Així serà la nova T2 de l’aeroport: més espai i més llum per a 20 milions de passatgers

El focus de la futura ampliació de l’aeroport de Barcelona es posa en la tercera pista, la Ricarda o les connexions intercontinentals. Però mentre la discussió política continua oberta, Aena ha anunciat una de les transformacions més importants de la història recent del Prat: la remodelació integral de la terminal T2. La directora de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Eva Valenzuela, ha presentat els detalls d’un projecte que mobilitzarà uns 700 milions d’euros i que convertirà una terminal concebuda fa més de tres dècades en una infraestructura adaptada a les necessitats de les pròximes dècades. L’objectiu és augmentar la capacitat operativa, millorar l’experiència dels passatgers i redistribuir millor el trànsit entre les diferents instal·lacions aeroportuàries.
La T2 actual és hereva directa de l’antiga terminal olímpica inaugurada el 1992. Tot i les reformes puntuals dels darrers anys, bona part dels seus espais mantenen una configuració pensada per a un aeroport molt diferent de l’actual. El Prat ha passat de moure poc més de 10 milions de passatgers anuals a superar els 55 milions abans de la pandèmia i a recuperar ja xifres rècord de demanda. La infraestructura s’acosta progressivament als seus límits operatius, especialment pel que fa a les connexions internacionals i intercontinentals.
Un edifici pràcticament nou
La reforma afectarà pràcticament tots els espais de la terminal. Aena preveu renovar les zones de facturació, els controls de seguretat, les àrees comercials, les sales d’embarcament i els espais destinats als serveis aeroportuaris. També es reordenaran els fluxos de passatgers per fer-los més eficients i reduir els temps d’espera. Una de les principals apostes serà la incorporació de més llum natural i la creació d’espais més amplis i diàfans, seguint el model de les grans terminals internacionals construïdes durant els darrers anys. La terminal guanyarà superfície útil i millorarà substancialment la seva accessibilitat i sostenibilitat energètica. El projecte també inclou una modernització profunda dels sistemes tecnològics, amb nous processos automatitzats de facturació, control i embarcament, així com una actualització de les instal·lacions de gestió d’equipatges.
La peça clau per créixer abans de l’ampliació
Més enllà de la millora arquitectònica, la nova T2 té una funció estratègica. Segons els plans d’Aena, la terminal haurà de guanyar protagonisme dins del conjunt aeroportuari i absorbir una part més gran del trànsit de passatgers. La reforma permetrà elevar la seva capacitat fins als 20 milions de passatgers anuals, molt per sobre de les xifres actuals. Això donarà marge al conjunt de l’aeroport mentre es defineixen i tramiten les actuacions de més envergadura associades a l’ampliació del Prat. La nova T2 actuarà com una vàlvula d’oxigen per a una infraestructura que fa anys que funciona molt a prop dels seus límits en determinades franges horàries.
Aena defensa que la remodelació de la T2 i l’ampliació de l’aeroport són actuacions complementàries i no alternatives. La reforma permetrà aprofitar millor les instal·lacions existents, mentre que l’eventual ampliació de la infraestructura servirà per incrementar la capacitat global i reforçar especialment les connexions de llarg radi. La renovació de la T2 apareix com una de les poques actuacions que ja disposen d’un calendari clar i d’una inversió definida. Quan les obres estiguin completades, Barcelona disposarà d’una terminal pràcticament nova per assumir una part important del creixement previst del trànsit aeri durant la pròxima dècada.