Les exportacions catalanes s’enfilen fins als 53.217 milions d’euros

Les exportacions catalanes fan un nou salt. Les vendes a l’exterior del teixit empresarial del país escalen durant el primer semestre un 14,5% en termes interanuals, fins als 53.217 milions d’euros. Segons les darreres dades del ministeri d’Indústria, Catalunya ja genera el 26,6% del conjunt de l’activitat comercial internacional de l’Estat en una primera meitat de l’any clarament alcista. El conjunt de la facturació exportadora espanyola, de fet, es queda fregant els 200.000 milions d’euros, un nou rècord que suposa un creixement en comparació amb el mateix període del 2022 del 4,7%. Pel que fa a les importacions, el creixement interanual és més moderat, del 4,2%, fins als 57.969 milions d’euros. Així, Catalunya retalla el dèficit comercial fins als 4.479 milions, poc menys de la meitat del que es registrava a tancament de juny del 2022 (8.900,9 milions).

Per sectors, com ja és tradició, la indústria química i el sector de l’automòbil lideren amb marge les vendes internacionals de les empreses del país. El valor de les exportacions de cotxes, de fet, s’ha disparat un 77,4% en un any, fins als 8.641 milions d’euros, un 16,2% del total de la facturació internacional catalana. Els químics, però, continuen liderant amb molt el mercat global, amb més d’un 30% de les exportacions totals del país i una millora propera al 10% en termes interanuals. També els béns d’equipament registren una important alça any a any, superior al 12%, i ja suposen el 15% del conjunt de les exportacions catalanes.

Pel que fa a les importacions, la tendència és la mateixa: la química concentra la majoria de la compres exteriors del país, amb poc més de 14.100 milions d’euros, tot i que en aquest cas registra un descens proper al 8%. Els béns d’equip escalen un 6,5%, fins als 10.537 milions d’euros; mentre que les adquisicions internacionals de les empreses automobilístiques es disparen un 71,2%, fins als 8.206,7 milions d’euros.

Barcelona encapçala el país

L’alta concentració d’empreses exportadores a Barcelona fa que la capital del país acapari la immensa majoria de la facturació exterior catalana. Segons les dades del ministeri, el teixit barceloní acumula més de 42.270 milions d’euros en vendes; mentre que les importacions a la demarcació s’eleven fins als 45.622 euros, el que deixa un dèficit comercial d’uns 3.352 milions d’euros. Les exportacions tarragonines creixen un 1,4%, fins fregar els 5.500 milions, mentre que Girona supera els 4.100 milions d’euros en mercats internacionals després de créixer un 7,7% any a any. Lleida, amb una alça propera al 2,5%, ha venut productes a empreses foranes per valor d’uns 1.345 milions d’euros.