Acord per reduir els acomiadaments de la subcontractada de Meta a Barcelona

L’empresa subcontractada per Meta a Barcelona, CCC Barcelona Digital Services, ha arribat a un acord amb el comitè d’empresa per reduir els acomiadaments de 334 a 251 persones. D’aquesta manera, es rebaixa el nombre d’afectats per l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), segons ha avançat La Vanguardia. Els sindicats asseguren que l’acord és “el millor en el pitjor moment” i per aquest motiu han desconvocat les mobilitzacions previstes per al pròxim dilluns al lloc de treball. L’ERO contempla indemnitzacions a 30 dies per any treballat i exclou col·lectius protegits -majors de 50 anys i embarassades, entre altres-. Un 30% dels acomiadaments seran forçosos, sota el criteri d’antiguitat.

CCC Barcelona Digital Services és una companyia que es dedica a moderar els continguts de Facebook i Instagram en castellà i portuguès. L’ERO es va anunciar a finals de juliol i en un principi implicava el 20% de la plantilla. El procés d’extincions va arribar cinc mesos després que mesos abans l’empresa ja presentes un Expedient Temporal de Reducció de l’Ocupació (ERTO) per a 680 empleats i que incloïa un pla de baixes voluntàries al que es van adherir un centenar de persones. La companyia va assegurar que aquesta decisió era a causa de motius econòmics, productius i organitzatius.

Més acomiadaments a la matriu

Aquesta nova ronda d’acomiadaments a Barcelona arriba després que Meta, l’empresa contractant, ja hagi acomiadat unes 20.000 persones en els últims mesos. L’últim episodi d’acomiadaments massius a la tecnològica nord-americana es va donar el març passat quan van anunciar 10.000 acomiadaments. A més, aquest nou pla d’ajust de la plantilla aquest anunci també va comportar la supressió de 5.000 vacants. Aquesta ronda de reducció d’ocupació va ser la segona en menys de sis mesos, ja que el novembre passat l’empresa dirigida per Mark Zuckerberg, ja va anunciar uns altres 10.000 acomiadaments.