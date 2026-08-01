Catalunya viurà un nou agost de plena ocupació turística. Les previsions dels principals sectors d’allotjament del país apunten a registres que oscil·laran entre el 80% i el 90% a la majoria de destinacions i que, en alguns casos, superaran àmpliament aquesta barrera. El bon comportament dels mercats internacionals, la fortalesa de la demanda procedent de l’Estat i la incertesa geopolítica en algunes zones competidores de la Mediterrània dibuixen un escenari especialment favorable per al turisme català amb les xifres que s’han conegut aquesta setmana.
La situació a l’Orient Mitjà s’ha convertit en un dels factors que contribueixen a explicar aquestes bones perspectives. La inestabilitat a la regió ha alterat els plans d’una part dels viatgers europeus, que han optat per destinacions percebudes com a més segures. Catalunya, amb una oferta consolidada i una gran connectivitat internacional, apareix entre les alternatives que s’estan beneficiant d’aquest moviment. El sector evita quantificar-ne l’impacte exacte, però admet que contribueix a reforçar una demanda que ja era elevada.
Aquesta circumstància arriba en un moment especialment favorable per al turisme català. Després de la frenada provocada per la pandèmia, el sector no només ha recuperat els nivells anteriors sinó que ha assolit nous màxims històrics. Catalunya va assolir un rècord històric l’any 2025 en superar per primera vegada la barrera dels 20 milions de turistes estrangers (20.055.314 viatgeers), segons les dades de l’Idescat i l’INE, amb 24.807 milions d’euros de despesa turística. Es va convertir en la principal destinació de l’Estat tant en volum de visitants com en impacte econòmic.
Les previsions per a aquest estiu confirmen aquesta tendència. A les comarques gironines, el sector espera ocupacions d’entre el 80% i el 90% durant l’agost, especialment als municipis de la Costa Brava. Els empresaris destaquen la bona resposta dels mercats europeus tradicionals, amb França al capdavant, i confien que les reserves d’última hora acabin d’omplir moltes places encara disponibles.
A l’àrea metropolitana de Barcelona i al Garraf, les expectatives són encara més optimistes. Els allotjaments turístics preveuen superar el 90% d’ocupació durant les setmanes centrals del mes gràcies a la combinació de visitants internacionals i turisme estatal. Barcelona continua actuant com una de les grans portes d’entrada del turisme al sud d’Europa i exerceix un efecte tractor sobre el conjunt del territori.
Catalunya consolida una dècada de creixement
La fotografia actual contrasta amb la de fa una dècada. L’any 2015 Catalunya celebrava xifres rècord després de superar els 12 milions de turistes internacionals durant els primers vuit mesos de l’any. Aquells registres semblaven difícils de repetir, però el sector ha mantingut una trajectòria de creixement gairebé constant, interrompuda només per la pandèmia.
L’evolució no s’explica únicament per l’augment del nombre de visitants. També ha crescut la despesa turística, un dels indicadors que millor reflecteixen el pes real del sector sobre l’economia. Les administracions i els agents turístics destaquen que l’objectiu dels darrers anys ha estat avançar cap a un model amb més valor afegit i menys dependent del creixement quantitatiu. El resultat és que la despesa ha augmentat a un ritme superior al de les arribades en diversos exercicis recents.
Paral·lelament, Catalunya ha aconseguit reduir parcialment la seva dependència dels mesos d’estiu. Fa una dècada, bona part de l’activitat turística es concentrava entre juny i setembre. Avui, l’oferta cultural, gastronòmica, esportiva i de negocis permet atraure visitants durant una part molt més àmplia de l’any. Tot i això, l’agost continua sent el gran termòmetre del sector i el mes amb més impacte sobre l’ocupació i l’activitat econòmica.
Un altre canvi destacat és el comportament dels consumidors. Les reserves fetes amb mesos d’antelació han deixat pas a una planificació molt més flexible, segons detallen els operadors turístics catalans. Després de la pandèmia, la reserva d’última hora s’ha convertit en una pràctica habitual i continua marcant les previsions del sector. Aquesta tendència obliga hotels, càmpings i apartaments a treballar amb una major incertesa, però també permet mantenir expectatives de creixement fins als darrers dies abans de l’inici de les vacances.
El repte passa de créixer a gestionar l’èxit
Però les bones dades turístiques conviuen amb un debat cada vegada més intens sobre els límits del model. No és només Barcelona. En diversos municipis de la costa catalana han augmentat les veus que reclamen una millor gestió dels fluxos de visitants i una reflexió sobre l’impacte que el turisme té sobre l’habitatge, la mobilitat i els serveis públics. La qüestió és especialment visible en algunes destinacions de gran atractiu, on els episodis de saturació s’han fet més freqüents durant els mesos d’estiu. El debat ha deixat de centrar-se exclusivament en la necessitat d’atreure més visitants i gira cada vegada més al voltant de com distribuir-los millor al llarg de l’any i del territori.
Els representants del sector insisteixen que el turisme continua sent un dels principals motors de l’economia catalana. L’activitat genera desenes de milers de llocs de treball i té un efecte directe sobre sectors tan diversos com el comerç, la restauració, el transport o la cultura. Alhora, reconeixen que la consolidació del model passa per trobar un equilibri entre el creixement econòmic i la qualitat de vida dels residents. Tot i que no hi ha encara una estimació oficial del seu pes exacte sobre el PIB català el 2025, les darreres dades disponibles situen la contribució del turisme al voltant del 12% al 15% de l’economia catalana, un percentatge superior a la mitjana europea i que converteix el sector en un dels principals generadors de riquesa, ocupació i ingressos fiscals del país.
En tot cas, les perspectives per a l’agost tornen a ser extraordinàriament positives. Les reserves ja formalitzades, la fortalesa dels mercats internacionals, la demanda estatal i l’impacte indirecte de la situació geopolítica al Mediterrani fan pensar que Catalunya tornarà a registrar un dels millors mesos d’agost de la seva història recent.
Si les previsions es compleixen, el país consolidarà una trajectòria que l’ha portat de liderar el turisme estatal fa una dècada a convertir-se en una de les grans potències turístiques del sud d’Europa. El repte, ara, serà aprofitar aquesta fortalesa per avançar cap a un model cada vegada més sostenible, equilibrat i capaç de generar riquesa més enllà de la temporada alta.