Foment contra la rebaixa per ser gran tenidor: “Impossibilitarà l’habitatge”

Foment del Treball i l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) asseguren que la rebaixa del llindar per ser gran tenidor “impossibilitarà” l’accés a l’habitatge. D’aquesta manera, la patronal i l’entitat han recordat que és una mesura que obligarà molts propietaris a ser considerats gran tenidor quan no tenen els recursos per ser-ho. Segons Foment, això crearà una reacció en cadena que farà que no es vulgui apostar per utilitzar les propietats pel parc de lloguer. El govern català va anunciar el passat dimecres que rebaixaria a cinc la quantitat d’immobles pels quals es considerava que una persona o empresa era gran tenidor.

Les dues entitats han defensat en un comunicat conjunt aquest dijous que la situació pels llogaters s’impossibilitarà amb aquesta nova normativa. Foment i l’APCE asseguren que aquest canvi “agreuja més el problema en comptes d’arreglar-lo” i demana fórmules “realment efectives” per impulsar el creixement del parc d’habitatge protegit. Segons defensen, la mesura provocarà la retirada de pisos de lloguer per anar a la venda, “just l’efecte contrari al que es necessita” i assegueren que “incrementarà la inseguretat jurídica”.

Una mesura que es desmarca de la llei estatal

El Govern català va començar amb les zones tensades i va establir més d’un centenar de municipis que s’adherien a les normes que proposava el govern espanyol per topar el preu del lloguer. Ara ha estat l’hora de la condició de gran tenidor, una de les qüestions més polèmiques de la nova llei. Segons el govern de Pedro Sánchez, les persones o empreses amb 10 o més immobles són considerades grans tenidors amb un matís, en el cas de trobar-se les propietats en una zona tensada aquesta condició es rebaixa a 5 immobles. En canvi, el Govern ha augmentat l’aposta i aprova que, a Catalunya, amb cinc propietats -independentment de la zona on es trobin- una persona o empresa serà considerada gran tenidor.