La sequera redueix a la meitat la previsió de collita a la verema del Penedès

La verema ha començat a diferents parts de Catalunya i l’estat espanyol. La collita de raïm d’aquest any, però, es veurà afectada per la sequera al nostre país. Els primers a posar sobre la taula el problema de la sequera han estat el conjunt de cellers de la DO Penedès, que coincideixen en afirmar que les previsions de collita s’han reduït a la meitat. “Mai s’havia vist una situació com aquesta. Nosaltres, que estem en alçada, collirem entre un 50% i un 60% menys que l’any passat, que ja va ser molt dolent, però d’altres directament no colliran res”, es lamenta Josep Mitjans, propietari del celler Loxarel. Malgrat la baixa producció, es preveu que -en general- el raïm tingui una qualitat “excel·lent”, segons ha explicat Francesc Olivella, director de la DO Penedès.

Olivella ha recordat, en unes declaracions a l’ACN aquest divendres, que després de la verema del 2020 es va comprovar que la collita s’havia reduït en un 40% per una plaga i les tres següents -fins i tot la d’enguany- es veuran afectades per la sequera. El director ha lamentat, doncs, que la situació és “molt complicada” i que molts pagesos estan “lluitant” per salvar les seves vinyes després de tres anys molt secs. I és que, la manca de pluges ha anat debilitant als ceps fins al punt que aquest any moltes vinyes han deixat de produir o directament han mort.

Raïm escàs, però de molta qualitat

Malgrat la collita complicada, s’espera que la qualitat del fruit sigui “molt bona”. Les temperatures suaus dels mesos de juny i juliol han permès una maduració “tranquil·la” del raïm que ha retardat unes setmanes l’inici de la verema respecte als dos últims anys. “La qualitat del raïm serà excel·lent tot i que en algunes vinyes la maduració ha estat una mica irregular”, ha afegit Olivella.

Reinventar-se per sobreviure

Els productors confien que si durant el pròxim any “plou el que ha de ploure” la situació es pugui reconduir, però, des de la DO, reconeixen que és possible que les noves condicions hagin arribat per quedar-se i que l’única solució impliqui adaptar-s’hi buscant noves varietats, tècniques de cultiu i marcs de plantació. És per això que el director de la DO Penedès atribueix la falta de pluja al canvi climàtic i reconeix que el consell regulador, de la mà de productors i cellers, ja està treballant per adaptar-se a les noves circumstàncies per garantir el futur. “Estem treballant en el futur repensant com seran les vinyes i quines varietats més resistents i vigoroses s’hauran de plantar”, afegeix.