La guerra en Oriente Medio ya tiene un impacto directo sobre el tejido empresarial catalán. Según una encuesta del Idescat y la Cámara de Comercio de Barcelona a partir de preguntas a empresas, el 48% de las compañías aseguran que se han visto afectadas por el conflicto, una incidencia que se concentra especialmente en el sector industrial, más expuesto a las exportaciones, al transporte internacional y a la evolución de los precios de la energía.

Las respuestas de las empresas ponen de manifiesto que las principales preocupaciones de las compañías son el incremento de los costos logísticos y energéticos, las dificultades en las cadenas de suministro y la incertidumbre sobre la evolución de los mercados. La industria encabeza la lista de los sectores más perjudicados, dado su elevado grado de internacionalización y la dependencia de materias primas y componentes procedentes de diferentes mercados globales. Los datos llegan en un momento en que Cataluña mantiene una relación comercial significativa con la región. Más de 2.100 empresas catalanas exportan regularmente a países de Oriente Medio, unas ventas que superan los 2.500 millones de euros anuales y representan aproximadamente el 2,5% del total de las exportaciones catalanas.

Un informe constata que el 48% de las compañías sufren consecuencias del conflicto

Entre las consecuencias más inmediatas del conflicto está el encarecimiento del petróleo y del gas, un factor que repercute sobre los costos de producción y transporte. Varios sectores económicos ya han advertido que una prolongación de las tensiones podría acabar trasladándose a los precios finales de los productos y servicios. Ante este escenario, el Gobierno ha activado canales de asesoramiento y seguimiento para las empresas exportadoras y trabaja en medidas de apoyo a los sectores más expuestos. Las patronales insisten, sin embargo, en la necesidad de continuar diversificando mercados para reducir la dependencia de zonas especialmente vulnerables a las crisis geopolíticas.

El informe elaborado a partir de la encuesta concluye que, a pesar de que una mayoría de empresas aún no han registrado afectaciones directas, la percepción de riesgo se ha extendido entre el tejido productivo catalán. La persistencia del conflicto y la evolución de los precios energéticos serán determinantes para medir el alcance real de las consecuencias económicas durante los próximos meses.

La Encuesta de clima empresarial recoge trimestralmente la opinión de los empresarios sobre la situación y las perspectivas de su negocio. En esta ocasión, el módulo de actualidad se centra en el impacto del conflicto bélico en Oriente Medio sobre la actividad empresarial y se elaboró entre el 15 de junio y el 6 de julio.