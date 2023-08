Catalunya supera els 660.000 estrangers afiliats a la Seguretat Social

Els treballadors estrangers a Catalunya creixen un 8,84% durant el juliol. Segons dades del ministeri de la Seguretat Social, l’afiliació de fora de l’Estat afiliades al país van superar les 660.000 persones durant el setè mes de l’any. Per procedència, segons les xifres oficials, la majoria dels treballadors registrats provenen de fora de la Unió Europea, fins a 471.557 persones; mentre que els treballadors comunitaris es van elevar fins a prop dels 190.000. Catalunya, com comunica l ministeri, va ser la regió que més treballadors de fora de l’Estat va guanyar, amb més de 7.600, seguda de lluny pel País Valencià, que en va acollir 3.409 més.

Al conjunt de l’Estat, la xifra va caure lleugerament, en uns 3.365 treballadors estrangers, el que suposa un retrocés del 0,1% en comparació amb el mes de juny. En total, la xifra es va elevar per sobre dels 2,6 milions de persones, el que suposa un creixement de més de 425.000 si es compara amb el 2019, just abans de la pandèmia. El principal mercat de procedència dels treballadors van ser Romania, amb més de 340.000 treballadors; seguit del Marroc, amb poc més de 311.00 i Itàlia, amb un 182.000 professionals. Els segueixen Colòmbia, que aporta a l’economia espanyola més de 168.500 treballadors, i Veneçuela, que salta fins als més de 145.000. Segons les xifres oficials, un 55,6% dels treballadors estrangers són homes, mentre que el 44,4% són dones.

Per sectors

Entre els treballadors estrangers inscrits a la Seguretat Social, destaca el creixement de l’hostaleria, que guanya un 3,9% de persones estrangeres a la seva força de treball; així com el sector salut, que creix al mateix ritme durant el juliol. També crida l’atenció el protagonisme de les empreses de subministrament d’aigua, que van créixer en termes de plantilla formada per estrangers un 7,3% durant el tercer mes de l’any. Les tasques de la llar van guanyar, per la seva banda, un 6,3% d’afiliats de fora de l’Estat; mentre que les feines administratives van accelerar en un 4,5%. A l’altra banda de la taula, el sistema especial agrari va perdre un 12,4% de persones estrangeres afiliades en comparació al mes de juny.