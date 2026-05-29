L’Índex de Preus al Consum (IPC) s’ha mantingut estable durant el mes de maig en el 3,2% interanual, una xifra calcada a la del mes anterior i que es manté malgrat la incertesa sobre l’acord de pau i la reobertura de l’estret d’Ormuz. Segons les dades mostrades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) els sectors que han experimentat un increment han estat el dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, una tendència a l’alça que s’ha vist corregida amb les baixades dels sectors corresponents als vestits i calçats, i amb l’estabilitat dels preus dels aliments.
Tot i que durant els darrers dos mesos la inflació s’hagi estabilitzat la xifra registrada aquest mes de maig implica que és la inflació més alta registrada des del mes de gener de l’any passat, mentre que la inflació subjacent -aquell indicador on estan exclosos els sectors més volàtils com poden ser aliments frescs i productes energètics- trenca amb aquesta estabilitat i augmenta un 0,1% respecte del mes d’abril i se situa en un 2,9% interanual.
El Ministeri d’Economia espanyol celebra les dades registrades al maig
Unes dades de la inflació a Catalunya i l’Estat espanyol que s’ha celebrat a l’executiu espanyol. En un comunicat recollit per l’ACN el Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa han celebrat les dades recollides durant el mes de maig i han destacat que l’estabilitat mostrada per la inflació “es dona en un context d’elevada incertesa geopolítica”, motiu pel qual treuen pit de la salut de l’indicador econòmic en un context especialment complicat. De fet, el ministeri espanyol ha volgut penjar-se la medalla assenyalant que les respostes propulsades pel govern espanyol han servit per “esmorteir l’impacte del ‘shock’ extern sobre la inflació i el poder adquisitiu de les llars”.
A més, el govern espanyol ha volgut defensar les línies de l’executiu posant èmfasi en les energies renovables, de les quals asseguren que posen l’Estat espanyol “en una posició de fortalesa per afrontar la volatilitat dels mercats energètics, en mantenir continguts els preus de l’electricitat”.