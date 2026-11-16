La fiscalidad es una de las principales armas de combate electoral entre las candidaturas que concurren a las elecciones españolas del 29 de noviembre. La discusión no se centra únicamente en si hay que bajar o subir los impuestos, sino también en quién debe asumir más carga tributaria, qué papel deben tener las grandes fortunas y las empresas en la financiación de los servicios públicos y qué margen debe tener Cataluña para gestionar los recursos que genera.

Las propuestas dibujan modelos diferentes. Mientras PP y Vox sitúan las rebajas fiscales entre sus prioridades, ERC y el Frente Amplio quieren incrementar la contribución de los grandes patrimonios y de las empresas con más beneficios. Junts defiende aliviar la presión sobre las rentas medias y las pequeñas empresas, y Alhora plantea revisar la fiscalidad para favorecer las actividades de más valor añadido y evitar que determinados impuestos penalicen a las clases medias. El PSC, por su parte, mantiene la apuesta por una fiscalidad progresiva.

PP y Vox: rebaja de la presión fiscal

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo plantea una reforma del IRPF orientada a reducir la carga sobre las rentas medias y bajas, las familias y los jóvenes. El programa electoral defiende deflactar las tarifas para evitar que la inflación provoque incrementos encubiertos de la tributación, elevar los mínimos personales y familiares y establecer que las personas que cobren el salario mínimo interprofesional no tengan que pagar este impuesto. También propone una rebaja del IRPF para los contribuyentes de entre 18 y 35 años durante los cuatro primeros ejercicios en que tributen: una bonificación del 100% el primer año, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto.

En el IVA, el PP propone aplicar un tipo del 0% a los alimentos básicos mientras se mantenga la crisis inflacionista. Para las empresas, defiende ampliar la libertad de amortización para que las inversiones en maquinaria, equipos, digitalización y tecnología se puedan deducir íntegramente durante el mismo ejercicio. También plantea eximir de la obligación de cobrar y declarar el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. El programa, sin embargo, no incorpora una propuesta específica para reformar los impuestos de patrimonio y sucesiones ni concreta una rebaja del tipo general de sociedades.

Vox también sitúa la reducción de impuestos en el centro de su programa, pero con un planteamiento más generalizado. La formación de Santiago Abascal propone simplificar y bajar el IRPF, con reducciones adicionales vinculadas al número de hijos de cada contribuyente o familia. También defiende rebajar los tipos general y reducido del IVA, especialmente sobre los productos esenciales, y disminuir el impuesto de sociedades. Para los autónomos, plantea una cuota cero cuando los ingresos no lleguen al salario mínimo y una cotización progresiva a partir de 50 euros para los que lo superen. Ahora bien, el partido de extrema derecha no concreta los nuevos tipos del IRPF, el IVA o sociedades ni cuantifica el costo de las rebajas. Tampoco incorpora una medida específica sobre sucesiones y patrimonio en el documento electoral del 29-N.

El cabeza de lista de ERC en las elecciones del 29-N, Gabriel Rufián, durante la campaña electoral. Autor: Maria Asmarat / ACN

ERC combina rebajas a las rentas del trabajo con más impuestos al capital

La ERC de Gabriel Rufián, que concurre con Podemos en Cataluña, defiende una reforma fiscal que combine una reducción de la tributación de las rentas del trabajo más bajas con un incremento de la contribución de los grandes patrimonios y las rentas del capital. En concreto, el programa propone rebajar los tipos del IRPF para los ingresos del trabajo inferiores a los 35.000 euros anuales y elevar del 30% al 35% el tipo máximo aplicable a las ganancias de capital, para acercar su tributación a la de las rentas del trabajo.

En patrimonio, los republicanos quieren convertir en permanentes los impuestos sobre las grandes fortunas y la banca, así como recuperar el gravamen sobre las grandes empresas energéticas. También defienden rebajar el IVA de los alimentos básicos y los productos de higiene, mientras que proponen elevar hasta el 21% el tipo aplicable a los alquileres turísticos. En todo caso, la propuesta fiscal de ERC va más allá de los tipos impositivos, porque defiende avanzar hacia un concierto económico para que la Generalitat recaude todos los impuestos generados en Cataluña y gestione los recursos. Este cambio supondría una transformación del modelo de financiación y de la relación tributaria entre Cataluña y el Estado.

Junts quiere aliviar la fiscalidad de las clases medias y las pymes

Junts, encabezado por Míriam Nogueras, defiende una reducción de la presión fiscal sobre las rentas medias y trabajadoras, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Entre sus propuestas está deflactar los tramos del IRPF para compensar la inflación y evitar que los contribuyentes paguen más impuestos por el simple hecho de que los salarios hayan subido nominalmente.

La candidata de Junts el 29-N, Míriam Nogueras, interviene en un acto de campaña en Manresa. Autor: Enric Sitjà Rusiñol / ACN

La formación también reclama eliminar el impuesto de sucesiones en las transmisiones directas entre padres e hijos cuando se trata de la vivienda familiar, recuperar deducciones fiscales vinculadas a la vivienda habitual y reducir el IVA de los productos básicos y de la energía. En el ámbito empresarial, propone revisar el impuesto de sociedades para las pymes que reinviertan los beneficios, adaptar el impuesto de actividades económicas a la nueva realidad empresarial y reducir las cargas burocráticas de los autónomos. Otra de sus reivindicaciones es implantar el IVA franquiciado para los profesionales que facturen menos de 85.000 euros anuales, de manera que no tengan que repercutir ni declarar este impuesto. La formación también se ha opuesto a prorrogar los gravámenes extraordinarios sobre las grandes empresas energéticas.

