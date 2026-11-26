A tres dies perquè acabi la campanya electoral del 29-N, aquest dijous els mestres catalans han tornat a la vaga per reivindicar millores a l’escola pública, tant de tipus salarial com de recursos humans per atendre una escola cada vegada més complexa. La lluita dels mestres ha quedat una mica soterrada per la convocatòria electoral, però apareix en els programes electorals dels partits. A més de la immersió i la inclusió, els partits també parlen dels diners que cal destinar a l’educació. Les formacions que es presenten a Catalunya coincideixen, amb intensitats diferents, en la necessitat de reforçar determinades etapes educatives, però les seves propostes divergeixen tant en el volum de recursos que volen mobilitzar com en les prioritats de despesa. Tres partits, ERC, Junts i Frente Amplio-Comuns, situen la inversió educativa en percentatges concrets del producte interior brut (PIB), mentre que la resta plantegen compromisos específics sense establir un objectiu global comparable.
Entre el 6% i el 7% del PIB en educació
La proposta econòmicament més elevada és la de Frente Amplio, que vol aprovar una llei de finançament educatiu per blindar una inversió pública equivalent al 7% del PIB el 2030. ERC reclama que l’Estat destini el 6% del seu PIB a educació, mentre que Junts vol que Catalunya arribi també al 6% del PIB, tal com estableix la Llei d’educació de Catalunya. Les tres xifres, però, no són directament comparables: ERC i Front Ampli prenen com a referència el conjunt de l’Estat, mentre que Junts reclama assolir el percentatge a Catalunya.
En el cas d’Esquerra, el finançament estatal ha de servir per reforçar l’escola pública, reduir les ràtios i millorar les condicions salarials del professorat. El partit també reclama que l’Estat assumeixi un finançament suficient i estable per universalitzar la gratuïtat de l’educació pública de 0 a 3 anys, amb un desplegament progressiu i recursos que cobreixin el cost real del servei. A més, fixa per al 2030 l’objectiu d’arribar a una despesa pública universitària de l’1% del PIB estatal i d’elevar la inversió en recerca fins a l’1,5%.
Junts comparteix l’objectiu del 6%, però posa l’accent en la necessitat de dotar de recursos tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya, tant públics com concertats. La formació proposa actualitzar els mòduls de finançament de la concertada perquè cobreixin els costos reals i garantir el finançament públic estatal de l’educació infantil de 0 a 3 anys. També vol avançar cap a la gratuïtat universal dels estudis postobligatoris entre els 16 i els 18 anys. En aquest cas, el programa no acompanya aquestes mesures d’una estimació econòmica individualitzada ni fixa un calendari pressupostari detallat per assolir el 6%.
Frente Amplio, per la seva banda, vincula l’objectiu del 7% a un model que prioritzi l’educació pública i la gratuïtat de totes les etapes, des dels 0 anys fins a la universitat. El programa planteja crear places públiques, integrar plenament el primer cicle d’educació infantil en el sistema educatiu i garantir una plaça gratuïta de 0 a 3 anys a totes les famílies que la demanin. També proposa reduir les ràtios, amb un màxim de 15 alumnes a primària i formació professional, 20 a secundària i 23 a batxillerat. També planteja fer gratuïts els menjadors d’infantil i primària de la xarxa pública i reforçar els recursos per a l’educació inclusiva.
Escoles bressol, beques i universitats
El PSC no fixa un percentatge global del PIB destinat a educació, però incorpora diverses mesures amb impacte pressupostari. Una de les principals és universalitzar l’educació de 0 a 3 anys mitjançant l’ampliació progressiva de l’oferta de places públiques, la millora dels espais i la reducció del nombre d’alumnes per aula. També proposa ampliar les beques i les ajudes per a transport, residència i necessitats específiques, així com garantir la gratuïtat del menjador escolar per als alumnes en situació de pobresa o exclusió social. En l’àmbit universitari, planteja impulsar la gratuïtat de la matrícula del primer curs dels graus a les universitats públiques i crear complements de beca per als estudiants que siguin els primers de la seva família a accedir a la universitat. El PSC també vol ampliar les places públiques de formació professional i reforçar les ajudes per a la mobilitat i l’allotjament.
El PP tampoc estableix un objectiu global de despesa educativa, però concreta una de les seves principals apostes en la gratuïtat de l’etapa de 0 a 3 anys. El programa preveu que, al final de la legislatura, totes les famílies que ho sol·licitin puguin accedir gratuïtament a una plaça, pública o concertada. Aquí, l’Estat assumiria la meitat del cost i les comunitats autònomes l’altra meitat. La formació també defensa mantenir els concerts educatius durant un mínim de sis anys i actualitzar els mòduls perquè cobreixin el cost real de les places. En matèria d’ajuts, aposta per les beques vinculades a la necessitat econòmica i al rendiment acadèmic, així com per reforçar els centres amb més dificultats.
Alhora és la formació que presenta menys concreció pressupostària en aquest àmbit. Planteja crear una Escola Superior de Magisteri de Catalunya i formar 5.000 nous professors de llengua i cultura catalanes, amb beques per als estudiants que es comprometin a dedicar part de la seva trajectòria professional a produir coneixement en català. També proposa avaluacions periòdiques de la competència lingüística del personal educatiu. Tot i això, no quantifica el cost d’aquestes mesures ni fixa un objectiu global d’inversió educativa.
Vox tampoc fixa un percentatge del PIB ni una quantitat concreta d’inversió educativa. El programa aposta per millorar el sistema de beques universitàries i preuniversitàries perquè la situació econòmica no sigui un obstacle per estudiar. També incorpora la gratuïtat real de l’educació infantil de 0 a 3 anys dins del seu pla de suport a les famílies, però no n’especifica el cost ni el sistema de finançament. Entre les altres mesures econòmiques, hi ha deduccions fiscals per a la compra de material escolar i les activitats extraescolars.
Les escoles bressol, les beques i el finançament universitari apareixen com alguns dels principals punts de coincidència entre els partits, però les propostes sobre qui ha de rebre els recursos i com s’han de distribuir continuen dibuixant models diferents.