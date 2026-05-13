La crisis generada por el estallido de la Guerra en Oriente Medio con Estados Unidos e Israel atacando a Irán ha puesto a la economía mundial en un callejón sin salida desde hace semanas. Una inestabilidad que ha tenido su máximo exponente en el precio de los carburantes, el cual no ha mantenido ningún tipo de estabilidad y mostraba una volatilidad preocupante. En este contexto, Europa comienza a pedir que los estados miembro reduzcan el consumo y demanda de combustibles fósiles. Según ha explicado el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, la Unión Europea se encuentra en una «situación muy grave» en el ámbito energético por la crisis desatada en Oriente Medio y apela a que Europa modere su dependencia de los combustibles fósiles.

De hecho, Jørgensen -en declaraciones recogidas por la ACN- ha alertado que la «crisis de la energía fósil» es totalmente palpable en el contexto actual, motivo por el cual apela a la responsabilidad de los dirigentes de los países miembros a «redoblar los esfuerzos» para acelerar la transición energética y poder completar la sustitución de los combustibles fósiles por las energías renovables. «Lo mejor que podemos hacer por nuestros ciudadanos y nuestras industrias es hacer que los incentivos para que abandonen los combustibles fósiles y pasen a las energías renovables sean tan atractivos como sea posible», ha asegurado.

Buscar soluciones duraderas

El comisario europeo de Energía también ha sido preguntado por las medidas que los estados miembros han tomado para paliar las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. Unas medidas que para Jørgensen han sido buenas pero que son a corto plazo, hecho que considera «legítimo» pero asegura que lo que se debe buscar son soluciones a largo plazo y no algunas que sean «específicas y temporales».

Un petrolero en el estrecho de Ormuz rodeado de barcos militares iraníes / EP

Jørgensen, además, ha señalado que durante la reunión de ministros de Energía de la UE presentará «un catálogo de buenas prácticas e ideas» para que los estados miembros puedan reducir el consumo, la demanda y la dependencia que tienen de los combustibles fósiles.