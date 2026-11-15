El AVE sigue en obras: los grandes tramos pendientes tras tres décadas de expansión

Más de treinta años después de la inauguración de la primera línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, la expansión del AVE en el Estado español sigue lejos de haberse completado. El mapa ferroviario ha crecido con nuevas conexiones hacia Galicia, Asturias, Murcia o Burgos, pero aún hay grandes corredores en construcción, tramos pendientes de proyectar e inversiones millonarias que no se han traducido todavía en nuevas líneas en servicio. Las cuentas de Adif Alta Velocidad (Adif AV) correspondientes al 2025 permiten poner cifras a esta expansión: la compañía ejecutó 2.459,6 millones de euros de inversión durante el ejercicio y, a final de año, tenía 10.439,1 millones contabilizados en obras en curso.

Según el informe de gestión de la compañía, 2.102,5 millones de euros se destinaron en 2025 a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad. El volumen total de inversión se mantuvo prácticamente al mismo nivel que en 2024, cuando la empresa ejecutó unos 2.459 millones, y superó los 1.974 millones de 2023. En paralelo, la entidad licitó contratos por valor de 4.119,8 millones de euros y adjudicó por 3.165,8 millones, importes que corresponden a actividad contractual y no a gasto ya ejecutado.

El balance contable también refleja la magnitud de las obras pendientes de completar. Los 10.439 millones de euros de obra en curso al 31 de diciembre de 2025 representan un incremento de cerca del 15% respecto a los 9.079,6 millones del año anterior. No son, sin embargo, ni el presupuesto total de los proyectos ni el dinero que queda por gastar: se trata del valor contabilizado de las inversiones que aún no se han traspasado a activos en explotación. El dato permite identificar, eso sí, dónde se concentra una parte importante del capital inmovilizado en la construcción de la red.

Operarios de Adif trabajando en una obra ferroviaria ADIF

Murcia-Almería, uno de los grandes proyectos del sureste

La línea de alta velocidad entre Murcia y Almería es uno de los proyectos con más volumen de obra pendiente. El corredor, de más de 200 kilómetros, debe completar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre las dos capitales y reforzar la continuidad de la red hacia Andalucía oriental. El presupuesto global supera los 3.600 millones de euros y, según los datos comunicados por el Ministerio de Transportes durante 2026, ya se habían ejecutado más de 2.700 millones. No hay fecha oficial de finalización de obras, pero se apunta al segundo trimestre de 2028.

El proyecto avanza por fases y con actuaciones diferenciadas. El tramo entre Murcia y Lorca, de unos 65 kilómetros, y el tramo entre Lorca y Almería, de unos 140 kilómetros, concentran buena parte de las obras. La electrificación y la instalación de los sistemas ferroviarios también forman parte de los trabajos necesarios para poner en servicio la línea. Solo en 2025, Adif AV invirtió 376,3 millones de euros en la LAV Almería-Murcia. En las cuentas de la empresa, el saldo de obra en curso asociado a esta línea ascendía a 1.255,4 millones de euros. El proyecto convive con otros registros contables de actuaciones relacionadas, como el tramo Pulpí-Murcia, que aparece separado en las cuentas con 926,5 millones de euros de obra en curso. La magnitud de las cifras ilustra el volumen de recursos que aún requiere la culminación de la conexión de alta velocidad con Almería.

La Y vasca y la conexión con Burgos

Al norte, la Y vasca sigue siendo uno de los proyectos ferroviarios más complejos y costosos de la red, y se prevé que entre en servicio a finales de 2032 o principios de 2033. La infraestructura debe conectar las tres capitales vascas mediante una línea de alta velocidad y enlazar con la red estatal. El coste estimado ha ido aumentando desde los 4.675 millones de euros previstos inicialmente hasta los 6.888 millones que recogía un documento parlamentario actualizado en noviembre de 2025, un incremento del 47%.

En este caso, las obras avanzan de manera desigual. En el ramal entre Vitoria y Bilbao, 14 de los 19 tramos de plataforma estaban acabados según el informe de gestión de Adif AV de 2025, pero aún es necesario completar los tramos restantes y las instalaciones ferroviarias antes de poder poner en servicio el conjunto de la infraestructura. La compañía invirtió 184,3 millones de euros durante 2025. En las cuentas, la Y vasca acumulaba 2.498,2 millones de euros en obra en curso, el saldo más elevado entre los proyectos identificados.