Como en el caso de ERC, Junts vincula el debate fiscal con el modelo de financiación de Cataluña. La diferencia es que su propuesta pone más énfasis en las rebajas tributarias y en aliviar la carga sobre las empresas y las clases medias.

Frente Amplio pone el foco en las grandes fortunas y las empresas

El Frente Amplio, con Ada Colau como candidata, ha situado el incremento de la contribución de los grandes patrimonios y las empresas entre sus principales propuestas económicas. La formación ha anunciado tres nuevos gravámenes que, según sus cálculos, permitirían recaudar 10.000 millones de euros adicionales anualmente para reforzar los servicios públicos, las pensiones y las políticas de vivienda.

La medida más destacada es un nuevo impuesto anual sobre el patrimonio neto, con un tipo del 2% para los patrimonios superiores a un millón de euros y del 3% a partir de los 50 millones. La cuota se reduciría en función de lo ya pagado por los impuestos de patrimonio y de solidaridad de las grandes fortunas. Según la formación, el gravamen afectaría aproximadamente al 1% de los contribuyentes y dejaría fuera al 99% de la población. El segundo eje es incrementar la tributación efectiva de las grandes empresas y la banca, revisando las deducciones fiscales que permiten reducir los beneficios sujetos al impuesto de sociedades.

En cuanto a el IRPF, el Frente Amplio también defiende incrementar la progresividad del impuesto, con nuevos tramos para las rentas superiores a los 120.000 euros y un tipo marginal máximo del 52% a partir de los 300.000 euros, una propuesta que, de hecho, figuraba en el programa de Sumar del 2023.

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, comenzando campaña en Madrid. Autor: Miquel Vera Ligero / ACN

La tercera propuesta es un impuesto contra la acumulación de viviendas. Se aplicaría a las empresas desde el primer inmueble y a las personas físicas a partir del cuarto, siempre que el valor conjunto supere los 800.000 euros. El tipo sería del 10% sobre el valor de cada vivienda, con excepciones para los inmuebles alquilados de manera estable y asequible.

El PSC mantiene la progresividad, pero no concreta las medidas

El PSC, con Jordi Hereu como cabeza de lista por Barcelona, enmarca el posicionamiento en la línea general del PSOE, que defiende mantener una fiscalidad progresiva para garantizar la financiación del estado del bienestar y, al mismo tiempo, facilitar la actividad empresarial. El PSOE y el PSC plantean una reforma orientada a incrementar la tributación de las grandes fortunas y las rentas del capital, con un tipo máximo del 35% para las ganancias de capital que superen los 300.000 euros anuales, manteniendo los dos primeros tramos actuales.

El programa también prevé crear un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión que no se destinen al alquiler residencial asequible, incluidos los inmuebles vacíos, turísticos o alquilados a precios considerados abusivos, aunque no concreta los tipos impositivos. Además, propone habilitar a los ayuntamientos para que puedan gravar las pernoctaciones en viviendas de uso turístico. La propuesta fiscal socialista vincula parte de los nuevos ingresos fiscales a la financiación de una prestación estatal por crianza.

El candidato del PSC, Jordi Hereu, el alcalde Jaume Collboni, el presidente Salvador Illa, y la cabeza de lista al Senado, Raquel Sánchez, en un mitin. Marta Sierra / ACN

Alhora quiere revisar patrimonio y sucesiones y gravar más el turismo

Alhora, con Jordi Graupera al frente, plantea un modelo fiscal vinculado a su proyecto de transformación económica y soberanía fiscal. La formación defiende revisar los impuestos tanto al alza como a la baja, con el objetivo de facilitar el desarrollo de actividades de más valor añadido y evitar que la fiscalidad expulse talento y profesionales cualificados.

El partido considera que el impuesto sobre el patrimonio, tal como está configurado actualmente, penaliza a las clases medias mientras deja margen de exención a las grandes fortunas. También propone revisar sucesiones para que las familias no tengan que vender el patrimonio para poder pagar el tributo. En cambio, quiere incrementar sustancialmente la tasa turística y destinar sus ingresos a un fondo de vivienda, así como dejar de subvencionar actividades económicas basadas en mano de obra barata y turismo masivo. La formación también sitúa la soberanía fiscal como una condición para decidir el modelo productivo catalán.

Dos modelos fiscales y una disputa sobre quién recauda

La disputa electoral no va solo de impuestos, también tiene una dimensión territorial. Impuestos como el de sucesiones y el patrimonio tienen una gestión muy vinculada a los territorios, mientras que el IRPF combina normativa estatal y competencias cedidas. Por eso, las propuestas sobre estos tributos no solo plantean quién debe pagar, sino también qué administración debe tener la capacidad de decidir los tipos, gestionar la recaudación y disponer de los recursos. En el caso catalán, esta cuestión se convierte en uno de los principales elementos de diferenciación entre las candidaturas: mientras ERC, Junts y Alhora reclaman más soberanía fiscal para la Generalitat, el debate estatal sobre la progresividad y la redistribución de la riqueza es el eje central de las candidaturas españolas con sucursal en Cataluña.