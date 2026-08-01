Cataluña vivirá un nuevo agosto de plena ocupación turística. Las previsiones de los principales sectores de alojamiento del país apuntan a registros que oscilarán entre el 80% y el 90% en la mayoría de destinos y que, en algunos casos, superarán ampliamente esta barrera. El buen comportamiento de los mercados internacionales, la fortaleza de la demanda procedente del Estado y la incertidumbre geopolítica en algunas zonas competidoras del Mediterráneo dibujan un escenario especialmente favorable para el turismo catalán con las cifras que se han conocido esta semana.

La situación en Oriente Medio se ha convertido en uno de los factores que contribuyen a explicar estas buenas perspectivas. La inestabilidad en la región ha alterado los planes de una parte de los viajeros europeos, que han optado por destinos percibidos como más seguros. Cataluña, con una oferta consolidada y una gran conectividad internacional, aparece entre las alternativas que se están beneficiando de este movimiento. El sector evita cuantificar su impacto exacto, pero admite que contribuye a reforzar una demanda que ya era elevada.

Esta circunstancia llega en un momento especialmente favorable para el turismo catalán. Tras la pausa provocada por la pandemia, el sector no solo ha recuperado los niveles anteriores, sino que ha alcanzado nuevos máximos históricos. Cataluña alcanzó un récord histórico en el año 2025 al superar por primera vez la barrera de los 20 millones de turistas extranjeros (20.055.314 viajeros), según los datos de Idescat y el INE, con 24.807 millones de euros de gasto turístico. Se convirtió en el principal destino del Estado tanto en volumen de visitantes como en impacto económico.

Las previsiones para este verano confirman esta tendencia. En las comarcas gerundenses, el sector espera ocupaciones de entre el 80% y el 90% durante agosto, especialmente en los municipios de la Costa Brava. Los empresarios destacan la buena respuesta de los mercados europeos tradicionales, con Francia a la cabeza, y confían en que las reservas de última hora acaben de llenar muchas plazas todavía disponibles.

En el área metropolitana de Barcelona y en el Garraf, las expectativas son aún más optimistas. Los alojamientos turísticos prevén superar el 90% de ocupación durante las semanas centrales del mes gracias a la combinación de visitantes internacionales y turismo estatal. Barcelona continúa actuando como una de las grandes puertas de entrada del turismo en el sur de Europa y ejerce un efecto tractor sobre el conjunto del territorio.

Riuades de turistes envolten la Sagrada Família, a finals d’agost / Marta Cardenal

Cataluña consolida una década de crecimiento

La fotografía actual contrasta con la de hace una década. En el año 2015 Cataluña celebraba cifras récord tras superar los 12 millones de turistas internacionales durante los primeros ocho meses del año. Aquellos registros parecían difíciles de repetir, pero el sector ha mantenido una trayectoria de crecimiento casi constante, interrumpida solo por la pandemia.

La evolución no se explica únicamente por el aumento del número de visitantes. También ha crecido el gasto turístico, uno de los indicadores que mejor reflejan el peso real del sector sobre la economía. Las administraciones y los agentes turísticos destacan que el objetivo de los últimos años ha sido avanzar hacia un modelo con más valor añadido y menos dependiente del crecimiento cuantitativo. El resultado es que el gasto ha aumentado a un ritmo superior al de las llegadas en varios ejercicios recientes.

Piscina de una casa de turismo rural de Monells.| Gerard Vilà (ACN)

Paralelamente, Cataluña ha conseguido reducir parcialmente su dependencia de los meses de verano. Hace una década, buena parte de la actividad turística se concentraba entre junio y septiembre. Hoy, la oferta cultural, gastronómica, deportiva y de negocios permite atraer visitantes durante una parte mucho más amplia del año. Aun así, agosto continúa siendo el gran termómetro del sector y el mes con más impacto sobre la ocupación y la actividad económica.

Otro cambio destacado es el comportamiento de los consumidores. Las reservas hechas con meses de antelación han dado paso a una planificación mucho más flexible, según detallan los operadores turísticos catalanes. Tras la pandemia, la reserva de última hora se ha convertido en una práctica habitual y continúa marcando las previsiones del sector. Esta tendencia obliga a hoteles, campings y apartamentos a trabajar con una mayor incertidumbre, pero también permite mantener expectativas de crecimiento hasta los últimos días antes del inicio de las vacaciones.

El reto pasa de crecer a gestionar el éxito

Pero los buenos datos turísticos conviven con un debate cada vez más intenso sobre los límites del modelo. No es solo Barcelona. En varios municipios de la costa catalana han aumentado las voces que reclaman una mejor gestión de los flujos de visitantes y una reflexión sobre el impacto que el turismo tiene sobre la vivienda, la movilidad y los servicios públicos. La cuestión es especialmente visible en algunos destinos de gran atractivo, donde los episodios de saturación se han hecho más frecuentes durante los meses de verano. El debate ha dejado de centrarse exclusivamente en la necesidad de atraer más visitantes y gira cada vez más en torno a cómo distribuirlos mejor a lo largo del año y del territorio.

Los representantes del sector insisten en que el turismo sigue siendo uno de los principales motores de la economía catalana. La actividad genera decenas de miles de puestos de trabajo y tiene un efecto directo sobre sectores tan diversos como el comercio, la restauración, el transporte o la cultura. Al mismo tiempo, reconocen que la consolidación del modelo pasa por encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la calidad de vida de los residentes. Aunque no hay aún una estimación oficial de su peso exacto sobre el PIB catalán en 2025, los últimos datos disponibles sitúan la contribución del turismo alrededor del 12% al 15% de la economía catalana, un porcentaje superior a la media europea y que convierte al sector en uno de los principales generadores de riqueza, empleo e ingresos fiscales del país.

Dos barques de ràfting baixant pel riu a l’altura de Llavorsí Autor: Marta Lluvich/ ACN

En todo caso, las perspectivas para agosto vuelven a ser extraordinariamente positivas. Las reservas ya formalizadas, la fortaleza de los mercados internacionales, la demanda estatal y el impacto indirecto de la situación geopolítica en el Mediterráneo hacen pensar que Cataluña volverá a registrar uno de los mejores meses de agosto de su historia reciente.

Si las previsiones se cumplen, el país consolidará una trayectoria que la ha llevado de liderar el turismo estatal hace una década a convertirse en una de las grandes potencias turísticas del sur de Europa. El reto, ahora, será aprovechar esta fortaleza para avanzar hacia un modelo cada vez más sostenible, equilibrado y capaz de generar riqueza más allá de la temporada alta.