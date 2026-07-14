L’aeroport de Barcelona té un 55% més de passatgers que fa una dècada

Amb 28,37 milions de passatgers entre gener i juny, l’aeroport de Barcelona-El Prat no només ha batut el seu rècord històric, perquè és un 4,4% més que en el mateix període de l’any passat i la xifra més alta registrada mai en un primer semestre. També ha consolidat una transformació espectacular: en només una dècada ha guanyat prop de 10 milions de viatgers en el primer semestre de l’any. Si el 2016 l’aeroport movia al voltant de 18 milions de passatgers durant els primers sis mesos, avui supera els 28 milions, un salt de més del 55% que evidencia fins a quin punt la infraestructura s’ha convertit en una de les grans portes d’entrada del sud d’Europa.
Més enllà del rècord estadístic, les dades confirmen una tendència de fons: el Prat continua creixent malgrat operar en un entorn cada vegada més tensionat pel límit de capacitat. El juny, tradicionalment l’avantsala de la temporada alta, també va marcar un màxim històric amb 5,46 milions de viatgers, un 3,2% més que fa un any.
El motor principal del creixement continua sent el trànsit internacional. Més de 21,3 milions de passatgers han passat pel Prat en vols amb origen o destinació fora de l’Estat, un increment del 5,3%. En canvi, el mercat domèstic mostra signes d’estancament: els viatgers en vols nacionals només creixen un 1,7% en l’acumulat de l’any i fins i tot retrocedeixen lleugerament durant el mes de juny. Aquesta diferència reflecteix la transformació progressiva del Prat en una infraestructura cada vegada més orientada a la connectivitat internacional, especialment en un moment en què Barcelona aspira a captar més rutes de llarg radi i consolidar-se com un gran hub del sud d’Europa.
Les operacions d’aeronaus també continuen augmentant. En el primer semestre s’han registrat més de 179.000 moviments, un 3% més que l’any passat, una xifra que evidencia que l’aeroport continua exprimint al màxim la seva capacitat operativa. En paral·lel, el creixement del Prat supera lleugerament el conjunt de la xarxa d’Aena a l’Estat, que avança un 3,7% en passatgers durant el mateix període. Barcelona es manté així com el segon aeroport de l’Estat en volum de trànsit, només per darrere de Madrid-Barajas.
Però hi ha una dada que resulta especialment rellevant des del punt de vista econòmic: la càrrega aèria. Entre gener i juny, el transport de mercaderies ha crescut un 12,3%, gairebé tres vegades més que el trànsit de passatgers. Només durant el juny es van moure més de 18.700 tones, un 16,4% més que l’any anterior.
L’aeroport de Girona perd passatgers
Per altra banda, l’aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el primer semestre de l’any amb 832.829 passatgers, i això suposa un 7,36% menys que durant el mateix període de l’any passat. Durant el mes de juny, la terminal de Vilobí d’Onyar va registrar 297.787 passatgers, una dada lleugerament superior a la del maig (220.379) però també inferior (-3,2%) a la de juny de 2025. Pel que fa a l’operativa, durant el juny es van gestionar 3.235 operacions i, durant tot el primer semestre, va arribar a les 13.465 operacions, un 5,8% més que en el mateix període de l’any passat. En mercaderies, es van transportar dues tones durant el mes de juny i ja en sumen 32 des que va començar l’any.