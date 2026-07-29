Aena sigue batiendo récords. El gestor aeroportuario obtuvo un beneficio neto de 1.002 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 12,1% más que en el mismo período del año anterior, gracias al crecimiento del tráfico de pasajeros, al aumento de los ingresos comerciales y a la consolidación de la recuperación turística. Los resultados confirman el buen momento que vive el transporte aéreo. Aunque Barajas mantiene el liderazgo en número de pasajeros y en conexiones intercontinentales, Barcelona-El Prat ha consolidado en los últimos años un crecimiento muy dinámico gracias al aumento del tráfico internacional y al peso del turismo. Ambos aeropuertos se encuentran cada vez más cerca de sus límites operativos, lo que ha reabierto el debate sobre las ampliaciones y las inversiones necesarias para mantener la competitividad de los dos grandes hubs de la red de Aena.

La comparación es sangrante. Más allá de la discusión sobre pistas, terminales o impactos ambientales de una hipotética ampliación de la infraestructura catalana, el sistema aeroportuario español lleva en su ADN una anomalía que ha perjudicado históricamente a la capital de Cataluña y ha beneficiado a Madrid. El sistema de caja única y gestión centralizada convierte el Prat en una infraestructura expoliada, cuyos beneficios no repercutirán directamente, sino que se administrarán desde Madrid con criterios no necesariamente económicos, sociales o técnicos. Este sistema de gestión en red permite que los beneficios de los grandes aeropuertos rentables como el Prat compensen las pérdidas de los más pequeños. Esto hace que infraestructuras con déficits recurrentes, como el aeropuerto de Huesca-Pirineos o el de Albacete Airport, continúen operando gracias a los ingresos generados principalmente por los grandes aeropuertos de la red. Una estrategia de planificación aeroportuaria centralizada que permite aplicar criterios de interés estatal por encima de los de mercado. En resumen, permite hacer política con las infraestructuras.

Remontémonos a febrero de 2006, cuando se inauguró la Terminal 4 de Barajas, para encontrar una imagen muy clara. Aquella infraestructura, que movilizó una inversión superior a los 6.000 millones de euros entre terminales, accesos ferroviarios y actuaciones complementarias, no solo ampliaba la capacidad del aeropuerto madrileño. La T4 se convertía en el gran símbolo de una estrategia de Estado destinada a consolidar Madrid como el principal hub internacional de la península Ibérica y como una de las grandes puertas de entrada entre Europa y América Latina. Veinte años después, la terminal sigue siendo una referencia inevitable cada vez que en Cataluña se debate sobre infraestructuras aeroportuarias. Representa el ejemplo más visible de una apuesta política, económica y territorial que marcó el desarrollo de los dos grandes aeropuertos del Estado.

Un hombre mira un panel de llegadas y salidas en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat / EP

La T4, un privilegio con intención política

La transformación de Barajas durante la primera década del siglo XXI fue mucho más allá de la construcción de una nueva terminal. El objetivo era reforzar el papel de Madrid como centro de conexiones internacionales, capaz de concentrar vuelos procedentes de diferentes continentes y redistribuirlos hacia otros destinos. La presencia de Iberia, el peso de las conexiones con América Latina y la planificación de Aena convirtieron a Barajas en el eje central del sistema aeroportuario español. Aquella apuesta permitió al aeropuerto madrileño consolidar una posición privilegiada entre los grandes hubs europeos y continuar ampliando su capacidad durante las décadas siguientes.

Barcelona también vivió una profunda transformación durante aquellos mismos años. La tercera pista, la remodelación de las instalaciones y, sobre todo, la inauguración de la Terminal 1 en 2009, representaron una inversión superior a los 3.200 millones de euros y situaron al Prat entre los aeropuertos más modernos de Europa. Pero mientras Madrid era concebido como una gran plataforma de conexiones internacionales, Barcelona continuaba desarrollándose principalmente como un aeropuerto de origen y destino. El crecimiento del turismo, la actividad empresarial y la fuerza económica del área metropolitana impulsaron de manera sostenida el número de pasajeros, pero sin alterar sustancialmente el papel asignado al aeropuerto dentro de la estructura estatal. Aena decidía en exclusiva el futuro de las dos infraestructuras.

