Huelga de los maquinistas de Renfe: seguridad, mejoras laborales e intereses corporativos

Los maquinistas del grupo Renfe vuelven a la huelga esta semana -tras tres días caóticos de retrasos de hasta dos horas e incidencias operativas en Rodalies- con una reivindicación que va más allá de las condiciones salariales. El sindicato mayoritario del colectivo, el SEMAF, ha convocado una jornada de huelga de 24 horas este martes, 10 de noviembre, y paros parciales el jueves 12, para reclamar avances en materia de seguridad ferroviaria y el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras los accidentes tanto en el AVE como en la red convencional de los últimos meses. La convocatoria llega tras el accidente mortal del AVE de Toledo, y en medio de una discrepancia entre el sindicato y la empresa sobre el grado de ejecución de los acuerdos y de un historial de conflictos en el que también han pesado los intereses corporativos del grupo ferroviario estatal.

La protesta de estos días tiene su origen en el acuerdo del 9 de febrero entre el SEMAF, el Ministerio de Transportes, Renfe, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. El pacto permitió desconvocar los paros que había previstos para los días 10 y 11 de febrero tras el accidente del AVE en Adamuz -46 víctimas mortales-, e incluía un conjunto de medidas para reforzar la seguridad y revisar los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo en la red. Entre otras cuestiones, el sindicato reclamaba más garantías para los trabajadores ante incidencias meteorológicas y del estado de la infraestructura.

Nueve meses después, y con la tragedia del AVE de Toledo de trasfondo, el SEMAF considera que los compromisos no se han desplegado al ritmo acordado, y denuncia que se han ido posponiendo reuniones y grupos de trabajo. El sindicato sostiene que la movilización es la única manera de presionar a la administración y a las empresas para que cumplan el pacto. Renfe, en cambio, rechaza haber incumplido el acuerdo. La compañía asegura que ha ejecutado íntegramente las medidas que dependían directamente del operador público, y que, de las actuaciones que corresponden a otros organismos, 17 de las 24 ya se han llevado a cabo y las restantes continúan en tramitación. También asegura que dispone de un protocolo propio de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, en vigor desde marzo. Sea como sea, las reuniones mantenidas esta semana con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha asumido temporalmente las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, no han servido para desconvocar los paros.

Con estos paros, los maquinistas también reclaman más recursos para garantizar el mantenimiento y la seguridad de la red ferroviaria, protocolos de seguridad ante fenómenos meteorológicos adversos y la atención psicológica a los profesionales que sufren accidentes traumáticos durante el servicio. En términos estrictamente laborales, el refuerzo de las plantillas y la aplicación de los coeficientes reductores para poder anticipar la edad de jubilación. De hecho, el convenio colectivo ya prevé incrementos salariales para los próximos años, de manera que la huelga pone el foco principalmente en las condiciones de trabajo y las garantías de seguridad y no tanto en los sueldos.

Un tren de Rodalies llega a la estación de Flaçà / ACN

Un conflicto que viene de lejos: la transferencia de Rodalies

La trayectoria del SEMAF también obliga a situar la huelga actual en un contexto más amplio. El sindicato ya había protagonizado movilizaciones contra el proceso de transferencia de Rodalies a la Generalitat, especialmente durante el otoño de 2023 y 2024. En aquel momento, el motivo de fondo no era la seguridad ferroviaria, sino el rechazo a una posible fragmentación del grupo Renfe y la defensa de su integridad empresarial, así como de las condiciones laborales de los trabajadores.

En noviembre de 2023, los sindicatos ferroviarios anunciaron varias jornadas de huelga contra la transferencia, pero los paros se desconvocaron tras un acuerdo con el Ministerio. En marzo de 2024, el SEMAF volvió a expresar su oposición al proceso de transferencia y reclamó garantías para preservar la unidad del grupo Renfe y Adif. El sindicato defendía que la reorganización del servicio no debía comportar una segregación de las empresas ni perjudicar los derechos de los trabajadores.

Este antecedente no invalida las reivindicaciones actuales sobre seguridad, pero sí muestra que el SEMAF ha utilizado la movilización laboral también para defender una determinada estructura empresarial del sistema ferroviario. El conflicto de esta semana combina, por tanto, demandas vinculadas a las condiciones de trabajo con una trayectoria de posicionamientos corporativos sobre el futuro de Renfe y la gestión de Rodalies.

Cuánto ganan los maquinistas

La disputa sobre las condiciones laborales también ha puesto el foco en las retribuciones de un colectivo con diferentes categorías profesionales y complementos vinculados a las funciones que desarrollan. Los datos de Renfe correspondientes a 2024 sitúan la remuneración media bruta anual de los maquinistas en 45.880 euros. En el caso de los maquinistas jefes de tren, la media sube hasta los 61.116 euros, mientras que los maquinistas de entrada perciben una media de 28.636 euros brutos anuales.

Estas cantidades son medias de remuneración efectiva y no deben confundirse con el salario fijo establecido en las tablas salariales. Las tablas de 2026 recogen diferencias importantes según la categoría e incorporan complementos específicos, como el de conducción. Así, el salario fijo anual de un maquinista de entrada se sitúa alrededor de los 21.974 euros, a los cuales se añaden los complementos correspondientes. Para un maquinista, el fijo es de unos 28.806 euros anuales, mientras que para un maquinista principal llega a los 33.494 euros. En la categoría de jefe de tren, el salario fijo es de unos 41.339 euros, también antes de añadir los complementos.

Como remarca el sindicato, el trabajo de los maquinistas conlleva responsabilidades específicas en la conducción y la seguridad de la circulación, además de una organización del trabajo condicionada por los turnos y los servicios ferroviarios, y de ahí que los portavoces insistan en que el debate sobre las condiciones laborales no se limita a la nómina: también incluye los protocolos, la gestión de las incidencias y las garantías con las que los trabajadores deben prestar el servicio.

Usuarios comprando billetes en la estación del Clot de Barcelona durante la jornada de huelga de los maquinistas. Autor: Andrea Salazar / ACN

Los usuarios, en medio del conflicto

Sea como sea, los paros tendrán un impacto directo sobre los viajeros. En Cataluña, los servicios mínimos fijados para Rodalies y Regionales serán del 66% en las horas punta -de 6 a 9.30 horas y de 17 a 20.30 horas- y del 33% durante el resto de la jornada, tanto martes como jueves. El día 12, los paros parciales están previstos entre las 6.20 y las 9.20 horas, de las 14.20 a las 17.20 horas y de las 21.20 a las 23.20 horas.

La plataforma Dignidad en las Vías ha pedido evitar que el conflicto laboral entre Renfe y los maquinistas derive en un enfrentamiento entre trabajadores y usuarios de Rodalies. «No somos enemigos», ha apuntado la entidad en un comunicado, en el que ha reivindicado el derecho de los maquinistas a defender sus condiciones laborales. Al mismo tiempo, defiende que los usuarios tienen derecho a exigir un transporte público «digno, fiable y que funcione», de la misma manera que los trabajadores pueden reclamar unas condiciones laborales dignas. «No normalicemos la degradación del servicio. No dejemos que nos dividan», concluye la plataforma.

Su advertencia pone sobre la mesa una de las contradicciones del sistema ferroviario: los maquinistas denuncian que no disponen de todas las garantías para trabajar con seguridad, mientras que los usuarios llevan años reclamando un servicio fiable, puntual y con información adecuada. Son dos caras de una misma crisis, pero las consecuencias de los paros recaen especialmente sobre los pasajeros, que dependen del tren para ir a trabajar, estudiar o desplazarse.