Barcelona, segona millor ciutat de la UE on fundar una start-up

Barcelona es consolida com un dels millors mercats per a empreses emergents del món. Segons el darrer Startup Heatmap Europe, el 17,1% dels fundadors de noves empreses del continent trien la ciutat com un dels llocs ideals on situar una empresa d’arrel tecnològica. L‘ecosistema barceloní es consolida de nou per sobre de capitals amb les quals competeix directament, com ara Amsterdam, París o Lisboa, i multiplica l’atractiu empresarial de Madrid. Dins els 27, només Berlín la supera; si bé en l’àmbit geogràfic estudiat també Londres s’hi situa per davant.

Els dos grans mercats de les emergents tecnològiques a Europa, Alemanya i el Regne Unit, es mantenen un pam per davant de qualsevol competència. L’estudi mostra que més del 34% dels fundadors d’start-ups del continent triarien Londres o Berlín com la seva seu permanent, més del doble de Barcelona o Amsterdam, que amb un 16% dels enquestats ocupa una sòlida quarta posició. Lisboa i París cauen ja molt per sota, amb poc més del 12% dels enquestats. Madrid, per la seva banda, queda relegada a l’onzena posició, lluny de capitals com Munic, Estocolm o Zuric.

El talent prefereix Barcelona

Segons l’estudi, el talent tecnològic que produeixen les universitats catalanes i el ric ecosistema ja present, que compta amb una munió de petites empreses innovadores combinades amb cada cop més hubs especialitzats de grans corporacions, ajuda a situar la ciutat entre les preferides dels emprenedors del continent. El secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos, assegura que “el millor talent tecnològic encara prefereix Barcelona com una de les millors ciutats per fer créixer projectes empresarials”.

De fet, Barcelona és una de les grans capitals tecnològiques de la Unió que aconsegueix atreure més nòmades digitals –treballadors que es dediquen a les seves tasques en remot i es desplacen a ciutats diferents d’aquella on opera la seva empresa per fer la seva feina–. Segons les dades del lloc nomadlist.com –una sort de xarxa social per a nòmades digitals on els treballadors en remot es posen en contacte dins les seves comunitats de destí–, Barcelona és la segona ciutat dels 27 amb més sessions d’usuaris, només superada per París. Fora de la UE, queda també per darrere de Londres i Istanbul, si bé supera amplament mercats competidors com ara Munic, Madrid o Amsterdam.

Barcelona, ben connectada

En aquest sentit, destaquen les importants connexions que Barcelona manté amb centres d’alta producció tecnològica, especialment en el centre d’Europa. Segons les entrevistes realitzades per a l’informe, els nous empresaris identifiquen una munió de “relacions mútues” entre els grans noms de l’ecosistema emergent barceloní i els de ciutats com Munic o Berlín; així com París. Mentre que Madrid pateix una pitjor situació de connectivitat amb els entorns més creatius d’Europa, Barcelona sembla trobar-s’hi d’allò més còmoda.