de les casernes ni la sospita permanent que hi ha una vella mentalitat africanista que no es resigna a diluir-se en la poc o molt sòlida democràcia que ens venen.

Una altra anècdota per acabar. L’Estatut de Catalunya del 2006 -una llei de rang orgànic a Espanya- proclama que l’article 6.3 que “no hi pot haver discriminació per l’ús de les dues llengües” oficials. Algú pot afirmar amb seguretat total que a les casernes destacades de l’exèrcit espanyol a Catalunya no hi ha discriminació lingüística?

El mateix Estatut a l’article 8.2 determina que “la bandera de Catalunya ha d’ésser present als edificis públics i en els actes públics que tinguin lloc a Catalunya”. Hi ha alguna caserna de l’exèrcit -o de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil- on la senyera siga present al costat de la bandera espanyola? Hi ha hagut alguna iniciativa de la fiscalia que exigesca complir aquesta llei orgànica al mateix nivell que totes les que s’han encadenat per exigir la presència de la bandera espanyola als ajuntaments o als edificis de la Generalitat?

Moltes anècdotes defineixen una categoria.