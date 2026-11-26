A tres días para que termine la campaña electoral del 29-N, este jueves los maestros catalanes han vuelto a la huelga para reivindicar mejoras en la escuela pública, tanto de tipo salarial como de recursos humanos para atender una escuela cada vez más compleja. La lucha de los maestros ha quedado un poco soterrada por la convocatoria electoral, pero aparece en los programas electorales de los partidos. Además de la inmersión y la inclusión, los partidos también hablan del dinero que se debe destinar a la educación. Las formaciones que se presentan en Cataluña coinciden, con intensidades diferentes, en la necesidad de reforzar determinadas etapas educativas, pero sus propuestas divergen tanto en el volumen de recursos que quieren movilizar como en las prioridades de gasto. Tres partidos, ERC, Junts y Frente Amplio-Comuns, sitúan la inversión educativa en porcentajes concretos del producto interior bruto (PIB), mientras que el resto plantean compromisos específicos sin establecer un objetivo global comparable.

Entre el 6% y el 7% del PIB en educación

La propuesta económicamente más elevada es la de Frente Amplio, que quiere aprobar una ley de financiación educativa para blindar una inversión pública equivalente al 7% del PIB en 2030. ERC reclama que el Estado destine el 6% de su PIB a educación, mientras que Junts quiere que Cataluña llegue también al 6% del PIB, tal como establece la Ley de educación de Cataluña. Las tres cifras, sin embargo, no son directamente comparables: ERC y Frente Amplio toman como referencia el conjunto del Estado, mientras que Junts reclama alcanzar el porcentaje en Cataluña.

En el caso de Esquerra, la financiación estatal debe servir para reforzar la escuela pública, reducir las ratios y mejorar las condiciones salariales del profesorado. El partido también reclama que el Estado asuma una financiación suficiente y estable para universalizar la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años, con un despliegue progresivo y recursos que cubran el costo real del servicio. Además, fija para 2030 el objetivo de llegar a un gasto público universitario del 1% del PIB estatal y de elevar la inversión en investigación hasta el 1,5%.

La gratuidad de la escuela infantil de 0 a 3 años, también a debate el 29-N Autor: Albert Segura / ACN

Junts comparte el objetivo del 6%, pero pone el acento en la necesidad de dotar de recursos a todos los centros del Servicio de Educación de Cataluña, tanto públicos como concertados. La formación propone actualizar los módulos de financiación de la concertada para que cubran los costos reales y garantizar la financiación pública estatal de la educación infantil de 0 a 3 años. También quiere avanzar hacia la gratuidad universal de los estudios postobligatorios entre los 16 y los 18 años. En este caso, el programa no acompaña estas medidas con una estimación económica individualizada ni fija un calendario presupuestario detallado para alcanzar el 6%.

Frente Amplio, por su parte, vincula el objetivo del 7% a un modelo que priorice la educación pública y la gratuidad de todas las etapas, desde los 0 años hasta la universidad. El programa plantea crear plazas públicas, integrar plenamente el primer ciclo de educación infantil en el sistema educativo y garantizar una plaza gratuita de 0 a 3 años a todas las familias que la soliciten. También propone reducir las ratios, con un máximo de 15 alumnos en primaria y formación profesional, 20 en secundaria y 23 en bachillerato. También plantea hacer gratuitos los comedores de infantil y primaria de la red pública y reforzar los recursos para la educación inclusiva.

Escuelas infantiles, becas y universidades

El PSC no fija un porcentaje global del PIB destinado a educación, pero incorpora diversas medidas con impacto presupuestario. Una de las principales es universalizar la educación de 0 a 3 años mediante la ampliación progresiva de la oferta de plazas públicas, la mejora de los espacios y la reducción del número de alumnos por aula. También propone ampliar las becas y las ayudas para transporte, residencia y necesidades específicas, así como garantizar la gratuidad del comedor escolar para los alumnos en situación de pobreza o exclusión social. En el ámbito universitario, plantea impulsar la gratuidad de la matrícula del primer curso de los grados en las universidades públicas y crear complementos de beca para los estudiantes que sean los primeros de su familia en acceder a la universidad. El PSC también quiere ampliar las plazas públicas de formación profesional y reforzar las ayudas para la movilidad y el alojamiento.

Cabecera de la marcha de este sábado en defensa de la educación y la vivienda, el 21 de noviembre de 2026. Autor: Jordi Bataller / ACN

El PP tampoco establece un objetivo global de gasto educativo, pero concreta una de sus principales apuestas en la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años. El programa prevé que, al final de la legislatura, todas las familias que lo soliciten puedan acceder gratuitamente a una plaza, pública o concertada. Aquí, el Estado asumiría la mitad del costo y las comunidades autónomas la otra mitad. La formación también defiende mantener los conciertos educativos durante un mínimo de seis años y actualizar los módulos para que cubran el costo real de las plazas. En materia de ayudas, apuesta por las becas vinculadas a la necesidad económica y al rendimiento académico, así como por reforzar los centros con más dificultades.

A la vez, es la formación que presenta menos concreción presupuestaria en este ámbito. Plantea crear una Escuela Superior de Magisterio de Cataluña y formar 5.000 nuevos profesores de lengua y cultura catalanas, con becas para los estudiantes que se comprometan a dedicar parte de su trayectoria profesional a producir conocimiento en catalán. También propone evaluaciones periódicas de la competencia lingüística del personal educativo. A pesar de eso, no cuantifica el costo de estas medidas ni fija un objetivo global de inversión educativa.

Vox tampoco fija un porcentaje del PIB ni una cantidad concreta de inversión educativa. El programa apuesta por mejorar el sistema de becas universitarias y preuniversitarias para que la situación económica no sea un obstáculo para estudiar. También incorpora la gratuidad real de la educación infantil de 0 a 3 años dentro de su plan de apoyo a las familias, pero no especifica el costo ni el sistema de financiación. Entre las otras medidas económicas, hay deducciones fiscales para la compra de material escolar y las actividades extraescolares.

Las escuelas infantiles, las becas y la financiación universitaria aparecen como algunos de los principales puntos de coincidencia entre los partidos, pero las propuestas sobre quién debe recibir los recursos y cómo deben distribuirse continúan dibujando modelos diferentes.