La Y vasca sigue siendo uno de los proyectos ferroviarios más complejos y costosos de la red. MINISTERIO DE TRANSPORTES

La conexión de alta velocidad entre Burgos y Vitoria es otra de las piezas pendientes para completar el eje norte. El proyecto tiene un coste previsto superior a los 3.000 millones de euros y acumula más de 1.180 millones movilizados, según los datos expuestos por el ministro de Transportes en marzo de 2026. A comienzos de este año, el Consejo de Ministros autorizó la licitación de dos tramos de plataforma por un importe conjunto de 356,7 millones de euros, sin IVA. También hay obras en marcha en el tramo Pancorbo-Ameyugo. La inversión ejecutada en 2025 en el corredor Valladolid-Burgos-Vitoria fue de 18,1 millones de euros, mientras que el saldo de obra en curso contabilizado ascendía a 146,1 millones. En este caso, el tramo podría estar terminado durante 2030.

Extremadura, una línea aún incompleta

La conexión de alta velocidad entre Madrid y Extremadura es otro de los grandes proyectos pendientes. La línea, que debe continuar hasta la frontera portuguesa, tiene una longitud prevista de unos 437 kilómetros y un coste global estimado de 3.800 millones de euros. La puesta en servicio del tramo Plasencia-Badajoz, de 195 kilómetros, en julio de 2022, representó un avance importante, pero no ha resuelto la conexión con Madrid.

El tramo entre Navalmoral de la Mata y Cáceres sigue siendo una de las piezas necesarias para completar el recorrido. En las cuentas de 2025, Adif AV tenía contabilizados 433,2 millones de euros de obra en curso. En el tramo Cáceres-Mérida-Badajoz, el saldo era de 213,5 millones. La línea también necesita resolver la continuidad hacia Talavera de la Reina y el norte de la provincia de Cáceres. En octubre de 2026, Adif licitó por 17,8 millones de euros la redacción de los proyectos del tramo Talavera-Talayuela, de 46 kilómetros, un paso previo a la contratación de las obras. El calendario habla de 2030 para llegar a la frontera con Portugal, y habría que esperar hasta 2034 para que la alta velocidad conecte Madrid y Lisboa.

Mapa actual de la alta velocidad española ADIF

Navarra y la conexión hacia Euskadi

En Navarra, el proyecto Castejón-Pamplona debe permitir la incorporación de este territorio a la red de alta velocidad. El corredor avanza por tramos, con obras y proyectos en diferentes fases, mientras sigue pendiente de definirse la continuidad hacia Euskadi. El coste global estimado para el despliegue de la infraestructura en Navarra se sitúa entre los 1.500 y los 1.600 millones de euros, según las previsiones expuestas por el comisionado del Gobierno navarro en marzo de 2026.

Las cuentas de Adif AV cifraban en 425 millones de euros el saldo de obra en curso del proyecto Castejón-Pamplona a finales de 2025. Entre las actuaciones administrativas más recientes está la adjudicación de la redacción de los proyectos del tramo Campanas-Pamplona por 6,03 millones de euros. La conexión con Euskadi, sin embargo, sigue siendo una cuestión pendiente de concreción, de manera que la culminación de la línea no depende solo de las obras navarras.

Obras de la línea de alta velocidad Palencia-Cantabria ADIF

Palencia-Reinosa: la alta velocidad no llegará hasta Santander

La conexión ferroviaria hacia Cantabria también forma parte de los proyectos de expansión de la red, pero es necesario distinguir entre la nueva línea de alta velocidad y la continuación del trayecto hasta Santander. El proyecto de nueva infraestructura se centra en el tramo Palencia-Alar del Rey, de unos 78 kilómetros, y en la continuación hacia Reinosa. El tramo final entre Alar del Rey y Reinosa, de 51,4 kilómetros, se encontraba aún en fase de proyecto según la información de Adif de 2024.

La inversión estimada para el corredor completo Palencia-Santander es de unos 1.700 millones de euros, pero esta cifra incluye actuaciones que no corresponden todas a una nueva línea de alta velocidad. La conexión entre Reinosa y Santander se hará a través de la red convencional renovada. Por lo tanto, no se puede presentar el proyecto como una línea AVE hasta la capital cántabra. A finales de 2025, Adif AV tenía contabilizados 254 millones de euros de obra en curso en el proyecto Palencia-Santander.