La diferencia entre los dos modelos se fue haciendo cada vez más evidente. Barajas consolidaba su función de hub global, mientras que el Prat se convertía en uno de los aeropuertos con más crecimiento de Europa gracias a la demanda generada por el territorio. Barcelona logró aumentar progresivamente sus conexiones de largo radio y reforzar su proyección internacional, pero continuaba lejos de la capacidad de conexión intercontinental que acumulaba Madrid. El resultado es que, veinte años después de la inauguración de la T4, la capital catalana mueve decenas de millones de pasajeros cada año y es fundamental para la economía del país, pero sigue ocupando una posición menor dentro de la jerarquía aeroportuaria española por decisión expresa del ente aeroportuario.

El ‘café para todos’ aeroportuario, una anomalía europea

Con más de cincuenta millones de pasajeros anuales, Barcelona forma parte del grupo de grandes aeropuertos europeos y constituye una infraestructura estratégica para el turismo, el comercio exterior, los congresos internacionales, la captación de inversiones y la competitividad empresarial. Su peso económico explica que cualquier decisión sobre su futuro trascienda el ámbito estrictamente aeroportuario y acabe convirtiéndose en un debate sobre el modelo de desarrollo del país.

Más allá de las inversiones o de las ampliaciones, una parte significativa de los actores económicos e institucionales catalanes considera que el principal problema es la falta de capacidad de decisión sobre una infraestructura considerada clave. Las grandes decisiones sobre planificación, expansión, tasas o estrategia comercial continúan dependiendo de Aena, que gestiona de manera integrada una red de 46 aeropuertos y dos heliopuertos. Esto significa que el Prat forma parte de un modelo centralizado en el que las prioridades se definen desde una perspectiva estatal y no desde las necesidades específicas del territorio.

Una decisión política que aleja un poco más a España de buena parte de los estados europeos en esta carpeta. Los principales hubs del continente funcionan bajo esquemas muy diferentes. Heathrow, en Londres, dispone de una estructura de gestión propia centrada exclusivamente en las necesidades del aeropuerto británico. Frankfurt está gestionado por Fraport, con participación institucional alemana, mientras que Schiphol, en los Países Bajos, y los aeropuertos del área de París también cuentan con mecanismos de gobernanza específicos y estrategias comerciales individualizadas. Aena, en cambio, defiende que la gestión en red garantiza la cohesión territorial y permite mantener aeropuertos que serían difíciles de sostener si tuvieran que funcionar de manera completamente autónoma. Pero este modelo ha demostrado que dificulta que infraestructuras como el Prat puedan desarrollar una estrategia propia adaptada a su peso económico y a su potencial internacional.

Más inversiones en Madrid que en Barcelona

Las inversiones previstas para los próximos años continúan alimentando esta fotografía. Según el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el período 2027-2031, Madrid-Barajas recibirá 4.477 millones de euros en inversiones reguladas, mientras que Barcelona-El Prat recibirá 1.765 millones. Aena sostiene que estas diferencias responden a criterios técnicos y a las necesidades de capacidad de cada infraestructura, pero las cifras alimentan una comparación que forma parte de la historia reciente de las relaciones entre Barcelona y Madrid.

Pero además, la controversia sobre la ampliación del Prat también ha incorporado nuevos elementos que hace veinte años tenían un peso mucho menor. Las entidades ecologistas y diversos sectores académicos cuestionan que el crecimiento continuo del tráfico aéreo sea compatible con los compromisos climáticos europeos, y alertan de los impactos sobre los espacios naturales protegidos del Delta del Llobregat. Al mismo tiempo, los partidarios de la ampliación argumentan que Barcelona necesita reforzar sus conexiones intercontinentales si quiere mantener su capacidad de atracción económica en un contexto global cada vez más competitivo. La discusión ya no gira exclusivamente en torno a la capacidad aeroportuaria, sino también sobre el modelo de desarrollo territorial, económico y ambiental catalán. Un elemento que se suma a los factores políticos evidentes.

Imagen de un avión despegando en el aeropuerto del Prat / ACN

Veinte años después de la inauguración de la T4, la terminal madrileña sigue simbolizando una manera concreta de entender la política aeroportuaria española. La gran apuesta por Barajas contribuyó a consolidar Madrid como hub internacional de referencia y definió una jerarquía que aún hoy condiciona el debate sobre el futuro del Prat. Mientras tanto, Barcelona ha crecido hasta convertirse en uno de los grandes aeropuertos europeos, pero no ha conseguido una gobernanza equiparable a la de sus principales competidores internacionales.