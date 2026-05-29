El Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha mantenido estable durante el mes de mayo en el 3,2% interanual, una cifra idéntica a la del mes anterior y que se mantiene a pesar de la incertidumbre sobre el acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz. Según los datos mostrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los sectores que han experimentado un incremento han sido el de los transportes y de las actividades recreativas, deportivas y culturales, una tendencia al alza que se ha visto corregida con las bajadas de los sectores correspondientes a la ropa y el calzado, y con la estabilidad de los precios de los alimentos.

Aunque durante los últimos dos meses la inflación se haya estabilizado, la cifra registrada este mes de mayo implica que es la inflación más alta registrada desde el mes de enero del año pasado, mientras que la inflación subyacente —ese indicador donde están excluidos los sectores más volátiles como pueden ser alimentos frescos y productos energéticos— rompe con esta estabilidad y aumenta un 0,1% respecto al mes de abril y se sitúa en un 2,9% interanual.

El Ministerio de Economía español celebra los datos registrados en mayo

Unos datos de la inflación en Cataluña y el Estado español que se han celebrado en el ejecutivo español. En un comunicado recogido por la ACN, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha celebrado los datos recogidos durante el mes de mayo y ha destacado que la estabilidad mostrada por la inflación “se da en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica”, motivo por el cual se enorgullecen de la salud del indicador económico en un contexto especialmente complicado. De hecho, el ministerio español ha querido atribuirse el mérito señalando que las respuestas impulsadas por el gobierno español han servido para “amortiguar el impacto del ‘shock’ externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares”.

Clientes compran en un puesto de pescado del Mercado Central de Reus | Arnau Martínez (ACN)

Además, el gobierno español ha querido defender las líneas del ejecutivo poniendo énfasis en las energías renovables, de las cuales aseguran que ponen al Estado español «en una posición de fortaleza para afrontar la volatilidad de los mercados energéticos, al mantener contenidos los precios de la electricidad».