La crisi generada per l’esclat de la Guerra a l’Orient Mitjà amb els Estats Units i Israel atacant l’Iran ha posat l’economia mundial en un atzucac des de fa setmanes. Una inestabilitat que ha tingut el seu màxim exponent en el preu dels carburants, el qual no ha mantingut cap mena d’estabilitat i mostrava una volatilitat preocupant. En aquest context Europa comença a demanar que els estats membre redueixin el consum i demanda de combustibles fòssils. Segons ha explicat el comissari europeu d’Energia, Dan Jørgensen, la Unió Europea es troba en una “situació molt greu” en l’àmbit energètic per la crisi desfermada a l’Orient Mitjà i apel·la que Europa moderin la seva dependència dels combustibles fòssils.
De fet, Jørgensen -en declaracions recollides per l’ACN- ha alertat que la “crisi de l’energia fòssil” és totalment palpable en el context actual, motiu pel qual apel·la a la responsabilitat dels dirigents dels països membres a “redoblar els esforços” per accelerar la transició energètica i poder completar la substitució dels combustibles fòssils per les energies renovables. “El millor que podem fer pels nostres ciutadans i les nostres indústries és fer que els incentius perquè abandonin els combustibles fòssils i passin a les energies renovables siguin tan atractius com sigui possible”, ha assegurat.
Buscar solucions duradores
El comissari europeu d’Energia també ha estat preguntat per les mesures que els estats membres han pres per pal·liar les conseqüències derivades de la guerra a l’Orient Mitjà i el tancament de l’estret d’Ormuz. Unes mesures que per a Jørgensen han estat bones però que són a curt termini, fet el qual considera “legítim” però assegura que el que s’ha de buscar són solucions a llarg termini i no algunes que siguin “específiques i temporals”.
Jørgensen, a més, ha assenyalat que durant la reunió de ministres d’Energia de la UE presentarà “un catàleg de bones pràctiques i idees” perquè els estats membres puguin reduir el consum, la demanda i la dependència que tenen dels combustibles fòssils.