Granada, el último gran cuello de botella

La conexión de alta velocidad con Granada, inaugurada en 2019, aún tiene actuaciones pendientes para completar la configuración prevista de la línea. La variante de Loja, de 19 kilómetros, es una de las piezas principales. El proyecto, con un coste global próximo a los 500 millones de euros, se ha dividido en diferentes tramos y contratos, con obras y licitaciones que han ido avanzando de manera escalonada. La variante es necesaria para mejorar las condiciones del paso de la alta velocidad por este municipio y completar la infraestructura prevista entre Antequera y Granada. En las cuentas de 2025, el corredor Bobadilla-Granada tenía 104,2 millones de euros de obra en curso. La cifra no representa el coste total de la variante ni el presupuesto pendiente, sino el valor contabilizado de las actuaciones que aún no se habían puesto en servicio.

La Sagrera, una estación de más de 1.000 millones aún por terminar

Barcelona también concentra una de las grandes inversiones ferroviarias pendientes del Estado con la futura estación intermodal de la Sagrera. Concebida como el gran nodo ferroviario del norte de la ciudad, debe aglutinar los servicios de alta velocidad y larga distancia, los trenes regionales y Rodalies, además de conectar con las líneas de metro y los autobuses. Las obras comenzaron en 2010 y, más de quince años después, la infraestructura aún no está terminada. La dimensión económica del proyecto es considerable. En abril de 2026, el Ministerio de Transportes situaba en 1.275 millones de euros la inversión contratada hasta entonces, de los cuales 1.065 millones ya se habían ejecutado. A comienzos de noviembre, la cifra de obra ejecutada ya superaba los 1.120 millones, sobre un total contratado de unos 1.260 millones, según las últimas informaciones sobre el estado de los trabajos.

Uno de los avances más importantes ha sido el montaje de las ocho vías de alta velocidad previstas en la estación. Sin embargo, tener las vías instaladas no significa que la estación esté lista para entrar en servicio: aún es necesario completar las instalaciones de seguridad, señalización y electrificación, hacer las pruebas correspondientes y obtener las autorizaciones de seguridad ferroviaria. La zona de tratamiento técnico de trenes, con diez vías, también forma parte de las actuaciones necesarias para ampliar la capacidad operativa de la alta velocidad en Barcelona.

El hasta ahora ministro Óscar Puente y el alcalde Jaume Collboni con otras autoridades en una visita a la estación de la Sagrera en octubre de 2026. Autor: Cedida a la ACN

La Sagrera es mucho más que una estación pendiente: es una pieza estratégica para reorganizar los flujos ferroviarios de Barcelona, liberar capacidad en Sants y conectar mejor la alta velocidad con la red metropolitana. Su demora evidencia que la expansión del AVE no depende únicamente de construir nuevas líneas entre ciudades, sino también de terminar los grandes nodos urbanos que deben permitir que la red funcione con toda la capacidad prevista.

Tres décadas de inauguraciones y una red aún en expansión

La expansión de la alta velocidad también ha avanzado a través de una sucesión de inauguraciones que han ido extendiendo la red más allá de Madrid. En 2019 entró en servicio la conexión Antequera-Granada. En 2020 se inauguró el tramo Zamora-Pedralba de la Pradería, que acercó la alta velocidad a Galicia. En diciembre de 2021 llegó el turno del tramo Pedralba-Ourense, que completó la conexión de alta velocidad con esta ciudad.

En 2022 se puso en servicio el tramo Venta de Baños-Burgos y la alta velocidad llegó a Murcia. Un año después, en noviembre de 2023, se inauguró la variante de Pajares, una de las obras ferroviarias más complejas del Estado, con 49,7 kilómetros de trazado y un túnel de cerca de 25 kilómetros. La infraestructura requirió casi dos décadas de obras y una inversión de miles de millones de euros para atravesar la cordillera Cantábrica y conectar Asturias con la Meseta.

Estas inauguraciones han ampliado de manera notable la red, pero no han cerrado los principales corredores pendientes. La fotografía económica de Adif AV lo evidencia: más de 10.400 millones de euros en obras aún no traspasadas a activos en explotación, cerca de 2.460 millones de inversión ejecutada durante 2025 y nuevos contratos licitados por más de 4.100 millones. La alta velocidad sigue siendo una de las grandes apuestas de infraestructura del Estado, pero el mapa ferroviario que se ha ido dibujando durante tres décadas aún tiene tramos por completar y proyectos que, a pesar de los millones movilizados, continúan lejos de convertirse en líneas plenamente operativas.