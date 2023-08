Les empreses espanyoles, en caiguda lliure: les vendes s’enfonsen un 4,9%

Les vendes de les empreses de l’Estat espanyol reculen un 4,9% durant el mes de juny. Segons el darrer estudi de xifra de negocis empresarial de l’Institut Nacional d’Estadística, es tracta de la pitjor caiguda de la facturació empresarial espanyola des del febrer del 2021, quan, encara sota els efectes de la pandèmia, l’indicador hauria patit una davallada del 9,2%. Així, el sector privat encadena un trimestre sencer de contraccions interanuals de la seva activitat, després de més de dos anys –25 mesos consecutius– d’alces continuades.

Segons s’extreu de les dades publicades per l’INE, tots els sectors van patir importants caigudes en la seva activitat de negoci. Ancorades per la baixada de preus, les empreses de subministrament energètic ingressen un 27,3% menys durant el sisè mes de l’any si es compara amb el mateix període del 2022. Per la seva banda, la indústria, tant extractiva com manufacturera, pateix una revisió a la baixa del 7%. Menys pronunciada és la caiguda de la xifra de negoci de les firmes comercials, que cau un 2,9% en termes interanuals. Només els serveis generals experimenten un lleuger increment en les seves vendes, d’un 3,8% més respecte d’ara fa un any.

Mes a mes, situació similar

La caiguda dins la mateixa sèrie és similar a la interanual, si ve capgira alguns dels resultats. Si la referència és el maig, les empreses energètiques registren una alça del 0,5% en la seva xifra de negocis, mentre que les de serveis es mantenen completament estancades. El comerç cau, respecte de 30 dies abans, un 1,7%; mentre que el sector secundari, les indústries extractives i manufactureres, facturaren un 2,8% menys durant el mes de juliol.

Així, tant en l’interanual com mes a mes, l’INE preveu una important caiguda del rendiment empresarial a l’Estat, amb tres mesos consecutius d’un rendiment negatiu. Durant el mes d’abril, la caiguda va ser d’un 4,8%. Mentre que al maig es podia albirar una recuperació progressiva, amb una pèrdua any a any que es va quedar en el 2,5%, el tancament del semestre va tornar a la tendència negativa, amb una xifra encara pitjor que la de l’abril.