La guerra a l’Orient Mitjà perjudica la meitat de les empreses catalanes

La guerra a l’Orient Mitjà ja té un impacte directe sobre el teixit empresarial català. Segons una una enquesta de l’Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona a partir de preguntes a empreses, el 48% de les companyies asseguren que s’han vist afectades pel conflicte, una incidència que es concentra especialment en el sector industrial, més exposat a les exportacions, al transport internacional i a l’evolució dels preus de l’energia.
Les respostes de les empreses posen de manifest que les principals preocupacions de les companyies són l’increment dels costos logístics i energètics, les dificultats en les cadenes de subministrament i la incertesa sobre l’evolució dels mercats. La indústria encapçala la llista dels sectors més perjudicats, atès el seu elevat grau d’internacionalització i la dependència de matèries primeres i components procedents de diferents mercats globals. Les dades arriben en un moment en què Catalunya manté una relació comercial significativa amb la regió. Més de 2.100 empreses catalanes exporten regularment a països de l’Orient Mitjà, unes vendes que superen els 2.500 milions d’euros anuals i representen aproximadament el 2,5% del total de les exportacions catalanes.
Entre les conseqüències més immediates del conflicte hi ha l’encariment del petroli i del gas, un factor que repercuteix sobre els costos de producció i transport. Diversos sectors econòmics ja han advertit que una prolongació de les tensions podria acabar traslladant-se als preus finals dels productes i serveis. Davant aquest escenari, el Govern ha activat canals d’assessorament i seguiment per a les empreses exportadores i treballa en mesures de suport als sectors més exposats. Les patronals insisteixen, però, en la necessitat de continuar diversificant mercats per reduir la dependència de zones especialment vulnerables a les crisis geopolítiques.
L’informe elaborat a partir de l’enquesta conclou que, malgrat que una majoria d’empreses encara no han registrat afectacions directes, la percepció de risc s’ha estès entre el teixit productiu català. La persistència del conflicte i l’evolució dels preus energètics seran determinants per mesurar l’abast real de les conseqüències econòmiques durant els pròxims mesos.
L’Enquesta de clima empresarial recull trimestralment l’opinió dels empresaris sobre la situació i les perspectives del seu negoci. En aquesta ocasió, el mòdul d’actualitat se centra en l’impacte del conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà sobre l’activitat empresarial i es va elaborar entre el 15 de juny i el 6 de juliol.