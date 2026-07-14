El aeropuerto de Barcelona tiene un 55% más de pasajeros que hace una década

Con 28,37 millones de pasajeros entre enero y junio, el aeropuerto de Barcelona-El Prat no solo ha batido su récord histórico, porque es un 4,4% más que en el mismo período del año pasado y la cifra más alta registrada nunca en un primer semestre. También ha consolidado una transformación espectacular: en solo una década ha ganado cerca de 10 millones de viajeros en el primer semestre del año. Si en 2016 el aeropuerto movía alrededor de 18 millones de pasajeros durante los primeros seis meses, hoy supera los 28 millones, un salto de más del 55% que evidencia hasta qué punto la infraestructura se ha convertido en una de las grandes puertas de entrada del sur de Europa.

Más allá del récord estadístico, los datos confirman una tendencia de fondo: el Prat continúa creciendo a pesar de operar en un entorno cada vez más tenso por el límite de capacidad. Junio, tradicionalmente la antesala de la temporada alta, también marcó un máximo histórico con 5,46 millones de viajeros, un 3,2% más que hace un año.

El motor principal del crecimiento continúa siendo el tráfico internacional. Más de 21,3 millones de pasajeros han pasado por el Prat en vuelos con origen o destino fuera del Estado, un incremento del 5,3%. En cambio, el mercado doméstico muestra signos de estancamiento: los viajeros en vuelos nacionales solo crecen un 1,7% en el acumulado del año e incluso retroceden ligeramente durante el mes de junio. Esta diferencia refleja la transformación progresiva del Prat en una infraestructura cada vez más orientada a la conectividad internacional, especialmente en un momento en que Barcelona aspira a captar más rutas de largo radio y consolidarse como un gran hub del sur de Europa.

Las operaciones de aeronaves también continúan aumentando. En el primer semestre se han registrado más de 179.000 movimientos, un 3% más que el año pasado, una cifra que evidencia que el aeropuerto continúa exprimiendo al máximo su capacidad operativa. En paralelo, el crecimiento del Prat supera ligeramente el conjunto de la red de Aena en el Estado, que avanza un 3,7% en pasajeros durante el mismo período. Barcelona se mantiene así como el segundo aeropuerto del Estado en volumen de tráfico, solo por detrás de Madrid-Barajas.

Pero hay un dato que resulta especialmente relevante desde el punto de vista económico: la carga aérea. Entre enero y junio, el transporte de mercancías ha crecido un 12,3%, casi tres veces más que el tráfico de pasajeros. Solo durante junio se movieron más de 18.700 toneladas, un 16,4% más que el año anterior.

El aeropuerto de Girona pierde pasajeros

Por otro lado, el aeropuerto de Girona-Costa Brava ha cerrado el primer semestre del año con 832.829 pasajeros, y esto supone un 7,36% menos que durante el mismo período del año pasado. Durante el mes de junio, la terminal de Vilobí d’Onyar registró 297.787 pasajeros, un dato ligeramente superior al de mayo (220.379) pero también inferior (-3,2%) al de junio de 2025. En cuanto a la operativa, durante junio se gestionaron 3.235 operaciones y, durante todo el primer semestre, llegó a las 13.465 operaciones, un 5,8% más que en el mismo período del año pasado. En mercancías, se transportaron dos toneladas durante el mes de junio y ya suman 32 desde que comenzó el año.